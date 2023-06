FRESH BUZZ: Kardashianka bojovala s rakovinou, Selena Gomez vykrikuje po ľuďoch a v kráľovskej rodine šuštia rozvodové papiere

„Všade, kde sa ukáže Selena Gomez, je dráma,“ odkazujú fanúšikovia na Twitteri po tom, čo sa objavila na koncerte Beyoncé. Prečítaj si, ako to bolo naozaj a prečo Selena „vrieskala“ na muža v dave.

Dnešný Fresh Buzz je silnejší ako kedykoľvek predtým. Čaká nás rozvod v kráľovskej rodine?

Samantha je späť, ale neteš sa zbytočne

Všetkých fanúšikov úspešného hitu Sex v meste šokovala správa, že jeho pokračovanie bude prebiehať iba s troma hlavnými hrdinkami (s Carrie, so Charlotte a s Mirandou). Najvtipnejšia, sebavedomá, úprimná a excentrická postava Samantha Jones, ktorá miluje sex viac ako čokoľvek na svete, tak v prvej sérii Just Like That chýbala. Jej predstaviteľka Kim Cattrall sa vtedy zaprisahala, že so Samanthou navždy skončila. A nielen s ňou.

Samanthu zo Sexu v meste uvidíme v druhej sérii Just Like That. Zdroj: Reprofoto/Youtube/MsMojo

Okrem toho, že „potrebovala uzavrieť jednu životnú kapitolu a začať druhú“, v rozhovore na ITV Piersovi Morganovi priznala, že na pľaci Sexu v meste boli „toxické vzťahy“ a so svojimi kolegyňami „nikdy neboli priateľky“ (au, toto vážne bolelo). Najviac to vraj vrelo medzi ňou a Sarah Jessicou Parker, paradoxne seriálovými besties.

Podľa správ magazínu Variety je však dnes všetko inak. Veľká Samantha Jones sa totiž v druhej sérii Just Like That vracia na obrazovky HBO Max a nestvárni ju nik iný ako samotná Kim Cattrall. Je nám jasné, že nedokázala odolať, veď kto by odolal Samanthe Jonesovej?

View this post on Instagram A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

Aj keď sme zrejme potešili tvoje fanúšikovské srdce, nič nie je také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá. Na povrch totiž vyplávali zákulisné info z natáčania a Samantha si vraj strihla len jednu jedinú scénu.

Vrcholom všetkého je, že sa vraj nevidela a ani nerozprávala s „hereckými kolegyňami“. Kamošky z nich už nikdy nebudú, ako vypáli Samanthin návrat na obrazovky, uvidíme už čoskoro, druhá séria Just Like That má premiéru už 22. júna. Fanúšikovia sú však už teraz nadšení. Príspevok o návrate herečky okomentovala slovom „úžasné“ (s množstvom výkričníkov) aj slávna momager Kris Jenner.

Selena Gomez vykrikovala na koncerte Beyoncé

Kto nie je fanúšikom Queen B, nech hodí kameňom. Jej megalomanské turné Renaissance World Tour (pikošky o ňom sme ti priniesli tu) prilákalo aj ďalšiu divu a našu obľúbenú Selenu Gomez. Ešte predtým, ako si však stihla užiť Beyoncé v kostýme včely či na lietajúcom metalickom koni, postarala sa o poriadnu drámu v hľadisku.

Video, ktoré je dnes na internete hotovým virálom, zachytil jeden z fanúšikov koncertu a na sociálne siete ho postol bez toho, aby napísal sprievodný text. Vidíme na ňom, ako Selena vstupuje do koncertnej sály na parížskom Stade de France, kde sa minulý piatok odohrala šou Beyoncé. Cestou na svoje miesto sa však púšťa do agresívnej hádky s esbéeskárom. Hoci nepočujeme zvuk, z gest a mimiky Seleny vidieť, že poriadne kričí.

Youtuberka Haylo Hayle sa na svojom youtubovom kanáli rozhodla celú situáciu vysvetliť a viditeľne sa pohoršuje nad tweetmi, v ktorých ľudia očierňujú Selenu. „Je obklopená drámou všade, kam príde. Niečo je s ňou naozaj zle,“ odznieva na Twitteri. „Viditeľne ona je ten problém,“ píše ďalší hejter. Iní zas narážajú na to, že Selena na koncert meškala a vzhľadom na svoje hviezdne maniere si to vybila na „ľuďoch, ktorí pracovali na evente“.

