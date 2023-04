10 najočakávanejších letných peciek roka 2023 – marvelovky, Spider-Man, Indiana Jones či Mission: Impossible musíš vidieť

Toto sú najočakávanejšie filmy leta, ktoré musí vidieť každý veľký filmový fanúšik.

Leto je vždy najnabitejším filmovým obdobím roka. Hollywood počas neho už od nepamäti nasadzuje do kín svoje najväčšie blockbustery. V posledných rokoch sa toto obdobie natiahlo a veľké filmy majú premiéru v kinách už v marci, no stále platí, že v mesiacoch máj, jún, júl a august je to jedna veľká pecka za druhou. Aké teda uvidíme tento rok?

1. Strážcovia galaxie 3 – 4. 5. (réžia: James Gunn)

Emotívny záver trilógie o Strážcoch galaxie bude mať 2 a pol hodiny. Očakávať môžeš poriadnu nálož akcie, klasického marvelovského humoru a predstavenie nových hrdinov a záporákov, ako napríklad Adama Warlocka, psa Pluto či The High Revolutionary. Snímku napísal a zrežíroval James Gunn, pre ktorého pôjde o poslednú marvelovku, keďže už pracuje ako šéf nového projektu a pripravuje sa na réžiu nového filmu o Supermanovi.

2. Rýchlo a zbesilo 10 – 18. 5. (Louis Leterrier)

Nažhavené motory, rozžhavené sexy ženské telá na cestách plných pretekárskych áut a do toho množstvo testosterónu. Dominic Toretto (Vin Diesel) a jeho partia budú tentoraz bojovať proti Dantemu v podaní Jasona Momou, ktorý bude po Cipher (Charlize Theron) druhým záporákom snímky.

Podľa trailerov pôjde o ešte šialenejší a nereálnejší film než v posledných častiach. Ak máš rád prehnanú a bizarnú akciu v tejto sérii, v kine sa zrejme pobavíš. Teda v prípade, že desiatka nebude taká sterilná a bez nápadov ako deviatka.

3. Spider-Man: Cez paralelné svety – 1. 6. (réžia: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers a Justin K. Thompson)

Bezpochyby najočakávanejší animovaný film roka je komiksovka o Spider-Manovi, konkrétne Milesovi Moralesovi a jeho kamarátoch z paralelných svetov. Pokračovanie skvelej komiksovky z roku 2018 dorazí v ešte kvalitnejšej animácii, ktorá bude reprezentovať rôzne paralelné svety.

Zdá sa, že centrom deja bude Milesova snaha postaviť sa osudu Spider-Manov, čím si znepriatelí všetkých ostatných alternatívnych Spider-Manov z iných dimenzií.

4. Transformers: Monštrá sa prebúdzajú – 8. 6. (réžia: Steven Caple Jr)

Tvorcovia sa pri deji nového filmu zo série Transformers inšpirovali animovaným seriálom Beast Wars. Transformeri sa v ňom menili aj na zvieratá, takže v novom filme nebudú len autami, ale aj nebezpečnými a rýchlymi podobami gigantických zvierat. Vidieť to aj v traileri, ktorý nešetrí zábermi na epické strety veľkých robotov.

Tvorcovia dej zasadili do 90. rokov minulého storočia, keď Transformeri z rodov Maximals, Predacons a Terrorcons vstúpili do boja medzi Autobotmi a Decepticonmi. Pôjde o priame pokračovanie snímky Bumblebee z roku 2018. Hlavnú ľudskú postavu stvárni Anthony Ramos (In the Heights).

5. The Flash – 15. 6. (réžia: Andy Muschietti)

Barry Allen aliash Flash sa rozhodne zachrániť svoju mŕtvu matku a bude musieť cestovať v čase do minulosti. Zmení tým však chod dejín, stretne svoje druhé ja a prepojí viaceré filmové svety DC.

Aj preto v snímke bude aj Michael Keaton ako Batman z dvoch filmov od režiséra Tima Burtona ešte z minulého storočia. Tešiť sa môžeš aj na Supergirl, generála Zoda a ďalšie prekvapenia. Flash vyzerá v traileroch ako splnený sen fanúšikov DC a veľmi zábavná komiksovka.

6. Elementy – 15. 6. (réžia: Peter Sohn)

Pixarovská verzia animáka Zootopia vyzerá ako milý animovaný film pre celé rodiny, ktorým tvorcovia ukázali svoje najoriginálnejšie nápady ich fantázie. V Elementoch budú diváci sledovať príbeh ohnivej a bystrej Ember a vychillovaného vodného Wadea.

Odporúčané 50 najočakávanejších filmov roka 2023

Ich rozdielne povahy a elementy sa bijú ako dve protichodné podstaty, no Ember a Wade nedokážu odolať svojim citom. Ember navyše vďaka Wadeovi zistí, aký očarujúci je svet mimo jej bezpečnej zóny.

7. Indiana Jones a Nástroj osudu – 29. 6. (réžia: James Mangold)

Harrison Ford stvárni legendárneho Indyho poslednýkrát. Dobrodružná akčná komédia bude zrejme najdlhším filmom série. Len flashbackové sekvencie s počítačovými technológiami omladeným Harrisonom Fordom potrvajú cca 25 minút.

Zvyšok filmu sa odohráva v súčasnosti, keď bude Indy bojovať s prežitkami nacistov a stretne nové postavy vrátane záporáka, ktorého stvárnil Mads Mikkelsen (Star Wars, Hannibal).

8. Mission: Impossible: Odplata – Prvá časť – 13. 7. (réžia: Christopher McQuarrie)

Tom Cruise nás bude chcieť ohúriť zoskokmi do priepasti na motorke, zničením historickej lokomotívy, adrenalínovými naháňačkami na autách a ďalšími kaskadérskymi kúskami.

Údajne predposledná časť Mission: Impossible vyzerá v traileroch ako vrchol série s poriadne napínavými scénami. Cruisea okrem starej partie doplnia nové postavy, ktoré si zahrali Hayley Atwell (Agent Carter), Pom Klementioff (Strážcovia galaxie) či Esai Morales (Ozark).

9. Oppenheimer – 20. 7. (réžia: Christopher Nolan)

Režisér Christopher Nolan (Interstellar, Tenet) rozpovie príbeh o tom, ako vznikla atómová bomba a ako sa o to pričinil Robert Oppenheimer (vo filme si ho zahral Cillian Murphy z Peaky Blinders).

Odporúčané 10 najočakávanejších komiksových filmov roka 2023

Historická dráma bude mať približne 3 hodiny a okrem veľkolepého výbuchu atómovky ukáže aj to, ako druhá svetová vojna a snaha ukončiť ju jadrovou zbraňou ovplyvnila rodinné vzťahy ľudí, ktorí ju vyrábali. Okrem Murphyho si zahrali aj Robert Downey Jr. (Iron Man), Emily Blunt (Edge of Tomorrow) či Matt Damon (Martian).

10. Barbie – 20. 7. (réžia: Greta Gerwig)

Nikto poriadne netuší, čo od tohto filmu môže očakávať. Posledný trailer nevzbudil veľa dôvery, a tak môžeme len dúfať, že scenáristicko-režisérska dvojica Noah Baumbauch a Greta Gerwig (majú za sebou snímky ako Marriage Story či Little Women) trafia do čierneho a pôjde o satiru modernej spoločnosti tlačiacu na nezdravé a nereálne ideály krásy. Hlavné roly Barbie a Kena si zahrali Margot Robbie a Ryan Gosling.