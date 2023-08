Drake predviedol jedinečný ružový pár tenisiek Nike Glide na koncerte v Los Angeles

Custom vyhotovenie retro modelu je prácou Dominica Ciambroneho zo spoločnosti The Surgeon, ktorá sa špecializuje na luxusné úpravy tenisiek, oblečenia a doplnkov.

Zatiaľ čo všetci netrpezlivo čakáme na vydanie albumu For All The Dogs, Drake pokračuje vo veľkom severoamerickom koncertnom turné s názvom It's All A Blur, na ktorom s ním vystupuje aj 21 Savage.

Okrem nezabudnuteľnej šou s množstvom významných hostí, jedinečných projekcií a efektov kanadský raper nezabúda ani na svoj imidž, keď predvádza jeden skvelý outfit za druhým alebo rozdáva kabelky Chanel a Hermès. Najnovšie nás o tom presvedčil počas vypredaného koncertu v Los Angeles.

Na pódium vybehol v custom modeli tenisiek Nike Glide, ktorý bol zahalený do ružovej farebnej schémy s metalickými prvkami v medzipodrážke.

Retro basketbalové tenisky Nike Glide x NOCTA sú prácou Dominica Ciambroneho zo spoločnosti The Surgeon, ktorá sa špecializuje na luxusné úpravy tenisiek, oblečenia a doplnkov.

Ciambrone pri návrhu stavil na neprehliadnuteľnú farebnú schému, keď použil dva odtiene ružovej v lesklej povrchovej úprave, ktoré doplnil o chrómové detaily s nápisom NOCTA. Champagne Papi zladil obuv so širokými nohavicami a s motorkárskou bundou, pod ktorou mal oblečené nadrozmerné tielko vo fialovej farbe.

Škoda, že tento sexy variant nikdy nebude v oficiálnom predaji. Vôbec by nám to neprekážalo.