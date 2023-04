Pravda o Jackiem Chanovi: „Je to šovinistické prasa,“ povedala oscarová Michelle Yeoh. Jeho homosexuálna dcéra bola bezdomovkyňa

Jackie Chan je slávny a obľúbený čínsky herec, avšak nie všade vo svete. V jeho domovskej Číne ho ľudia, naopak, veľmi nemusia. Prečo je to tak a čo Slováci nevedia o odvrátenej strane tejto hereckej legendy?

Jackie Chan je v Číne a v Ázii dosť kontroverznou postavou, ktorú z dôvodu jeho politických názorov kritizuje množstvo ľudí. Chan podporuje komunistickú politickú stranu v Číne a od roku 2013 je dokonca jej súčasťou. Herec dokonca verejne kritizoval protesty, ktorých cieľom bolo bojovať za demokraciu v krajine.

“I am a national flag guard,” Jackie Chan says. Known as a Beijing loyalist, his comments on the #HongKongprotests sparked backlash with many labelling him a “traitor”. https://t.co/Wh1KdgH2e1pic.twitter.com/hfGXCBGjYY