Drake je prvý raper, ktorý zarobil 5 miliónov dolárov z jedného koncertu v americkej aréne

Drake znovu prepísal históriu rapu, keď ako prvý interpret vygeneroval príjem 5 miliónov dolárov z jedného koncertu v americkej aréne, píše XXL Mag s odvolaním sa na Touring Data. Úspech dosiahol 25. júla vo Washingtone, D. C., počas turné It’s All A Blur, ktoré ponúka dokonalú rapovú šou s projekciami a nabitým setlistom.

.@Drake becomes the first rapper to earn over $5 million in a single arena-concert in US history, with $5.032 million each night at Capital One Arena in Washington on July 28-29.