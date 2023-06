Sony kúpilo Spider-Mana pred 25 rokmi za smiešnych 7 miliónov dolárov. Odvtedy im zarobil miliardy

Ako presne vyzeral predaj Spider-Mana, prečo to Marvel urobil za taký lacný peniaz a ako blízko sme boli k tomu, aby neexistovali žiadny Avengers a MCU?

Nikoho nezaujímajú ostatné marvelovské postavy. Choď späť a vybav iba Spider-Mana.

Marvel Entertainment bolo v roku 1996 vo výrazných problémoch. Firma vyhlásila bankrot a v snahe zachrániť sa rozpredávala filmové a televízne práva na svoje komiksové postavy. Aj preto vznikli snímky ako Blade (štúdio New Line Cinema), Hulk (štúdio Universal), The Punisher (štúdio Lions Gate Entertainment), Daredevil, Elektra či Fantastistická štvorka (všetky od štúdia 20th Century Fox) a Ghost Rider od štúdia Sony.

Práve Sony chcelo v roku 1998 kúpiť Spider-Mana, no Marvelu sa do toho veľmi nechcelo, keďže vtedy šlo o jedného z ich najobľúbenejších hrdinov. Namiesto toho štúdiu Sony ponúkli, že im predajú práva na všetky ostatné Marvel postavy, ktoré im ešte patria, vrátane Iron Mana, Thora, Black Panthera, Ant-Mana a ostatných Avengerov za 25 miliónov dolárov.

Sony to odmietlo so slovami: „Nikoho nezaujímajú ostatné marvelovské postavy. Choď späť a vybav iba Spider-Mana.“

Producentovi Yair Landauovi zo Sony sa to aj podarilo a Sony tak kúpilo práva na Spider-Mana za 7 miliónov dolárov (existujú aj informácie o sumách 10 či 20 miliónov dolárov). Keď sa na toto obdobie a rozhodnutia spoločnosti pozerajú spätne, predstavitelia oboch si zrejme trieskajú hlavy o stenu. Nikto však vtedy nemohol vedieť, aký potenciál drieme v komiksových filmoch.

Zdroj: Sony Animation Pictures/Marvel

Netreba sa čudovať Sony, že nemalo záujem o Iron Mana a spol. Dnes je Iron Man zlatým pilierom Marvelu, no pred jeho filmom z roku 2008 šlo o druhoradú postavu. Aj preto fakt, že sa Marvel rozhodol naštartovať svoj veľkolepý, prepojený filmový vesmír práve Iron Manom považujú odborníci za veľký risk.

Nehovoriac o tom, že do roly obsadili kontroverzného Roberta Downeyho Jr., ktorý bol dlhé roky vo väzení. Šéf Marvelu Kevin Feige sa k tomu nedávno vyjadril tak, že proti Downeymu bojovalo celé vedenie Marvelu, no nakoniec ich Feige presvedčil, že je to pre rolu dokonalý herec.

Spider-Man bol však celý čas obľúbený hrdina. Marvel vtedy nemal funkčné filmové štúdio, ale Sony áno, takže sa mohli pustiť do nakrúcania.

Odvtedy sami alebo v spolupráci s Marvel Studios vytvorili 8 hraných a 2 animované filmy, ktoré len v kinách dokopy zarobili 8,5 miliardy dolárov, pričom toto číslo ešte porastie (nehovoriac o ziskoch z predaja fyzických a digitálnych nosičov). Sony okrem toho získalo práva aj na iné postavy zo sveta Spider-Mana, ako napríklad Venom, Morbius, Kraven a ďalší, takže zarobili aj na nich.

Zdroj: Marvel Studios

Samozrejme, nejde o čistý zisk. Štúdio Sony muselo za výrobu snímok a ich propagáciu zaplatiť miliardy dolárov. Nehovoriac o tom, že Sony do roku 2011 zarábalo aj na predaji produktov s tematikou Spider-Mana (oblečenie, školské pomôcky a všetky produkty so Spider-Manom). V roku 2011 však tieto práva predali štúdiu Disney, pretože potrebovali finančnú injekciu. Finančný riaditeľ Sony Kenichiro Yoshida to v roku 2017 oľutoval ako veľkú chybu štúdia.

Nikto nedokáže presne odhadnúť, koľko Spider-Man zarobil štúdiu Sony peňazí. Sú to však miliardy dolárov, ktoré vznikli na základe 7 miliónovej investície. Zástupcovia firmy Marvel však môžu byť spokojní, že nepredali všetkých Avengerov za 25 miliónov dolárov. Filmy zo sveta Marvel Cinematic Universe totiž doteraz v kinách zarobili cez 30 miliárd dolárov.