Fanúšikovia začali očierňovať Selenu Gomez bez toho, aby poznali kontext videa. Internet znovu raz zašiel priďaleko. Zdroj: Youtube/Haylo Hayle

Ako podotkla Haylo Hayley, „chvalabohu“ sa ozval aj niekto, kto celú situáciu videl na vlastné očí. „Bola som na koncerte, sekuriťák násilne postrčil dievča, ktoré sa snažilo dostať k Selene, to je dôvod, prečo bola naštvaná,“ napísala fanúšička Shay, ktorú na Twitteri nájdeš pod menom „dewyzara“. Za dobrotu na žobrotu alebo ako milovať svojich fans „na život a na smrť“? Vyber si sama. Selena, máš našu poklonu, s Taylor naozaj nezapriete, že ste kamošky, veď tá sa len nedávno podobným spôsobom zastala jednej zo svojich „Swifties“.

Kardashianka sa rozrozprávala o rakovine

Khloé Kardashian sa ešte minulý október podelila so svojimi fanúšikmi o „ťažké správy“. V príspevku na Instagrame totiž priznala nádor. „Po tom, čo som si na tvári všimla malý hrbolček a predpokladala som, že je to niečo ako vyrážka, sedem mesiacov po tom, čo som si uvedomila, že sa to nehýbe, som sa rozhodla ísť na biopsiu. O pár dní nato mi povedali, že musím ísť okamžite na operáciu, aby mi odstránili z tváre nádor,“ napísala.

Khloé Kardashian sa s fanúšikmi podelila o šokujúce informácie týkajúce sa jej zdravotného stavu. Vysvetlila, prečo na tvári nosila bandáž a leukoplasty. Zdroj: Instagram/kourtneykardash, Youtube/Entertainment Tonight

V poslednej epizóde rodinnej televíznej šou The Kardashians sme sa však o diagnóze Khloé dozvedeli oveľa viac a celú situáciu prežívali spolu s ňou. Hviezda totižto počas epizódy podstupuje biopsiu a čaká na výsledky. „Mala som biopsiu tohto hrbolčeka, o ktorom som si myslela, že je to vyrážka. Ukázalo sa, že nie je,“ povedala. „Je to melanóm a na môj vek je to neuveriteľne zriedkavé,“ dodala 38-ročná hviezda. Počas operácie vraj museli odstrániť oveľa viac, ako lekári pôvodne očakávali.

„Nikdy som si nemyslela, že to môže byť nádor, keď si predstavím nádor, pomyslím na veľkú nadrozmernú vec na tvojej tvári. Doktor povedal, že sa to mohlo rýchlo rozšíriť,“ vyjadrila obavy v rozhovore s mamou Kris. „Melanóm je smrteľný. Je to oveľa vážnejšie, ako som čakala,“ odznelo neskôr.

Obavy o sestru neskôr počas The Kardashians vyjadrila aj mama Kris a sestry Kylie a Kourtney. „Je desivé počuť, že by mohla mať rakovinu kože, bojím sa o ňu. „Khloé si svoje problém určite necháva pre seba,“ hovorí Kourtney.

Hoci je už Khloé fit a na internete svojich fans upokojila slovami, že je „ok“ a rana po operácii sa jej perfektne zahojila, nedávna epizóda The Kardashians je pre nás malým upozornením, aby sme sa o seba starali viac. Raz za čas si dovoľ byť tak trochu hypochonder a naklusaj na kontrolu, to ti neodkazujeme iba my, ale aj Khloé.

V Refresheri ti často prinášame články z oblasti zdravia. Len nedávno sme ťa informovali o tom, ako ti preventívna prehliadka u kožnej lekárky a kontrola znamienok môžu zachrániť život. Celý článok nájdeš tu.

Koniec Harryho a Meghan?

