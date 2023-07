Je pravda, že sa Tomovi Cruiseovi ľudia pri natáčaní nesmú pozerať do očí?

Veľká sláva prináša naozaj podivné príbehy.

Režisér Christopher McQuarrie v nedávnej diskusii so svojimi spolupracovníkmi vyzval Toma Cruisea, aby vysvetlil fámu, ktorá o ňom koluje, píše The Times. Hovorí sa vraj, že Cruise ľudom na natáčaní zakazuje, aby sa mu pozerali do očí.

Simon Pegg, ktorý hrá v sérii Mission: Impossible postavu Benjiho, tvrdí, že Cruise je v súkromí oveľa normálnejší, než si ľudia myslia. „Na jednej strane je to Tom Cruise – tajomná filmová hviezda, ktorú chce každý spoznať. A na druhej strane je to len obyčajný chlapík. Páči sa mi, keď sa pri ňom môžem správať prirodzene,“ uviedol Pegg.

Komentoval aj neslávne známu nahrávku, na ktorej Cruise nadával pracovníkom, ktorí na pľaci porušovali protipandemické opatrenia. Pegg tvrdí, že Cruise bol v tom období veľmi opatrný, pretože mal strach, že koronavírus zdecimuje filmový priemysel. „Všetko, na čom Tomovi v zmysle jeho práce záleží, bolo pre pandémiu v stávke,“ objasnil jeho reakciu.

Dvojica hercov sa na plátnach kín najbližšie ukáže v najnovšej časti Mission: Impossible s podnázvom Dead Reckoning Part One. Slovenská premiéra je plánovaná na 13. júla 2023.