Žije to v Bratislave? Pýtali sme sa, či je piatok v našom hlavnom meste stále taký ako kedysi (ANKETA)

Ako si užívaš piatkový večer v Bratislave ty?

Cez deň chodíš na kávy s kamošmi, stretávaš sa v Starej tržnici a piatkový večer si užiješ vo svojom obľúbenom klube. Aj takýto je program Bratislavčanov, ktorí majú svoje mesto obehané od A po Z. Avšak zmeny mestského života neobídu nikoho, a tak sme sa boli spýtať obyvateľov, či má podľa nich Bratislava stále svoju „šťavu“.

Náš moderátor Kamil vyrazil do bratislavských ulíc, kde sa pýtal okoloidúcich, či je podľa nich Bratislava stále to, čo bývala, poprípade či sa zmenila k lepšiemu. V našej videoankete sa dozvieš aj to, ako Bratislavčania trávia voľný večer a do akých klubov a podnikov najradšej zavítajú, prípadne zavítali.

Posedenie na dobrom vychladenom pive predsa k piatkovému večeru patrí. A tak sme spolu s účastníkmi ankety ochutnali a ohodnotili nový Zlatý Bažant 12%, ktorý zmenil svoju receptúru po 25 rokoch. Zober teda aj ty svojich kamarátov do mesta a pozvi ich „na jedno“ vo vašom obľúbenom bare.