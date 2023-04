Hi, Barbie, Hi, Ken! Nový trailer na farebnú Barbie sľubuje najdivnejší film roku s tehličkami Ryana Goslinga

Nádherné herečky hrajúce Barbie, vymakaní chlapi hrajúci Kena... a to je asi tak všetko, čo na novom filme Barbie zatiaľ zaujme.

Na film Barbie sa tešili viacerí diváci. Niektorí z nich aj preto, že dúfajú, že pôjde o spoločenskú satiru s množstvom vtipných scén parodujúcich snahu Hollywoodu zachytiť na kamerách len dokonalý vzhľad a sexy telá hercov a herečiek.

Priestoru na satiru je vo filme o legendárnej bábike Barbie veľa, no z dvoch teaser traileroch, ktoré doteraz štúdio Warner Bros. Discovery vydalo, to zatiaľ veľmi lákavo a ani vtipne nevyzerá. Presvedč sa sám v traileri nižšie.

O deji tvorcovia veľa neprezradili. Z trailera sa dá vyčítať jedine to, že v tomto svete je každý Ken alebo Barbie. Zatiaľ čo hlavnému Kenovi (Ryan Gosling) to prekáža, pretože sa možno cíti ohrozený, hlavnej Barbie (Margot Robbie) je to jedno a vzniknú z toho konflikty.

Spolu s trailerom zverejnili aj casting bohatý na známe mená. Vo filme sa objavia Emma Mackey, Dua Lipa, Will Farell, Issa Ray, ale aj Helen Mirren v úlohe rozprávačky.

Snímku napísala Greta Gerwig (The Little Women) spoločne so svojím manželom Noahom Baumbachom (The Marriage Story), pričom Gerwig aj režírovala, takže každý očakáva vysokú kvalitu. Premiéry sa diváci dočkajú 20. 7., v rovnaký deň ako premiéry Oppenheimera od Christophera Nolana.