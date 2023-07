Pri rozhovore s Ewanom McGregorom sa nám roztriasli kolená. Bál sa v spoločnom filme so svojou dcérou nakrúcania intímnych scén?

Ewan McGregor a jeho dcéra Clara nám odpovedali na otázky o ich spoločnom filme Druhá šanca. Hrajú tam otca a dcéru, ktorí sa liečia zo závislostí.

Náš krátky rozhovor s Ewanom McGregorom počas tlačovky na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch sme mohli začať len jediným spôsobom. Postavili sme sa a pozdravili sme generála Kenobiho jediným spôsobom, akým je to pre filmového nadšenca možné.

Zdroj: Disney/Lucasfilm

Po úsmevnej reakcii kolegov a Ewana z nás nepopierateľne opadlo kus nervozity, čo sa hodilo, keďže sme sa ho následne spýtali na dosť osobnú otázku. Vidieť týchto hollywoodskych velikánov, či už je to Tony Gilroy (tvorca seriálu Andor), Pedro Pascal, Alicia Vikander, Michael Fassbender, alebo Russell Crowe, len niekoľko metrov od nás, je elektrizujúci a prekvapivo adrenalínový zážitok.

Na krátky moment sa oči a myseľ herca, ktorého obdivujeme, sústredia výhradne na nás a venujú nám všetku svoju pozornosť. Na tieto pocity a nervozitu si asi nikdy nezvykneme a rozhodne sa na ne nedá pripraviť.

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary.

Ewan McGreggor na tlačovej konferencii hovoril najmä o svojom novom filme Druhá šanca (You Sing Loud, I Sing Louder), ktorý nakrútil so svojou dcérou Clarou McGregor. Ewan chválil svoj ženský, kreatívny a herecký tím, s ktorým film vytvoril, najmä ich odvahu vyrozprávať intímny príbeh a vášeň pre čo najvyššiu kvalitu (išlo o celovečerný debut režisérky Emmy Westenberg).

Clara McGregor je autorkou pôvodnej príbehovej myšlienky a snímku zároveň produkovala. Obaja film uviedli v rámci medzinárodnej premiéry na KVIFF 2023 ako poctu Ewanovi McGregorovi, ktorý si zároveň prevzal Cenu prezidenta KVIFF.

Film Druhá šanca hovorí príbeh o otcovi a dcére, ktorí v živote bojovali či stále bojujú so závislosťou od alkoholu alebo drog. Ewan v minulosti priznal, že mal sám problémy so závislosťou od alkoholu a jeho dcéra bola zase závislá od liekov na predpis.

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary.

Rozmýšľali ste nad niečím, čo by bol skvelý materiál pre film, no nakoniec ste to nepoužili pre prílišnú podobnosť s intímnymi zážitkami z vášho života?

Nie, našťastie, mali sme veľmi dobrý scenár. Stačilo, aby sme ho spoločne s Emmou (režisérka snímky Emma Westenberg, pozn. red.) povzniesli na vyššiu úroveň. Naplno sme sa opreli do povahy scenára a príbehu a nezatvárali sme dvere pred ničím, čo by film mohlo vylepšiť. Nebáli sme sa tých emócií a obaja sme v tomto ohľade boli dosť odvážni. Určite to nebola otázka toho, či sa do niečo nepustíme. Rešpektovali sme scenár a podľa neho sme to aj nakrútili.

Film You Sing Loud, I Sing Louder ste nakrútili spolu. Keďže ide o hlboko osobný a emotívny príbeh, predpokladáme, že ste jeden druhého inšpirovali. Takže Ewan, ako vás Clara a celá generácia Z inšpirovala pri tvorbe tejto snímky a, Clara, ako vás inšpiruje generácia Ewana a našich rodičov?

Ewan: Clara ma inšpirovala po celú dobu nakrúcania snímky, ale aj dlho predtým. Vybrala si svoju vlastnú cestu, po ktorej kráča doteraz, a mňa to napĺňa obrovskou hrdosťou. Vidieť ju nakrúcať a následne aj na striebornom plátne je úžasné. Okrem toho si však Claru ohromne vážim ako producentku. Na nakrúcaní som ju často pozoroval pri práci, to, ako komunikuje s kolegami v produkcii, ale aj so širším štábom a ako hýbe s nakrúcaním. Aj za to má môj veľký rešpekt a obdiv.

Clara: Ja som k svojmu otcovi vždy vzhliadala a veľmi som si ho vážila, rovnako ako jeho herecké filmy a výkony. Môj obdiv k nemu ako k profesionálovi sa ešte prehĺbil v čase, keď som s ním pracovala. Som veľmi vďačná za každú príležitosť, keď spolu môžeme pracovať.