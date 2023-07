Kia Sorento sa ukázala vo vynovenej podobe ešte pred oficiálnou premiérou. Má úplne novú masku a čítačku odtlačkov prstov

Sorento dostane prednú masku v štýle elektromobilu EV9.

Zatiaľ čo automobilka Hyundai pred pár dňami predstavila úplne novú generáciu svojho veľkého SUV, jeho súrodenec od Kie sa chystá ukázať vo vynovenej podobe. Kórejský výrobca má totiž v auguste v pláne odhaliť facelift modelu Sorento, o čom ostatne svedčí aj posledná upútavka. Lenže medzičasom sa opäť ukázala sila sociálnych sietí a ešte skôr, ako automobilka oficiálnou cestou ukáže chystanú modernizáciu, na internete už kolujú prvé fotografie, ktoré unikli na tamojšom domácom trhu.

Aj v našich končinách veľmi obľúbené SUV sa nám tak v predstihu ukazuje vo svojej zmodernizovanej podobe, ktorá, ako sa očakávalo, reflektuje súčasné dizajnové smerovanie značky. Najväčšie zmeny sa tak odohrali v prednej časti, kde doterajšie úzke, horizontálne orientované svetlá nahradila vylepšená LED svetelná technika umiestnená na výšku. Sorento tak dostane masku a svetelný podpis v tvare písmena T podľa vzoru elektromobilu EV9 či nedávno modernizovaného Picanta.

Úplne nový je aj predný nárazník či rozmernejšia maska s pozmenenou štruktúrou. Z nej sa pritom staré logo presunulo na upravenú kapotu, kde ho už vystriedala jeho nová interpretácia. Do ponuky sa dozaista začlenia aj nové disky kolies či odtiene karosérie, nemalé zmeny však evidujeme aj vzadu. Nie sú už síce v takom radikálnom rozsahu ako vpredu, no zmenami prešiel aj zadný nárazník a koncové svetlá – dva vertikálne orientované svetelné segmenty ostali, no po novom sú už v hornej časti prepojené, pričom nová je aj samotná grafika svetiel.

Vzhľadom na to, že na svetlo sveta prenikla aj fotografia interiéru, konštatovať môžeme, že Sorento hlási nemalé zmeny aj v interiéri. Hoci nemožno povedať, že by 4. generácia veľkého SUV pôsobila staro, ostatne, premiéru si odkrútilo len v roku 2020, jeho nová palubná doska pôsobí modernejším a oveľa elegantnejším dojmom než doteraz. Kia síce základnú koncepciu nezmenila, a teda naďalej sme svedkami širokouhlého panelu, ktorý zlučuje dve 12,3" obrazovky, odteraz však kokpit vzbudzuje uhladenejší a ešte hodnotnejší dojem.

Obrazovky sú totiž v jednej línii a zaliate v jednom paneli, pričom panel ventilácie aj samotné výduchy sú po novom súčasťou palubovky v oveľa elegantnejšej podobe. Nechýba náladové osvetlenie a rozsiahlo zastúpené kožené čalúnenie. Novinkou má byť čítačka odtlačkov prstov, vďaka ktorej bude okrem iného možné naštartovať vozidlo. Bližšie detaily vrátane technickej špecifikácie, čo sa motorov týka, sa však dozvieme až po oficiálnej premiére v auguste.