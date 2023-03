Obrovská Kia EV9 s hranatým dizajnom odvezie až 7 pasažierov, sedadlá uprostred je možné otočiť až o 180°

Po modeli EV6 nám kórejská automobilka ukazuje ďalší čisto elektrický model.

Už v roku 2021, keď Kia predstavila štúdiu obrovského elektrického SUV s názvom EV9, sľubovala, že jej sériová verzia bude vyzerať takmer rovnako. Najväčší elektromobil značky má za sebou premiéru, no a hoci medzičasom došlo k decentným retušiam vzhľadu, vo finále vyzerá sériovka takmer rovnako ako prvotný koncept.

Na rozdiel od menšieho EV6 má ostrejší a hranatejší dizajn, ktorý dopĺňajú masívne kontrastné lesklé prvky v spodnej časti karosérie. Vďaka nim pôsobí EV9 robustnejšie a má aj terénnejší vzhľad. LED-kové svetlá na oboch koncoch sú primárne orientované vertikálne, ich jednotlivé časti však zachádzajú aj do strán. Vo výsledku má tak obrovský elektromobil svoj unikátny svetelný podpis. Hranatý dizajn majú aj netradične navrhnuté disky, kľučky sú zapustené do karosérie, no a sklon zadného okna na D-stĺpiku má kopírovať sklon čelného okna, kde sú stĺpiky čierne.

Zdroj: Kia

Hranatý dizajn má aj návrh interiéru. Palubná doska je horizontálna, vďaka čomu širokouhlý panel, ktorý združuje dve 12,3" obrazovky a 5" displej uprostred, elegantne lícuje s jej tvarmi. Aj napriek veľkým displejom Kia nezabúda ani na klasické fyzické ovládacie prvky, v kokpite sa pritom snaží vyhnúť lesklým čiernym plochám, ktoré nahrádzajú skôr matné povrchové úpravy.

EV9 aj vďaka obrovskému rázvoru bude mať rovnú podlahu a až 3 rady sedadiel. K dispozícii bude buď 6-miestna, alebo 7-miestna konfigurácia, pričom pri voľbe len dvoch samostatných sedadiel v druhom rade je možné ich otočiť až o 180 stupňov, cestujúci vzadu tak môžu sedieť oproti sebe.

Vzhľadom na to, že Kia rozdelila odhalenie modelu EV9 na dve etapy, teraz tvorcovia ukázali len finálny vzhľad exteriéru a interiéru. Technickú stránku si automobilka zatiaľ nezverejnila. Vieme len to, že novinka stojí na platforme E-GMP a k dispozícii bude vo viacerých výkonnostných verziách.