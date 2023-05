Nové seriály a filmy na Netflixe v júni: Rozlúčka so Zaklínačom, nádherný animák Nimona či majstrovský akčňák Extraction 2

Toto je to najzaujímavejšie, čo Netflix ponúkne v júni 2023. Čo sa oplatí pozerať?

V tomto článku ukazujeme len to najočakávanejšie a najzaujímavejšie z originálnych noviniek Netflixu, ktoré nikde inde nebudú k dispozícii.

Ak si chceš pozrieť zoznam úplne všetkých seriálov a filmov, či už ide o novinku, alebo starú klasiku, ktorú Netflix pridá do svojho katalógu, prečítaj si to tu.

1. The Days (limitovaná séria) – 1. jún

Mohla by to byť netflixácka odpoveď na vynikajúcu minisériu Chernobyl od HBO? Podľa trailera asi nie. The Days je japonský seriál o jadrovej havárii vo Fukušime z roku 2011, keď zemetrasenie v Japonsku spôsobilo vážne problémy s tamojšou elektrárňou a hrozilo, že sa zopakuje Černobyľ. Tvorcovia seriálu The Days sa pokúsia zachytiť katastrofu a nasledujúce dni po nej.

Zobrazia ľudí vyšetrujúcich, čo sa tam presne stalo, a diváci uvidia aj to, ako tamojší pracovníci zabránili ešte väčšej ekologickej katastrofe. Zdá sa však, že z hľadiska dramatickej kvality, produkčných hodnôt a hereckých výkonov pôjde o „béčkovú“ verziu Černobyľa od HBO.

2. Manifest (4. séria, časť druhá) – 2. jún

Diváci sa v poslednej sérii dozvedia, čo sa stalo s lietadlom, ktoré zmizlo bez stopy a pristálo až po 5 rokoch. Netflix uzatvorí mysteriózny príbeh finálnymi časťami a odpovie na všetky otázky divákov.