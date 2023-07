Cítia sa Slováci ako cudzinci v Európskej únií? Pýtali sme sa návštevníkov festivalu Pohoda 2023 (REPORTÁŽ)

Si viac Eur├│panom alebo Slov├íkom? Mysl├ş┼í si, ┼że sa m├┤┼żu tieto identity navz├íjom dop─║┼ła┼ą? A ako to vn├şmaj├║ n├ív┼ítevn├şci festivalu Pohoda?

Hoci patr├şme do Eur├│pskej ├║nie, c├ştia sa mlad├ş Slov├íci jej s├║─Źas┼ąou? Niekto sa c├şti pr├şjemne v kult├║rne odli┼ín├Żch eur├│pskych krajin├ích a naopak, niekto m├┤┼że ma┼ą pocit, ┼że tam ani nepatr├ş a pova┼żuje sa za cudzinca. Ako to vn├şma┼í ty? O t├Żchto ot├ízkach sme polemizovali s n├ív┼ítevn├şkmi najv├Ą─Ź┼íieho slovensk├ęho festivalu Pohoda 2023.┬á

Na tren─Źianskom letisku sa okrem bohat├ęho hudobn├ęho programu uskuto─Źnili r├┤zne diskusie o d├┤le┼żit├Żch t├ęmach, ktor├ę si si mohol pr├şs┼ą vypo─Źu┼ą. Jednou z nich bolo podujatie na p├│diu Eur├│pa stage ÔÇô ÔÇ×Chceme by┼ą cudzincami v Eur├│pe?ÔÇť, ktor├ę prinieslo Zast├║penie Eur├│pskej komisie na Slovensku. V r├ímci tejto diskusie sa rie┼íili ot├ízky vn├şmania ─Źlenstva Slovenska v Eur├│pskej ├║ni├ş a ak├║ maj├║ Slov├íci d├┤veru v ├Üniu.

Ak├Ż m├í┼í vz┼ąah vo─Źi Eur├│pskej ├║ni├ş ty? Zdroj: Unsplash/ ALEXANDRE LALLEMAND

Na to, ─Źi sa Slov├íci c├ştia ako cudzinci v Eur├│pe, sme sa sp├Żtali moder├ítora diskusie a ved├║ceho Zast├║penia EK na Slovensku, Vladim├şra ┼áuchu. ÔÇ×Bola by to dos┼ą zl├í spr├íva po 20 rokoch, keby sa Slov├íci c├ştili ako cudzinci v Eur├│pe. Mo┼żno sa tak m├┤┼żu c├şti┼ą, ak pod─żahli r├┤znych dezinforma─Źn├Żm narat├şvom, ktor├ę sa sna┼żia ─Źi zvn├║tra alebo zvonku rozlepta┼ą Eur├│psku ├║niu, ktor├í je ├║spe┼ín├Ż projekt.ÔÇť

Tvrdenia v neprospech Eur├│pskej ├║nie s├║ za posledn├║ dobu intenz├şvnej┼íie. Av┼íak ak├ę mali n├ízory n├ív┼ítevn├şci festivalu Pohoda na E├Ü? Ako ve─żmi sa c├ştia by┼ą Eur├│panmi od 1 po 10, alebo ako sa br├ínia proti dezinform├íci├ím? To v┼íetko sa dozvie┼í v na┼íej report├í┼żi.