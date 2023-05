Slovenskí dizajnéri búrajú mýty o zariaďovaní vlastného bývania. Ich návrhy priestoru pohladia tvoje oči aj dušu

Štyria slovenskí dizajnéri pripravili návrhy bytov v luxusnej štvrti Vydrica. Na príklade týchto priestorov ti vysvetlíme, prečo by si nemal veriť mýtom a prečo je dobré bývanie zveriť do rúk profesionálom.

Projekt Vydrica vracia život do bratislavského podhradia. Dokončenie prvej etapy projektu je naplánované na budúci rok. Konečná podoba projektu však bola nedávno odhalená verejnosti, celú vizualizáciu novej štvrte si môžeš pozrieť vo videu nižšie. Luxusná lokalita však nie je to jediné, čo robí tento projekt výnimočným. V rámci projektu vznikol koncept Vydrica Designers, na ktorom sa podieľali štyria talentovaní slovenskí dizajnéri a dizajnérky. Romi Klimeková, Silvia Brna, Alan Prekop a Erik Pastucha dostali za úlohou pripraviť návrh interiéru, každý z nich sa venoval inému typu klienta.

Zároveň každý z dizajnérov dokázal vystihnúť atmosféru novovznikajúcej štvrte a zakomponovať vlastný rukopis. Tieto byty budú dostupné v prémiovom komplexe bytového domu V4 a ich cena sa pohybuje na úrovni približne 1,25 mil. eur. Dizajnéri mali k dispozícii rozpočet vo výške 300 000 eur, ktorý mal pokryť všetko – samotné vybavenie a aj potrebné práce.

Na týchto návrhoch môžeš vidieť, ako ti profesionálny dizajnér pomôže vytvoriť priestor, ktorý bude odrážať tvoje osobité potreby a životný štýl. Vysvetlíme ti tiež niekoľko mýtov, na ktoré môžeš naraziť pri interiérovom dizajne, a na vizualizácii konkrétnych priestorov sa môžeš presvedčiť, prečo im neveriť.

Mýtus: Bývanie musí zodpovedať len tvojmu vkusu, nie životnému štýlu

Miesto, kde žiješ, do istej miery odzrkadľuje aj tvoj vkus, o tom niet pochýb. Oveľa dôležitejšie však je, aby odrážalo tvoj životný štýl a návyky. Dizajnér pri navrhovaní priestoru berie do úvahy aj to, čomu sa venuješ a kam sa chceš vo svojom živote posunúť. To, že ti byt zariadi profesionál, je veľkou výhodou – všetko je prispôsobené na mieru tebe, nie naopak.

Architekt Alan Prekop sa vo svojom návrhu zaoberal potrebami mladého a slobodného muža vo veku okolo 35 rokov. Zo štvorizbového bytu urobil veľký vzdušný interiér. Svoj návrh poňal ako jeden priestor, v ktorom jednotlivé časti spolu komunikujú.

Interiér som riešil pocitovo. Bývanie vnímam ako intímnu vec každého z nás. Odráža, podľa akých pravidiel a presvedčení žijeme.



„Vychádzal som z toho, že klient má rád umenie a kultúru. Snažil som sa v byte navodiť pocit galerijného priestoru a uchopil som ho vytvorením javísk, na ktorých sa odohrávajú jednotlivé funkcie bývania formou akýchsi performance. V kuchyni je to varenie, v ‚man cave‘ sú to stretnutia s priateľmi a v spálni som zvýraznil intímny priestor na oddych a spánok. Vertikálnym narušením podlahy vznikli jednotlivé pódiá, ktoré sa stávajú dominantnými prvkami interiéru,“ objasňuje svoju myšlienku Alan Prekop.

Byt od Alana Prekopa je navrhnutý tak, že keď sa postavíš do ktoréhokoľvek kúta, neuvidíš stenu, ale iba pokračovanie priestoru. Priestor pre single muža obsahuje „man cave alebo mužský brloh“ – je to v podstate miesto, kde sa môže baviť, počúvať hudbu alebo si užívať domáce kino. Na stretávanie s priateľmi je prispôsobená aj kuchyňa. Tá je prepojená s jedálňou, v ktorej sa vyníma 6-metrový stôl z kovu. „Samotný stôl som umiestnil na pódium, aby som zvýraznil jeho dôležitosť,“ dodáva architekt.

