RECENZIA: Suzume – Makoto Šinkai je režisérsky génius na úrovni Hajaa Mijazakiho. Jeho najnovšie anime je takmer dokonalé

Suzume od geniálneho japonského režiséra nenechá chladným žiadneho diváka. Precítený anime film o láske, sebapoznaní a zmierení sa s minulosťou ohúri aj vizuálom a hudbou.

Suzume ťa pohladí na duši, rozplače a očarí ťa svojím nádherným spracovaním. Je to film, ktorý v kine dostáva nový rozmer a ktorý sa svojou citlivosťou dotkne miliónov ľudí. Vďačíme zaň scenáristovi a režisérovi Makotovi Šinkaiovi.

Toho väčšine fanúšikov animovaných filmov netreba predstavovať. Má za sebou bohatú kariéru plnú úžasných snímok, no väčšina divákov ho spoznala až po majstrovskom kúsku Your Name (Kimi no na wa) z roku 2016. Nasledovalo podarené Weathering With You, no a na prelome rokov 2022 a 2023 obdaril svet anime Suzume.

My sme ho videli na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Je to prototyp takmer dokonalého a moderného anime, ktoré by mal vidieť úplne každý a ktoré obsadilo v našom rebríčku najlepších doterajších filmov roka 2023 prvé miesto.

V príbehu režisér Šinkai skĺbil japonský folklór, prírodné katastrofy, vyrovnávanie sa s bolestivou minulosťou, road tripovú štruktúru prelínania deja a dokonca aj milostný príbeh dospievajúcich hrdinov. Šinkai opäť dokazuje, že je génius a jeho talent nemá hraníc, keď v jeho podaní dokáže súbežne fungovať toľko rozsiahlych dejových línií.

Zdroj: CoMix Wave Films Story Inc./TOHO

Hlavnou postavou je 17-ročné dievča Suzume, ktorému sa zapáči chlapec Soto hľadajúci opustené miesto v jej bydlisku. Rozhodne sa ho vyhľadať, lenže pritom otvorí dvere do ďalšieho sveta, z ktorého začne prenikať obrovský červený červ. Hneď ako dopadne na zem, spôsobí obrovské zemetrasenie.

Suzume od Sota zisťuje, že v Japonsku existujú takzvaní Zatvárači, ktorí zatvárajú dvere a portály do druhého sveta, z ktorého do toho skutočného unikajú červy a spôsobujú zemetrasenia. Spoločne sa vydávajú na nebezpečné, melancholické a nezabudnuteľné dobrodružstvo, v ktorom spoznajú samých seba a a vytvoria vzťahy, ktoré ich navždy zmenia.