Ako sa zabaviť na filmovom festivale v Karlových Varoch? Na prvú návštevu nikdy v živote nezabudneš nielen vďaka skvelým filmom

Naša prvá návšteva na filmovom festivale v Karlových Varoch prebehla úžasne. Prečo by si mal ísť aj ty?

Refresher bol prvýkrát na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Po tomto článku bude každému jasné, že túto kultúrnu udalosť roka by mal navštíviť úplne každý. Nezáleží na tom, aký veľký filmový expert si a či máš rád nezávislé a menšie filmy bez výbušnej blockbusterovej akcie. Každý si tu príde na svoje.

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary/Dominik Vetrák

Na festivale si môžeš užiť veľa zábavy, navštíviť rôzne párty a diskusie s hollywoodskymi tvorcami a spoznať množstvo super ľudí. Občas to totiž na KVIFF-e vyzerá ako na klasickom hudobnom festivale.

Mladí, krásni ľudia tu behajú hore-dole s pivom a drinkami a odvšadiaľ znie hudba a smiech. Ak mal niekto dojem, že ide o nudnú prehliadku starých filmov, respektíve nových nudných filmov, je na veľkom omyle.

Na KVIFF-e je veľmi veľa kvalitných filmov. My sme pre teba vybrali 10 najlepších, z ktorých sa zrejme viaceré dostanú do výberu najlepších filmov tohto roka. Nájdeš tu očakávané česko-slovenské snímky, chválené tituly z prestížnych festivalov v Cannes, Berlíne či Benátkach, ale aj experimentálne kúsky.

Aj tie majú svoje čaro, hoci nie všetky sú podľa nás dobré. Vidieť tieto snímky v sále s viacerými partiami, s ktorými sa všetci smejete na trápnych scénkach, tiež patrí k nezabudnuteľným zážitkom.

Popri sledovaní filmov a pijatike si môžeš zájsť na rôzne diskusie pod hlavičkou KVIFF Talks či vypočuť si besedy so zaujímavými filmovými tvorcami, producentmi či hercami pri bare počas KVIFF TV Park debát. Zakaždým sa dozvieš niečo nové o svojich obľúbených filmoch či o zákulisnom dianí v Hollywoode. Tí, ktorí ich zmeškajú, nemusia zúfať. Všetky nájdu online a zadarmo na stránkach KVIFF TV.

Režisérka oceňovaného filmu Minulé životy/Past Lives

Aj keď sa na festivale dá slušne zabaviť, v prvom rade je naozaj o filmoch. Premietania sa začínajú načas a pretiahnu sa len tie, ktoré odprezentuje delegácia snímky – jej tvorcovia a herci. Počas celého filmu je v sále ticho, nikto neruší jedením (v sálach je stravovanie zakázané), mobilmi či diskutovaním. Garantujeme ti, že lepší kinozážitok nikde inde nenájdeš.

Ako na lístky?

Na filmy si musíš kúpiť lístky pri pokladnici, no nemusíš kvôli tomu vstávať skoro. Stačí, keď si stiahneš aplikáciu Vodafone KVIFF Guide. O siedmej ráno rozlepíš oči, rezervuješ si cez mobil lístky na daný a nasledujúci deň a môžeš ísť zase spať. Lístky si prevezmeš hocikedy počas dňa v pokladnici.

Herečky a režisérka filmu Holky jsou v pohodě. Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Päť minút pred začatím filmu navyše do sály pustia na všetky voľné miesta ľudí čakajúcich v rade. Na tie najočakávanejšie filmy tam môžeš čakať aj celé hodiny a miesto sa ti ujsť nemusí, takže odporúčame zaplatiť si lístok. Jednotlivé lístky stoja 130 Kč (cca 5,5 eura), no môžeš si zakúpiť Festival pass, vďaka ktorému si užiješ tri filmy denne za 420 Kč (17,55 eura). Ak si kúpiš Festival pass na tri či päť dní, zafungujú slušné množstevné zľavy.

Budúci rok by však tento proces organizátori mohli nejako urýchliť alebo zdigitalizovať. Bolo by super ísť do kina bez nutnosti prísť si vytlačiť lístok do jednej z pokladníc, pri ktorých sú väčšinou dlhé rady.

Výhľad z hotela Thermal. Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary/Dominik Vetrák

Okrem klasických premietaní pre verejnosť organizátori usporiadali aj premietania pre médiá. Bohužiaľ, občas v organizácii zlyhali, ako napríklad v prípade očakávanej pecky z Cannes menom Anatómia pádu (Anatomy of a Fall). Premietanie usporiadali v azda najmenšej sále celého festivalu a desiatky ľudí (vrátane nás) sa tam nezmestili.

V prípade takýchto očakávaných filmov by bolo rozumnejšie zvoliť väčšiu sálu, respektíve viac novinárskych premietaní. Je dobré pripomenúť, že ak stratíš vytlačený lístok na verejnú premiéru, druhý ti nevytlačia.

Ranné rady k pokladniciam. Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary/Dominik Vetrák

Členovia KVIFF tímu sú neoblomní a zodpovedne sa držia prísnych bezpečnostných pravidiel. Sú však milí a vidieť na nich, že ich mrzí, že nemôžu všetkým vyhovieť. Navyše keď ich nesnímajú kamery, sú ochotní privrieť oko. Na verejné premietanie jednej z úžasných snímok sme sa takmer nedostali. Premietali ju totiž v malej sále, ktorá sa rýchlo zaplnila. Organizátori sa však nad nami zľutovali a pustili niekoľkých z nás sadnúť si na zem, čo vytvorilo skvelú atmosféru spoločného kultúrneho zážitku.

Hviezdy na dosah

My sme sa vďaka novinárskej akreditácii dostali na novinárske premiéry, rôzne sprievodné akcie a párty. Vyspovedali sme hollywoodskych tvorcov, napríklad režisérku a producentku vynikajúceho filmu Past Lives. Zabavili sme sa na špeciálnej akcii od Netflixu a užili si príchov hviezd na červený koberec.

Otázky sme položili aj hollywoodskym hercom ako Russellovi Croweovi či Ewanovi McGregorovi. Dennodenne sme behali z premiér na rozhovory, naspäť do sály a nakoniec na nejakú akciu. Ak sme mali síl navyše, okúsili sme nočný život vo Varoch, ktorý privíta každého dobrodruha s plnou peňaženkou. No netreba si robiť ilúzie. Vo Varoch sa dá dobre opiť aj najesť, ale bude ťa to stáť slušný balík peňazí.

Ak však hľadáš pekné mesto plné úžasných ľudí, kvalitného piva, jedla a kultúrnych zážitkov, Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch ťa nadchne.

P. S. V kine si užiješ tlieskanie! Napríklad japonské anime Suzume od režiséra Makota Shinkaia si vyslúžilo až trojitý potlesk (a stále to bolo vzhľadom na kvalitu snímky málo).