Na to, že nás hollywoodske dvojice sem-tam schladia instagramovým oznamom o rozchode, sme si už tak trochu zvykli. Krach manželstva sa však v posledných hodinách skloňuje aj v kráľovskej rodine a my vôbec nie sme ready. Rozvodové papiere si vraj majú posúvať práve Harry a Meghan! Akože naozaj, vážení? Po tom, čo ste nás presvedčili o svojej veľkej love story? How dare you?

< [Lady C] “There have been problems in the marriage supposedly for some time. I mean, I have heard from five totally reliable sources that Harry called in the lawyers some months ago.” > 🤔🔍😂https://t.co/2XyqiFfeFJ — Baroness Bruck (@BaronessBruck) May 29, 2023

Hoci ide zatiaľ len o neoverené infošky, zhrnieme ti ich pekne poporiadku. V zahraničných médiách to najskôr začalo iskriť po správe, že si Harry v Los Angeles z času na čas prenajíma hotelovú izbu, lepšie povedané, luxusný bungalov v rezorte San Vicente Bungalows, len aby si doprial čas od Meghan. Tvrdenia denníka The Sun však Harryho hovorca zmietol zo stola štyrmi jasnými slovami: „To nie je pravda.“

Podľa zákulisných informácií, ktoré kolujú vo svete šoubizu aj za palácovými komnatami, na tom však dvojica vraj naozaj nie je dobre a teórií je hneď niekoľko.

Prvým dôvodom manželskej „ponorky“ by mal byť práve tlak, ktorý Harry a Meghan doteraz zažívali pre nezhody so zvyškom kráľovskej rodiny. Druhá a azda najkrutejšia teória, ktorej sa potešia zrejme všetci hejteri Meghan a milovníci kráľovskej rodiny, je, že si Harry konečne uvedomil, kam ho ich vzťah dostal (áno, aj do tretieho radu na korunovácii), a že ho jeho manželka zmanipulovala a doslova mu vymyla mozog. Rozvodových právnikov tak vraj kontaktoval už pred pár mesiacmi.

Meghan Markle a princ Harry pri rozhovore s Oprah. Zdroj: Getty Images

Iné zdroje však uvádzajú, že rozchod údajne iniciovala práve Meghan. „Vojvodkyňa zo Sussexu sa pomaly oddeľuje od vojvodu a dúfa, že preberie plnú starostlivosť o ich dve deti, princa Archieho a princeznú Lilibet,“ vyjadrila sa kráľovská expertka, spisovateľka a redaktorka Angela Levin.

Podľa ďalších kráľovských expertov a blízkych zdrojov rodiny je však vonkoncom jasné, že ak by došlo k rozvodu, Harry sa vráti do Británie, kde ho otec, kráľ Karol III., a brat, princ William, vraj „privítajú s otvorenou náručou“. V takomto prípade sa však môžeme pripraviť na hotové šialenstvo. Odlúčenie azda najmedializovanejšej dvojice sveta by bolo totiž poriadne „messy“. Veríme, že ide len o šikovne vymyslené klebety.

Turné Beyoncé malo nečakaného hosťa

Stále o tej Beyoncé, no neprestáva nás prekvapovať. Minulý piatok 26. mája sa totiž na stagei po boku Queen B objavila jej 11-ročná dcéra Blue Ivy. Netreba azda pripomínať, že dav takmer 80-tisíc fanúšikov bol celý bez seba, atmosféru z koncertu si vychutnáš na tiktokovom videu nižšie.

Blue podporila na scéne mamu počas piesní My Power z Levieho kráľa a neskôr aj Black Parade. V publiku nechýbal hrdý tatko Jay-Z s dvojičkami Sirom a Rumi, ktoré sestre rozkošne fanúšikovali s nápisom: „Milujeme ťa, Blue!“ Jedenásťročná hviezda si to neskôr strihla s mamou aj v Londýne a treba uznať, že jablko nepadlo ďaleko od stromu.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

„Moja krásna prvorodená. Som hrdá a vďačná, že som tvoja mama. Prinášaš nám toľko radosti,“ napísala na Instagrame Beyoncé a neskôr ju vychválila aj speváčka Kelly Rowland, ktorá napísala, že Blue je naozaj odvážna, keď vystúpila pred arénou plnou ľudí. Dúfame, že sme ťa takto na záver trochu roztancovali, veď konečne je tu piatok.