Šperky, ktoré si obľúbili Rytmus aj Dalyb: navštívili sme showroom slovenskej značky, niektoré stoja aj 60-tisíc (Reportáž)

„Radi by sme rozbili stereotyp, že keď nemáš promócie, birmovku, svadbu alebo narodeniny, nemáš čo robiť v zlatníctve,“ hovorí exkluzívne pre Refresher vedúci bratislavskej prevádzky EGNE Boris.

Hoci znie kombo tenisiek, streetwearu a šperkov nesmierne lákavo, dnes bude reč výlučne o šperkoch. Značku EGNE totiž už od roku 2018, keď otvorila svoj prvý showroom v Košiciach, obľubuje česko-slovenská celebritná scéna. Zlatým šperkom na mieru podľahli napríklad Naty Kerny, Yaksha, Dalyb či Pil C.

V bratislavskom showroome, ktorý kombinuje prvky elegancie a urban štýlu, nás privítal vedúci prevádzky Boris. Ešte pred tým, ako sme sa pustili do pokecu o šperkoch, za ktorými stoja zlatníci, nás usadil do dizajnovej stoličky Moustache a dal nám priniesť silné espresso.

V showroome nás prekvapila príjemná a uvoľnená atmosféra. Formu sme tak mohli zahodiť bokom.

„Tento priestor vznikol od úplného začiatku s cieľom byť zlatníctvom a showroomom moderného šperkára. Máme dvere otvorené aj pre ľudí, ktorí si tu nechcú nič kúpiť, len sa prídu pozrieť, pretože ich inšpiruje stena v tvare vlny alebo šperk v tvare kvietka, ktorému chýba jeden lupeň a ktorý navrhol Dalyb. Radi by sme rozbili stereotyp, že keď nemáš promócie, birmovku, svadbu alebo narodeniny, nemáš čo robiť v zlatníctve,“ hovorí exkluzívne pre Refresher Boris.

Zdroj: Refresher/Denisa Sutorova

„Jeden z našich najdrahších produktov, ktoré sme vyrobili – chain za 60-tisíc, si u nás skúšal 14-ročný chlapec, pretože viem, že mu to dá zážitok do konca života. Na Instagrame nám potom napísal, že na nás nikdy nezabudne. My chceme cez šperky tvoriť zážitok, a dovolím si povedať, že práve to nás robí výnimočnými,“ dodáva.

Zdroj: Archív respondenta/Boris Belluš

V Refresheri ti vždy radi povieme o aktuálnych trendoch a dianí na slovenskej módnej scéne. Staň sa členom klubu Refresher+ a všetko si prečítaj bez obmedzení.

EGNE obľubuje slovenská a česká celebritná scéna

„Povedal by som, že asi taký najbežnejší a náš najobľúbenejší produkt sú svadobné obrúčky a zásnubné prstene, s ktorými sme začali vlastne písať náš príbeh. Obrúčky si u nás zaobstarali napríklad DJ EKG (vlastným menom Miroslav Ecker – pozn. redaktorky) so snúbenicou Bublie, Lukáš Adamec či Bekim a je to pre nás obrovská česť,“ hovorí Boris.