FOTO: V slovenskom Perneku vyrástol netradičný dom. Má tvar lichobežníka, industriálny nádych a obklopuje ho príroda Malých Karpát

Betónový skvost stojí uprostred prírody.

Netradičnú stavbu navrhol bratislavský ateliér ksa_studeny, vedený architektom Jánom Studeným. Štúdio je známe pre svoje atypické, inovatívne riešenia pri projektoch, čo architekti potvrdili aj pri dome v slovenskej obci Pernek. Na prvý pohľad ťa zaujme naturálnosťou, obrovskou presklenou fasádou a neobvyklým pôdorysom. Čiastočne je ukrytý pod úrovňou terénu a stojí v samom srdci prírody.

„Bol navrhnutý pre mladú rodinu s dvomi deťmi. Majú výnimočný vzťah k prostrediu, v ktorom žijú, k svojmu okoliu a myslím, že aj k svojim susedom. Chovajú zvieratá a vychovávajú deti v prirodzenom prepojení s okolím. Sú to všeobecne radostní ľudia, s ktorými bola radosť spolupracovať,“ hovorí architekt Ján Studený.



Ateliér sa snaží hľadať jednoduché a efektívne riešenia, ktoré vyplývajú z podmienok konkrétnych pozemkov. To ich čakalo aj pri tomto projekte, keďže architekti narazili na atypický terén. Výsledkom je objekt s industriálnym nádychom a sofistikovanosťou bez výrazných farieb. Pre industriálny štýl je typické používanie surových a autentických materiálov. Pri rodinnom dome Pernek to nie je inak. Betón je jeho kľúčovým znakom.

Zdroj: ksa_Studeny: Alex Shoots Buildings

Od drevodomu k atypickej industriálnej stavbe

„Projekt má celkom zvláštny príbeh. Jedného dňa prišiel do kancelárie môj švagor, že na pozemku, ktorý si s mojou sestrou nedávno kúpili, chcú postaviť drevodom a či by som im s tým pomohol. Išlo o klasickú komerčnú drevostavbu tzv. kanadského zrubu, niečo na spôsob našich dreveníc. Namietal som, že to nie je architektúra, čiže je to mimo nášho programu. Opýtal sa, čo by sme teda navrhovali. Naskicovali sme koncept domu vo svahovitej časti záhrady. Návrh sa im ihneď zapáčil, všetko neskôr nechali na nás,“ dodáva.