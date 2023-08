Cover k najnovšiemu albumu FOR ALL THE DOGS nakreslil 5-ročný syn Drakea. Ľudia ho označujú za Picassa

„Ak toto dáte na tričká, jedno potrebujem,“ komentuje fanúšik na Instagrame. Iní zas Adonisa prirovnávajú k mladému Picassovi a hovoria, že jeho výtvor je poriadne cool.

Ak niekto vie, ako spôsobiť ošiaľ, je to práve kanadský raper Drake. Po tom, čo na koncerte obdaroval fanúšičku kabelkou Hermès Birkin za 35-tisíc dolárov, si teraz podmaňuje aj Instagram. Na známej sociálnej sieti totiž zdieľal prvý vizuál obalu k svojmu nadchádzajúcemu albumu FOR ALL THE DOGS. O cover k ôsmemu štúdiovému albumu sa mal postarať práve raperov päťročný syn Adonis. Fanúšikovia sú nadšení a v komentároch ho označujú za moderného Picassa.





Drake sa však na Instagrame zbytočne nerozcítil. Do sprievodného popisu k fotke jednoducho napísal: „FOR ALL THE DOGS/Obal od Adonisa.“ Napriek rannému veku sa mladému umelcovi podarilo zvládnuť interpretáciu albumu, ako aj jeho názov na jednotku. Ide o ilustráciu bieleho psa so žiarivočervenými očami, ktorý kontrastuje na čiernom pozadí. „Ak toto dáte na tričká, jedno potrebujem,“ komentuje fanúšik.

Drake spolupracoval na najnovšom albume so synom. Adonis vytvoril cover k nadchádzajúcemu albumu FOR ALL THE DOGS. Zdroj: Youtube/Hollywood Access

Azda netreba zdôrazňovať, že táto vizuálna ochutnávka k očakávanej novinke dáva fanúšikov z celého sveta do pozoru. Drakeov najnovší post totiž naznačil, že nového albumu by sme sa mali dočkať už čoskoro. Vo svete šoubiznisu aj na internete sa dokonca povráva, že by to mohlo byť už tento piatok 25. augusta. Čo na najnovší Drakeov cover hovoríš ty, nám nezabudni povedať v ankete nižšie.