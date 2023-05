Taký nával filmov tu už dlho nebol. Flash, Batman, Spider-Man, krásna Jennifer Lawrence a Transformeri sú júnové novinky v kine

V júni budeš v kinách opäť každý víkend a po pozretí týchto peciek neoľutuješ ani jedno euro, ktoré si zaplatíš.

Blockbusterové leto 2023 sa naplno začína. V kinách bude každý víkend veľkofilm s rozpočtom vyše 200 miliónov dolárov a so špičkovými hollywoodskymi hercami. Diváci, ktorí sa chcú v kine zabaviť, zasmiať, dať očariť vizuálnymi efektmi a kvalitnými produkčnými hodnotami, si v programe na jún nájdu hneď niekoľko kúskov, ktoré ich nadchnú.

Spider-Man: Cez paralelné svety – 1. jún

Odštartuje to pokračovanie jedného z najlepších komiksových filmov všetkých čias. Animovaný Spider-Man v podaní Milesa Moralesa bude znovu cestovať cez paralelné vesmíry. Tentoraz ich navštívi oveľa viac a každý z nich bude mať vlastnú, špecifickú vizuálnu identitu.

Diváci uvidia aj stovky rôznych verzií Spider-Manov zo všetkých možných dimenzií a tešiť sa môžu na takmer dve a pol hodiny kvalitnej animácie. Vrátia sa hlavné postavy z jednotky, ktoré doplní Spider-Woman, Spider-Man 2099 či záporák The Spot.

Scenáristi príbeh zasadili štyri roky po udalostiach jednotky. V traileroch sa nachádzajú scény, z ktorých vyplýva, že medzi Milesom a Gwen preskočí romantická iskra.

Transformers: Monštrá sa prebúdzajú – 8. jún

Tvorcovia sa pri deji nového filmu zo série Transformers inšpirovali animovaným seriálom Beast Wars. Vo filme tak okrem veľkých a rýchlych áut budú roboti aj v podobe obrovských zvierat.

Tvorcovia dej zasadili do 90. rokov minulého storočia, keď Transformeri z rodov Maximals, Predacons a Terrorcons vstúpili do boja medzi Autobotmi a Decepticonmi. Pôjde o priame pokračovanie snímky Bumblebee z roku 2018. Hlavnú ľudskú postavu stvárni Anthony Ramos (In the Heights).

Elementy – 15. jún

Vždy keď do kín prichádza nová pixarovka, je to malý sviatok. Ich posledné filmy však kritici až tak neocenili. Film Elementy sa to pokúsi zmeniť. Predstaví sa v ňom mesto zložené z elementov vody, ohňa, vzduchu a zeme.