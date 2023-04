Bombastický trailer na Spider-Man: Across The Spider-Verse ti naženie zimomriavky. Emotívna komiksovka vyzerá ako animák roku

Najočakávanejší animovaný film roka patrí Spider-Manovi a Gwen, ktorí ti v novom tvári vyčaria úsmev na tvári.

Animovaný Spider-Man: Across The Spider-Verse vyzerá parádne. Tvorcovia zo štúdia Sony vydali nový trailer, ktorý v sebe nemá jedinú slabú scénu. Uchváti ťa animáciou, humorom aj akčnými scénami. Už v traileri dokáže navodiť silný, emotívny podtón dejovej línie, ktorý naznačuje, že Spider-Mani si niekedy musia zvoliť menšie zlo a sledovať umierať milovanú osobu, len aby zachránili svet.

Miles to však odmieta urobiť, a tak sa vzoprie rozkazom ostatných Spider-Manov z multivesmíru, čím si ich všetkých poštve proti sebe.

V pokračovaní famózneho animáku Spider-Man: Into the Spider-Verse sa vrátia aj hlavné postavy z jednotky, ako Peter Parker, Gwen Stacy a Milesova rodina. Príbeh sa bude odohrávať o niekoľko rokov neskôr. Snímka sa do slovenských kín dostane 2. júna 2023. Tretia časť následne dorazí 29. marca 2024.

Sony vydalo dva trailery s rôznymi úvodmi. Mal by si si pozrieť oba.