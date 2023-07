VIDEO: Tom Cruise letel popri skalách rýchlosťou 80 km/h. Štáb počas nakrúcania Mission: Impossible 7 vydesil na smrť

Tom Cruise posunul hranice toho, čo znamená bezpečné nakrúcanie blockbusterov, na novú úroveň.

Štúdio Paramount Pictures a tvorcovia akčného blockbusteru Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One vydali ďalšie šialené video z nakrúcania snímky. Ako inak, aj tentoraz v ňom Tom Cruise robí bláznivé a životunebezpečné kaskadérske kúsky.

Ide o takzvaný speed-fly, keď skočil z útesu padákom a letel obrovskou rýchlosťou tesne popri skalách. Stačilo, aby vietor zavial nečakaným smerom alebo aby Cruise urobil malú chybu, a mohol prísť o život. Letel totiž rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu.

„Aj keď to vyzerá podobne, speed-flying nie je to isté ako skydiving. Skydiving je celkom predvídateľný šport, zatiaľ čo pri speed-flyingu je to úplne naopak. V zákulisí sme pri nakrúcaní týchto scén zažívali absolútny teror. S Tomom jednoducho neexistujú žiadne limity,“ povedal režisér a scenárista snímky Christopher McQuarrie vo videu nižšie.

Film zavíta do slovenských kín už 13. júla.