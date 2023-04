Najvýnosnejšie rapové turné v histórii: The Big Steppers od Kendricka Lamara malo 73 zastávok a zarobilo milióny dolárov

Kendrick Lamar patrí medzi elitu rapových interpretov a svoj hviezdny status najnovšie potvrdil správou, že koncertná šnúra The Big Steppers, na ktorej odohral 73 vystúpení, je najvýnosnejším rapovým turné v histórii. Zarobilo 110,9 miliónov dolárov, ako uvádza spoločnosť Touring Data na Twitteri.

.@kendricklamar's "The Big Steppers" is the highest-grossing tour by a rapper as headlining act in history with $110.9 million from 929,000 tickets sold in 73 shows.