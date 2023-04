The Weekend a Future predstavujú vizuál nabitý erotickými scénami k skladbe Double Fantasy

Skladba, ktorú The Weeknd a Future odohrali naživo počas koncertu Metro Boomina na festivale Coachella, dostala pôsobivý vizuál nabitý erotickými scénami.

Singel s rovnakým názvom, ako má album Johna Lennona a Yoko Ono z roku 1980 Double Fantasy, je predzvesťou seriálu The Idol od HBO, ktorý zažije premiéru na filmovom festivale v Cannes o niekoľko týždňov. V novinke si zahral aj The Weeknd, na ktorého herecký výkon sme zvedaví od prvej ukážky. Oficiálna premiéra seriálu na HBO je naplánovaná na 4. júna.

Novinka trvá približne štyri minúty, počas ktorých predviedli obaja interpreti všetky svoje zručnosti v kombinácii s opulentnými a dvojzmyselnými riadkami.

O produkciu skladby sa postarali známe mená Metro Boomin a Mike Dean, ktorý dodal charakteristické prvky saxofónu a syntetizátoru. Vychutnaj si pôsobivý videoklip, v ktorom uvidíš The Weeknda s copíkom à la Karl Lagerfeld v náruči Lily-Rose Depp. 24-ročná dcéra Johnyho Deppa a Vanessy Paradis má sexappealu na rozdávanie.

Baby girl, I can tell that you think that I'm right for you.

I already know that it's not true, but girl, I'll lie to you.