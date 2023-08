Oski Barami: Všetci influenceri dostávajú sexuálne ponuky. Ja som mal len jednu za 100 eur

S úspešným TikTokerom sme sa rozprávali o tom, či by niekedy išiel do Ruže pre nevestu, o jeho hudobných TikTokových začiatkoch, či o jeho vzťahu k OnlyFans.

Oski Barami je influencer, ktorého môžeš poznať z populárnych podcastov S NAMI. Preslávil sa tiež na Tiktoku, kde má takmer 20 miliónov lajkov. Vždy však chcel byť hudobníkom a v budúcnosti plánuje aj kariéru stand-up komika.

S tiktokerom Oskim Baramim sme sa rozprávali o tom, či by niekedy išiel do Ruže pre nevestu, prečo sa so svojimi hosťami v podcaste rozpráva o sexe aj o jeho úzkostiach z toho, že ho ľudia spoznávajú na párty a chcú mu kupovať alkohol.

Prezradil nám tiež, či sa tento rok chystá voliť a či by si na rozhovor pozval aj politikov. „Možno Borisa Kollára alebo prezidentku. Ale nebavili by sme sa o politike,“ hovorí v Refresher obývačke. Viac sa dozvieš vo videu.