Zadanie pre Alana Prekopa bola vizualizácia pre slobodného muža vo veku okolo 35 – 40 rokov. Tento klient je úspešný, veľa pracuje, ale život si užíva. Venuje sa aktívne športu a stará sa o seba. Má rád dobrú hudbu, kultúru a súčasné umenie.

Počet izieb: 3 (obývačka, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa, „man cave“ – priestor na oddych, hru, čítanie, prácu)

Rozloha: 122,38 m²

Interiérový dizajnér a architekt Erik Pastucha pre projekt Vydrica zohľadnil vo svojom návrhu potreby manželského páru nad 50 rokov. „Interiér dotvárame tak, aby odrážal ich osobnosť a to, čím sa radi obklopujú. Naším cieľom bolo, aby sme byt personalizovali pre potreby zrelých manželov, ale zároveň sme chceli vytvoriť inšpiratívne mestské bývanie, ktoré nesie náš rukopis,“ vysvetľuje Erik Pastucha hlavnú myšlienku vizualizácie, ktorú pripravil s kolegyňou Laurou.

Pre potreby takéhoto páru vytvorili partnerský apartmán, ktorý pozostáva zo spálne s balkónom, z kúpeľne a priechodného šatníka. Je oddelený od zvyšku bytu a je súkromnou oázou majiteľov. Pocit pohodlia dopĺňa terasa s množstvom zelene. Životný štýl majiteľov sa odrazil aj pri návrhu kuchyne. „Kuchyňa je prepojená s obývačkou. Spotrebiče nerušia dennú časť, vďaka čomu kuchyňa pôsobí elegantne a v prípade potreby je aj funkčná. Kompaktný obývací priestor sa pocitovo zväčší, keď sa kuchyňa schová. Je reprezentatívny a prispôsobený na stretnutia s priateľmi a rodinou. Zo skúseností predpokladáme, že majitelia nemusia dennodenne variť, často cestujú a stravujú sa aj v reštauráciách, ktoré budú mať vo Vydrici priamo pod oknami,“ dodáva Pastucha.

Zadanie pre Erika Pastuchu vyžadovalo eleganciu príznačnú pre manželský pár úspešných päťdesiatnikov. Priestor by ich mal reprezentovať. Majú odrastené deti, ktoré už majú svoje vlastné bývanie a budú chodiť len na návštevy.

Počet izieb: 4 (obývačka, kuchyňa, spálňa, hosťovská izba, pracovňa/čitáreň, kúpeľňa)

Rozloha: 122,68 m²

Mýtus: Zariadenie bytu nemusí zohľadňovať lokalitu

Dobrý architekt či dizajnér vníma a zohľadňuje prostredie, v ktorom sa byt alebo dom nachádza. Je už na jeho kreativite, ako to v priestore dokáže konkrétne vyjadriť. Architektka a interiérová dizajnérka Silvia Brna vyjadrila charakteristickú atmosféru historickej časti Bratislavy v použitých materiáloch. „Chceli sme, aby interiér svojím dizajnom reflektoval éru, keď stará Vydrica zanikla. Obdobie postmoderny nám výborne sadlo do konceptu návrhu, keďže je charakteristické kvalitným stvárnením detailov, organickými tvarmi, farebnou pestrosťou a na tú dobu progresívnymi dizajnovými kúskami zo skla,“ vysvetľuje.

Silvia vo svojej vizualizácii využila zaoblené hrany či rôzne guľaté alebo okrúhle prvky. Tmavé sklo a terakotové odtiene zas odrážajú fasádu obytného domu Vydrica. Dôraz kládla na kvalitné materiály, textil a precízne stvárnenie detailov. V byte prepája nadčasové prvky z minulosti so súčasným umením – v obývačke upúta dizajn sedačky od talianskeho dizajnéra a architekta Maria Belliniho, ktorú predstavil v roku 1970. V priestore môžeš vidieť aj kúsky slovenskej sochárky Jany Brisudovej a mladého slovenského výtvarníka Petra Cvika.

