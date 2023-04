Vizuál plný zadkov a drzé verše v podaní Ice Spice a Nicki Minaj. Vypočuj si remix skladby Princess Diana

Ice Spice a Nicki Minaj spojili sily a vytvorili remix na skladbu Princess Diana aj s vizuálom plným obnažených twerkujúcich zadkov, diamantových šperkov a ružovej farby.

Pôvodná verzia skladby Princess Diana sa nachádza na debutovom EP s názvom Like...? od 23-ročnej interpretky z Bronxu Ice Spice, ktorá za krátky čas ovládla trendy aj titulné strany magazínov.

Práve po tom, čo Spice zverejnila svoj záber na obálke magazínu Dazed, Minaj okomentovala príspevok slovami: „GAG!!! ‚The people’s PRINCESS.‘ Catch it!!!“ V komentároch jej následne odcitovala aj časť textu z uvedenej skladby, na čo zareagovala mladšia raperka a spolupráca je po mesiaci na svete.

Vo videoklipe sa obe raperky obliekli do ružového šatníka a v spálni inšpirovanej Barbie majú k sebe nesmierne blízko – v jednom momente Nicki Minaj chytí Ice Spice za zadok po tom, čo jej extravagantná krátkovlasá ryšavka potľapkala po jej zadku. Skladbe zostala charakteristická energia v produkcii od RIOTUSA, pričom fanúšikovia identifikovali niekoľko riadkov od Minaj ako potenciálne výstrely na umelcov, ako sú Cardi B či Megan Thee Stallion.

When we come out, it look like Princess Diana on the street.