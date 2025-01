PREHĽAD: 50 najočakávanejších filmov roka 2025 a dátumy ich vydania

Toto sú tie najočakávanejšie filmy, ktoré uvidíme v kinách či na streamingových službách.

Každoročne vychádzajú desiatky až stovky filmov. O množstve z nich sa ľudia ani nedozvedia, pretože sa málo objavujú v médiách. Niekoľko takých „skrytých pokladov“ ti predstavíme aj v dnešnom článku o 50 najočakávanejších filmoch roka 2025.

Flow – 2. 1.

Lotyšský animák zavíta do našich kín s názvom Mačacia odysea. Diváci po celom svete na ňom ocenili krásnu animáciu, emotívny príbeh a fakt, že tvorcovia dokázali filmom porozprávať zmysluplný dej, a to bez akýchkoľvek dialógov.



Nosferatu – 2. 1.

Režiséra Roberta Eggersa netreba filmovému nadšencovi predstavovať. Tí ostatní nech vedia, po The Lighthouse, Čarodejnici či Northmanovi natočil svoj doposiaľ najprístupnejší film pre bežného diváka.

Remake slávneho filmu o upírovi stavia najmä na silnom audiovizuálnom zážitku a hereckých výkonoch. Hlavné postavy stvárnili Lily.Rose Depp (Idol), Nicolas Hoult, Willem Dafoe, Ralph Inneson, Aaron Taylor.Johnson či Bill Skarsgard. Fanúšikov upírov poteší aj chystaný film Dracula od režiséra Luca Bessona (Piaty element), ktorý by mal tiež vyjsť tento rok.



Better Man – 9. 1.

Biografia speváka Robbieho Williamsa bude špecifická aj tým, že namiesto herca budú diváci vidieť v hlavnej role opicu. Takýto netradičný prístup zvolil režisér Michael Gracey (The Greatest Showman), ktorý natočil veľmi zábavnú a hudobne vyšperkovanú dramédiu.



Babygirl – 23. 1.

V erotickom thrilleri si Nicole Kidman zahrala výkonnú riaditeľku, ktorá ohrozí svoju kariéru a rodinu (manžela jej hrá Antonio Banderas), keď si začne vášnivý románik s oveľa mladším stážistom (Harris Dickinson z Trojuholník smútku). Kidman prezradila, že počas natáčania viackrát dosiahla orgazmus.



Brutalista – 23. 1.

Laszló (Adrien Brody) je uznávaný architekt, ktorého však nacisti uvrhnú do koncentračného tábora. Podarí sa mu ho prežiť, no nedokáže sa vrátiť do Európy, a tak sa vydá splniť si americký sen. Zistí však, že ten nie je určený pre každého. Brutalista je cenami ovenčená dráma s jedným z najlepších hodnotení od recenzentov za viac než len posledný rok. Jedinou vecou, ktorá od tohto filmu odrádza, je jeho dĺžka. Brutalista má totiž cez 3 a pol hodiny.



Černák – 30. 1.

Najočakávanejším slovenským filmom roka je nepochybne pokračovanie Mikiho. V dvojke už diváci uvidia pád Černákovej mafie aj jeho samotného. V dvojke bude aj viac akcie, vrážd a policajného vyšetrovania.

Companion – 6. 2.

Tím filmárov (len s iným režisérom), ktorí natočili skvelého Barbara z roku 2022, tentoraz rozpovedá hororový sci-fi príbeh. Hlavnú rolu si v ňom zahrá nádejná herečka Sophie Thatcher z chváleného thrilleru Heretic. Bohužiaľ, o deji sa nevie skoro nič okrem toho, že bude súvisieť so smrťou miliardára, na ktorého chate si hlavné postavy užívajú víkend.

Captain America: Brave New World – 13. 2.

Po dlhej dobe vyjde Marvelovka s viacerými známymi postavami. Prekvapivo v nej však bude chýbať Bucky. V štvorke Kapitána Ameriku sa nový „Cap“ bude musieť okrem iného vysporiadať s teroristami aj Red Hulkom. Okrem toho sa šušká, že do hry vstúpi adamantium.