Zadanie pre architektku Silviu Brna malo poslúžiť mladej rodine s dvoma deťmi. Vek dievčaťa a chlapca boli ponechané na rozhodnutí dizajnérky. Bolo dôležité, aby priestor spĺňal estetické a funkčné nároky na pohodlné fungovanie modernej štvorčlennej rodiny.

Počet izieb: 4 (obývačka, kuchyňa, spálňa, dve detské izby, kúpeľňa)

Rozloha: 125,57 m²

Na druhej strane dizajnér Erik Pastucha rafinovanosť lokality vyjadril použitím materiálov s dlhou históriou. „Kameň a drevo umocňujú pocit z bývania v srdci Starého Mesta a dávajú interiéru punc luxusu, ktorý k Vydrici neodmysliteľne patrí, lebo ide prémiovú lokalitu,“ vysvetľuje. Pri otázke dreva sa s kolegyňou rozhodli pre ručne vydlabávanú štruktúru. Táto remeselná práca korešponduje aj s masívnym čiernym stolom s výraznou kresbou dreva.

Mýtus: Osvetlenie nie je až také podstatné

„Svietidlá sú ako hudba vo filme, tvoria finálny dojem a atmosféru v interiéri,“ komentuje interiérová dizajnérka Romi Klimeková. Pre projekt Vydrica pripravovala návrh bytu pre nezávislú podnikateľku v strednom veku. V priestore sa rozhodla využiť centrálne unifikované osvetlenie a dekoračné svietidlá, ktoré priestor dotvoria. Do kuchyne napríklad vybrala svietidlo PH Septima od Poula Henningsena, ktoré vzniklo ešte v roku 1928. Je vyrobené z talianskeho borosilikátového skla a samo osebe pôsobí ako šperk.

Zadanie pre Romi Klimekovú bolo pre nezávislú podnikateľku v strednom veku. Táto klientka má dospelé deti a partnera, no v byte bude žiť sama. Miluje umenie, módu, veľa cestuje a rada si užíva možnosti bývania v centre mesta.

Počet izieb: 3 (obývačka, spálňa, pracovňa/hosťovská izba, kúpeľňa)

Rozloha bytu: 119,76 m²

So svetlom sa Alan Prekop pohral po svojom. Svoj návrh bytu sa snažil otvoriť čo najviac, ako to bolo možné, aby denné svetlo dostal až do samotného centra dispozície. Zo štvorizbového bytu tak vytvoril jeden veľký a vzdušný interiér. Erik Pastucha siahol po dizajnových svietidlách. Tieto prvky sú podľa neho šperkom, a preto by si na ňom nemal šetriť.

Mýtus: Moderné bývanie by malo odrážať súčasné trendy

Ako si na uvedených vizualizáciách môžeš všimnúť, dizajnéri pracovali najmä so zemitou farebnou paletkou, ktorú obohatili o farebné prvky. Jednotlivé kúsky a odvážnosť vzhľadu už prispôsobili potrebám budúcich majiteľov. „Všeobecne by interiér navrhnutý profesionálom mal mať vlastnú identitu. Preferujem, ak ma v priestore nič nevyrušuje a priestor vás, jednoducho povedané, baví, cítite sa v ňom dobre. Jeho základ je nadčasový a neomrzí ani o desať rokov. Nepreferujem krátkodobú trendovosť v interiéroch. Pri práci uvažujem o byte ako o celku, kde všetko so všetkým súvisí,“ vysvetľuje Romi Klimeková.

Pri zariaďovaní priestoru sa drž radšej minimalistického zariadenia v zemitých farbách. Sústreď sa skôr na štruktúru a kvalitu materiálov. Poznáš to tvrdenie Nie som taký bohatý, aby som si mohol kupovať lacné veci? Pri otázke bytového dizajnu sa v ňom skrýva zrnko pravdy. Ak máš chuť pohrať sa s trendmi, môžeš to skúsiť s doplnkami, ktoré môžeš obmieňať a prispôsobiť svojim aktuálnym potrebám.