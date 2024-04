Porotca z Nákupných maniačok: Slovenky sa obliekať vedia, chýba im však autentickosť. Tento módny kúsok by som zakázal (Rozhovor)

Obľúbená reality šou len nedávno oslávila 11. narodeniny na trhu. Marian Hornyák v nich zastáva miesto porotcu od úplného začiatku. Prečo z kastingu najskôr „vycúval“ a aká je pravda o tom, že sa súťažiace riadia scenárom?

Slovensko ho pozná ako renomovaného stylistu, ale aj porotcu a „kata“ obľúbenej šou TV Joj Nákupné maniačky. Málokto však tuší, že vždy štýlový a charizmatický Marian Hornyák je vyštudovaný šperkár a má za sebou aj prácu floristu, scénografa či divadelného kostyméra. To, že urobí kariéru v móde, vraj nikdy netušil.

Od českých hraníc smerom na západ je to taký nemecký, strohejší konzervativizmus a naopak, od našich hraníc smer Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko či Bulharsko už je v tom trošku „čančarády“.

„Nikdy by mi nenapadlo, že sa budem živiť módou. Na VŠVU som vyštudoval šperk, a keď som spromoval a prišiel ten čas hľadať si prácu, tak na tú vetu, čo mi povedala personalistka v agentúre, asi do konca života nezabudnem: ‚Čo budem ja s vami robiť, pán Hornyák, čo s tým vaším titulom?‘ Tak som si povedal, že to nechám na náhodu, a práve ona ma napokon dostala do módneho priemyslu,“ hovorí pre Refresher.

„Na strednej a vysokej som skôr vyzeral ako exot a chodil som oblečený ako 70-ročný pánko s dlhým kabátom a paličkou.“ Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

„Moja kariéra nabrala na obrátkach. Vypracoval som sa totiž z pozície predavača na riaditeľa nákupného centra. Takýchto príbehov je vo svete veľa, volá sa to americký sen, že niekto začne pri umývaní riadu, až sa stane boháčom alebo majiteľom multimiliónových biznisov. Ja som sa nestal boháčom ani multimilionárom, ale s tým, kam ma to zaviedlo, som spokojný a stále som zvedavý, kam ma to ešte len zavedie v budúcnosti,“ dodáva.

Na miestnej scéne ste si vybudovali reputáciu uznávaného módneho experta. Je preto priam neuveriteľné, že ste o tejto kariére nesnívali, no priviedla vás k nej náhoda. Ako presne vyzerala chvíľa, ktorá vám zmenila život?

Úprimne, nikdy na ten moment nezabudnem. S manželkou sme sa prechádzali po bratislavskom Auparku a na jednom výklade obchodu, ktorý som obdivoval, no boli tam veci, ktoré som si nemohol dovoliť, bol oznam, že niekoho hľadajú. Nemali špecifikovanú pozíciu, len tento oznam. Manželka ma vtedy posmelila, že sa mám ísť spýtať, aj keby to mala byť len brigáda, tak som tam nechal svoj životopis. Dodnes si však myslím, že tie dievčatá, ktoré tam pracovali, by ma nikdy na pohovor nezavolali. Po prvé, hneď sa na mňa pozreli, že pozor, konkurencia, a po druhé, vysokoškolák, čo tu ten chce? Mal som však šťastie. Viete prečo?