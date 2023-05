ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály, ktoré na Netflixe pribudnú v júni 2023

Na čo všetko sa môžeš tešiť od Netflixu v júni?

Popri klasickom výbere toho najzaujímavejšieho, čo na Netflixe vyjde v júni 2023 z hľadiska originálnych filmov a seriálov z produkcie Netflixu, je tu aj zoznam úplne všetkého nového, čo streamingová služba v júni pridá do svojho katalógu. Okrem vlastných noviniek sa diváci môžu tešiť aj na staršie pecky či málo známe kvalitné kúsky, ktoré si možno nikde inde nepozrú.

1. jún

A Beautiful Life (2023) – vlastná produkcia Netflixu – dánska dráma o mladom rybárovi, v ktorom drieme hudobný talent.

A Long Way to Come Home (2022) – indonézska dráma

About Last Night (2014) – romantická komédia s Kevinom Hartom

Forever My Girl (2018) – komediálny muzikál

Funny People (2009) – komédia s Adamom Sandlerom a so Sethom Rogenom

Hanna (2011) – akčná dráma o 16-ročnej tínedžerke, ktorú vychovali ako vrahyňu. V hlavných rolách Saoirse Ronan a Cate Blanchett.

Kicking & Screaming (2005) – Will Ferrell sa v romantickej dráme stane trénerom futbalového tímu svojho syna.

LEGO Ninjago: Dragons Rising (1. séria) – vlastná produkcia Netflixu

Mr. Peabody & Sherman (2014) – animovaný film od DreamWorks

Nanny McPhee (2005) – rodinná komédia

Nanny McPhee Returns (2010) – Emma Thompson je magická pomocníčka, ktorá pomáha mladej mame viesť rodinnú farmu.

Rise of the Guardians (2012) – animovaný fantasy film

Spider-Man (2002)

Stuart Little (2000)

Surf’s Up (2007) – animovaný film

The Choice (2016) – romantická dráma

The Courier (2019) – Kuriér na motorke bojuje proti zločincom, keď sa stane svedkom zločinu. V hlavných rolách Olga Kurylenko a Gary Oldman.

The Days (limitovaná séria) – vlastná produkcia Netflixu – japonský dramatický dokument o jadrovej katastrofe vo Fukušime

The Five-Year Engagement (2012) – romantická komédia

The Mick (dve série) – rodinná komédia

Unleashed (2005) – britský akčný film s Jet Li a Morganom Freemanom

We’re the Millers (2013) – rodinná komédia s Jasonom Sudeikisom a Jennifer Aniston



2. jún

It’s Me Against You: The Mystery of Spellbound School (1. séria) – taliansky detský seriál

Manifest (4. séria, časť druhá) – vlastná produkcia Netflixu – posledné časti mysteriózneho sci-fi seriálu o lietadle, ktoré na 5 rokov zmizlo.

Missed Connections (2023) – vlastná produkcia Netflixu – filipínska romantická komédia

Rich in Love 2 (2023) – vlastná produkcia Netflixu – portugalská romantická komédia

Scoop (1. séria) – vlastná produkcia Netflixu – indický kriminálny seriál

Valeria (3. séria) – vlastná produkcia Netflixu – španielska komediálna dráma

Vortex (1. séria) – francúzska sci-fi séria o žene, ktorá sa cez virtuálnu realitu spojí so svojou mŕtvou manželkou.



5. jún

Barracuda Queens (1. séria) – vlastná produkcia Netflixu – skupina mladých Švédok sa v 90. rokoch rozhodne rebelovať a stanú sa zlodejkami

Ben 10 (prvé 4 série) – animovaný seriál pre deti

Stronger (2017) – Jake Gyllenhaal a Tatiana Maslany vo filme o obeti bostonského teroristického útoku, ktorá pomáha policajtom dolapiť teroristu.