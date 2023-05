Všetky super nové seriály a filmy, ktoré vyjdú na HBO Max v júni 2023

Čo sa oplatí pozerať na HBO Max v júni 2023? Začne seriály Idol a 2. séria And Just Like That či Warrior.

HBO Max sa v USA a v Kanade od mája volá už len Max. Na Slovensku a v iných európskych krajinách sa služba premenuje na Max až v budúcom roku, pričom ponúkne aj upravený katalóg obsahu. O tom sa však viac dozvieme budúci rok. Dovtedy bude táto služba stále dostávať rovnaké nové seriály a filmy ako tá zahraničná. Čo nové teda čaká divákov?

The Idol – 4. jún 2023 Kontroverzný seriál od tvorcov Euphorie na čele so scenáristom a režisérom Samom Levinsonom už kritici zvozili pod čiernu zem. Jeho tvorcovia ho vraj až príliš zamerali na sex a dialógy spoločne s dejom seriálu ostali nekvalitné. Diváci budú naprieč 6 časťami sledovať príbeh popovej hviezdy Jocelyn (Lily Rose-Depp), ktorú si pod svoje krídla zoberie hudobný manažér Tedross (Abel Tesfaye alias The Weeknd). S tým sa už po niekoľkých pohľadoch oddávajú vášnivým hrám. Jocelyn tvrdí, že sa jej na ňom páči to, aký je „rapey", a teda násilnícky. Tedros v jednej scéne dokonca Jocelyn škrtí, aby jej tak vnukol nápad na nový hit, čo prekvapivo zafunguje. Avatar 2 – 7. jún 2023 Skvelé pokračovanie sci-fi od režiséra Jamesa Camerona sa po pol roku v kinách dostane na streamingové služby. Okrem Disney+ bude film dostupný aj na HBO Max, a pokiaľ ho ešte niekto nevidel v kinách, je načase to napraviť aspoň doma v telke. Divákov čaká dobrodružný film so skvelou akciou a s množstvom nových postáv, ktoré im prirastú k srdcu. Tešiť sa môžu aj na nezabudnuteľné scény pod vodou. Jake Scully si rozšíril svoju rodinu o ďalších obyvateľov planéty Pandora.

What We Do in the Shadows (5. séria) – 13 jún Obľúbený mocumentary seriál o živote upírov v New Yorku sa môže pochváliť jednou skvelou sériou za druhou. Na konci tej poslednej sa hlavná postava Guillerma možno dostala k svojmu cieľu – k premene na upíra. Ako na to zareagujú ostatní upíri, ktorí ho majú len za pomocníka? Piata séria sa na HBO Max zrejme dostane až neskôr, no dovtedy majú diváci dosť času pozrieť si prvé štyri. Poriadne sa pri tom nasmejú a zamilujú si divných upírov.

And Just Like That (2. séria) – 15. jún Pokračovanie Sex and the City pod divným názvom zaujalo dostatok divákov na to, aby vedenie Warner Bros. Discovery odsúhlasilo pokračovanie. Seriál pokračuje v príbehu z pôvodnej show, pričom sa doň vrátili tri zo štyroch hlavných ženských postáv. Postavy sa v druhej sérii budú opäť venovať tomu, aké je to mať aktívny sexuálny život po päťdesiatke.

Batman: The Doom That Came To Gotham (2023) – 26. jún V novom animovanom filme o Batmanovi budú postavy ako Green Arrow, Etrigan, Two-Face či Ra's al Ghul. Batman tak bude mať viacero spojencov, ale aj nepriateľov.

Warrior (3. séria) – 29. jún Warrior je akčný seriál, ktorý si užijú najmä fanúšikovia ázijských bojových umení. V 3. sérii budú hrdinovia a záporáci na svoje ciele využívať aj svoje politické konexie, takže okrem akcie bude séria plná intríg, komplexných vzťahov a zrady.