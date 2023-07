ROZHOVOR: Russell Crowe pre Refresher prezradil, čo si myslí o Marvel a DC a ako vyškolil producentov Disney

Russell Crowe nám na tlačovej konferencii na filmovom festivale v Karlových Varoch prezradil, o čom presvedčil celé vedenie Marvelu a ako experimentoval v role Zeusa v Thor: Love and Thunder.

Russell Crowe je jedným z čestných hostí 57. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Počas tlačovej konferencie odpovedal na viacero otázok z radov médií, medzi ktorými sme nechýbali ani my. Oscarového herca sme sa spýtali najmä na jeho spoluprácu s hollywoodskymi štúdiami produkujúcimi blockbusterové komiksové filmy.

Russell Crowe hovoril aj o jeho láske k hudbe (počas otváracieho ceremoniálu vystúpil so svojou kapelou), ale aj o tom, že je rád, koľko iránskych filmov sa dostalo na KVIFF 2023. Odsúdil obmedzovanie ženských práv a vyjadril podporu Ridleymu Scottovi. Verí, že ak sa rozhodol nakrútiť pokračovanie Gladiátora po viac ako 20 rokoch, mal na to dobrý dôvod a nápady, aj keď o filme nič konkrétne nevie.

Herec vo Varoch prevzal Křišťálový globus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii a uviedol svoj známy film Master and Commander: The Far Side of the World.

Hrali ste v komiksových filmoch pre štúdiá Marvel Studios (Thor: Love and Thunder), Sony Pictures (Kraven the Hunter) a Warner Bros. (Man of Steel). Aké to je „byť všade“?

Nedávno som videl tweet, v ktorom si niekto iba teraz uvedomil, že hrám Supermanovho otca v DC, Kravenovho otca v Sony Marvel a Herculovho otca v marvelovskom Thorovi. Na to som odpovedal: ,Plodný... naprieč časom a vesmírom‘ (narážka na to, že jeho roly môžeme vnímať ako alternatívne vesmíry, obzvlášť v dvoch marvelovkách od rôznych štúdií zasadených do rôznych marvelovských dimenzií, pozn. red.).

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary.

Vnímate nejaké rozdiely v kreatívnom procese rôznych tvorcov a štúdií pri vytváraní komiksových postáv?