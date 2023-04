Týchto 5 skupín ľudí v kinách zaručene neznášaš. Držte už cez film konečne huby! (Komentár)

Množstvo ľudí si mýli kino s diskusným krúžkom. Ak kiná nepochovala pandémia, urobia to drzí a trápni ignoranti.

Návšteva kina bola vždy najprístupnejšou úrovňou kultúrneho a spoločenského obohatenia pre široké masy ľudí. Nemení sa to ani v posledných rokoch, keď ceny vstupeniek enormne rastú. To znamená, že do kín sa dostane aj kadejaká lúza, arogantní ľudia nerešpektujúci umenie a ignorujúci správanie, aké si kultúrne akcie vyžadujú.

Nie sú to vždy nutne iba tínedžeri. V poslednom čase sa v kinách stretávam s čoraz viac neprispôsobivými dospelými ľuďmi. Neustále vyrušovanie, kecanie či „vtipné“ reagovanie na udalosti na plátne je na dennom poriadku nielen slovenských kinosál.

Kúpa vstupenky ťa neoprávňuje správať sa v sále ako šimpanz a znepríjemňovať ostatným kinozážitok. Na iných kultúrnych podujatiach si ľudia nedovolia robiť taký bordel. Prečo teda práve v kinách?

Týchto 5 typov „kinoškodcov“ neznášame najviac

Tínedžeri, ktorí si myslia, že sú vtipní

Chcú byť stredobodom pozornosti, radi rozosmievajú okolie, alebo sa zaliečajú babenkám, ktoré už po 5 minútach v klimatizovanej sále v duchu ľutujú tie sukne. Reagujú na udalosti filmu, robia si srandu z vážnych replík postáv, pretože sa emočne nedokážu napojiť na ich trápenie, a myslia si, že sú cool, originálni a zábavní.

Často ničia tichšie momenty a dramatické, emotívne scény, lebo prejaviť emócie je pre nich znakom slabosti, hoci len dokazujú svoju nevyspelosť a infantilnosť. Namiesto vcítenia sa do emócií postáv o tom začnú nemiestne vtipkovať.

V celej sále sa na nich však smejú len ich kamoši, a aj to len preto, lebo je to slušné a menej trápne ako byť ticho, keď sa niektorý z nich pokúša vtipkovať. Máš chuť im tie smradľavé syrové nachos strčiť do tváre a vyšikovať ich k lavičkám nákupného centra, kde môžu s ostatnými mall rats zosnovať plány prevzatia lokálneho gangu obliehajúceho územie vedľa občerstvenia Minit.

Zdroj: Cinemax

Vysvetľovači

Dobre, na Vreskot 6 môžeš ísť aj vtedy, ak si predchádzajúce časti nevidel. Aký ignorant a sebec však musíš byť, aby si sa vypytoval kamoša na udalosti predošlých piatich filmov naprieč 25-ročnou filmovou sériou počas toho, ako sleduješ ten šiesty? Nemohol si ho o to požiadať cestou do kina a pred kinom?

Alebo si pusti nejakú rekapituláciu na Youtube, respektíve prečítaj nejaký článok, ako každý normálny človek. Urob hocičo, alebo neurob nič, ale nepýtaj sa počas celého filmu na rôzne odkazy, easter eggy a postavy, ktoré nepoznáš, lebo si si nespravil domácu úlohu. Kazíš tým film celej sále, ktorá musí počúvať vašu výučbu o predošlých častiach, nech už ide o akúkoľvek filmovú sériu či komiksovky.