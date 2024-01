50 najočakávanejších filmov roka 2024 (2. časť)

Na ktoré filmy sa v roku 2023 tešíme najviac?

Pokračovanie kultového Gladiátora, akčný triler s Conorom McGregorom, nový Nosferatu, prequel Levieho kráľa či mnoho ďalších adrenalínových trhákov. Čo nás tento rok čaká v kinách? Prvú časť o najočakávanejších filmov tohto roka si môžeš prečítať tu, nižšie ti prinášame druhú polovicu z finálnej päťdesiatky.

Na ktorých hercov a herečky sa môžeš tešiť? Aké úlohy stvárnia a koľko si počkáš na to, až ich na plátne uvidíš? Ak pri filme nájdeš dátum, znamená to, že vtedy bude mať premiéru na Slovensku. Ak nie, dátum premiéry ešte nepoznáme.

26. Gladiator 2 – 21. 11.

Prvým, kto chcel napísať pokračovanie kultového prvého dielu z roku 2000, bol spevák Nick Cave. Oslovil ho priamo herec Russell Crowe, nikto sa však Caveov scenár neodvážil sfilmovať, pretože si až príliš „uletel“. Film chcel pomenovať Christ Killer.

Nakoniec sa po dlhých rokoch šepkania o pokračovaní chopil žezla David Scarpa, ktorý naposledy napísal Napoleona. Režisérom je samotný Ridley Scott. Dvojka vyrozpráva príbeh Luciusa, syna Maximovej lásky Lucilly (Connie Nielsen). Stvárni ho Paul Mescal (Aftersun, Normal People). Tešiť sa môžeš aj na Denzela Washingtona či Pedra Pascala.

27. Wicked: Part One – 5.12.

Ako píše Screen Rant, ide o adaptáciu rovnomenného broadwayského muzikálu Wicked, inšpirovaného knihou Gregoryho Maguirea, ktorá zase nadväzuje na diela L. Franka Bauma o čarovnej krajine Oz. Príbeh filmu sa zameriava na zlú čarodejnicu zo Západu Elphabu (Cynthia Erivo). Postavu Glindy si zahrá, prekvapivo, speváčka Ariana Grande. Druhý diel uvidíme budúci rok.

Zdroj: Getty Images/Robin Marchant

28. The Karate Kid – 12. 12.

Veľký návrat akčnej klasiky ohlásili vo videu Jackie Chan a Ralph Macchio a zároveň ohlásili, že hľadajú nového Karate Kida. Stále teda nie je úplne jasné, ako príbeh najnovšieho dielu nadviaže na už existujúce filmy, kto vlastne bude hlavným hrdinom a čo všetko nás čaká. Vieme akurát to, že pôjde o celovečerný debut Jonathana Entwistla. Ten nakrútil napríklad skvelý seriál The End of the F***ing World či I Am Not Okay with This.