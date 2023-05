Deti prominentov študujú v Bratislave za 25 000 € ročne. Aký luxus ponúkajú najdrahšie stredné školy na Slovensku?

Niektoré z nich sú drahšie ako Oxford v Británii. Deti politikov vozia do škôl súkromní šoféri v limuzínach.

Na akých súkromných školách študujú (alebo študovali) deti prominentov ako Boris Kollár, Patrícia Vitteková, Robert Kaliňák či Ivan Kmotrík? Ide o najdrahšie stredoškolské vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, ktoré okrem súkromia a vysokej bezpečnosti ponúkajú ratolestiam bohatých aj uznávané medzinárodné osnovy, prémiové vzdelanie podľa britských štandardov, individuálny prístup, moderné priestory či exkurzie do svetových metropol.

Ich kvalitu však odráža aj cena školného. Ročné školné na tých najdrahších súkromných stredných školách sa totiž pohybuje v desiatkach tisíc eur. Niektoré z nich sú dokonca drahšie ako prestížna britská univerzita Oxford (tá pre britských študentov stojí aktuálne 9 250 libier na rok).

Navštevujú ich potomkovia politikov, finančníkov, celebrít či diplomatov. Deti vozia do škôl súkromní šoféri v limuzínach a absolventi pokračujú na najlepšie svetové univerzity ako Oxford, Cambridge, MIT či Yale. Ako sa študuje na najdrahších stredných školách na Slovensku?

British International School Bratislava (BISB)

Adresa: Pekníkova 6, Bratislava

Školné (ročne): 25 300 € (posledný ročník), 11 620 € (prvá trieda škôlky)

Rozsah štúdia: materská škola, základná škola, stredná škola

„Kto sa učí u nás, uspeje všade,“ tvrdí vo svojom slogane Britská medzinárodná škola, ktorá je v súčasnosti najdrahšou školou na Slovensku. Nachádza sa v bratislavskej Dúbravke a prominentným študentom ponúka prémiové vzdelanie podľa britských štandardov. Na škole študovali deti Ivana Kmotríka či dcéra milionára Júliusa Rezeša.

„Používame svetovo uznávané britské a medzinárodné učebné osnovy a neustále dosahujeme vynikajúce akademické výsledky,“ pýši sa BISB, ktorá vyniká individuálnym prístupom k žiakom. Študentom sa škola snaží zaistiť duševnú pohodu a holistické vzdelávanie. Navštevujú ju najmä deti prominentných Slovákov, diplomatov a veľkú časť tvoria žiaci z Kórey, ktorých rodičia pracujú v automobilke Kia.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Škola funguje od roku 1997 ako jedna z prvých medzinárodných škôl na Slovensku a patrí do siete medzinárodných škôl Nord Anglia Education, poprednej svetovej organizácie špičkových škôl. Študenti tak majú jedinečnú príležitosť využiť svetové spolupráce s uznávanými inštitúciami ako Juilliard School, Massachusetts Institute of Technology (MIT) a UNICEF.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Medzi študentmi vo veku od 3 do 18 rokov, ktorí BISB navštevujú, je až 45 rôznych národností a v jednej triede sa nachádza priemerne 20 žiakov. Výučba je v angličtine a študenti sú v nej vystavení rôznym perspektívam, myšlienkam, kultúrnym ideológiám.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Ako nám niektorí študenti prezradili, k dispozícii majú notebooky, iPady či stolné počítače, ktoré môžu využívať, kedykoľvek potrebujú. Taktiež aj knižnicu so stovkami kníh, ktoré si môžu vziať domov aj na trávenie voľného času či vzdelávanie. Škola je podľa ich slov plná špičkového vybavenia ako interaktívne tabule, vedecké vybavenie a nechýba dokonca ani 3D tlačiareň, ktorú študenti používajú napríklad na tlač súčiastok do svojich projektov.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Študenti z BISB chodia na školské exkurzie napríklad do Tanzánie, do sídla OSN, prípadne na výlet do New Yorku na medzinárodnú schôdzu najlepších stredných škôl, kde rozoberajú klimatické zmeny či sociálnu rovnosť. Na výber majú v škole až zo 70 krúžkov a vďaka spolupráci s organizáciou UNICEF môžu skúmať globálne problémy ako klimatické zmeny či nedostatok vody a svoje nápady môžu prezentovať na debatách a výletoch v zahraničí.

Maturuje sa tu zo šiestich predmetov a jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút. Snažia sa tým vraj o to, aby bolo vyučovanie intenzívnejšie a aby zvládli väčšie množstvo materiálu. Okrem klasických stredoškolských predmetov sa žiaci môžu učiť aj psychológiu, vizuálne umenie, ekonómiu, biznis, športovú vedu či kórejčinu, čínštinu alebo dánčinu.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Škola ponúka aj bohaté stravovanie. V školskej jedálni nájdeš okrem rozmanitých hlavných jedál aj šaláty, zeleninu, pečivo či polievky. Medzi hlavnými jedlami je vždy k dispozícii aj vegetariánsky variant a v prípade, že je študent vegán, celiatik alebo na niečo alergický, jedlo dostane individuálne.

Spomedzi všetkých slovenských súkromných škôl je na BISB školné najdrahšie. Ak ho však zaplatíš vopred na celý rok, môžeš naň získať zľavu 4 % a je tiež možné dostať štipendium na základe akademických výsledkov.

Zdroj: Facebook (British International School Bratislava)

Leaf Academy

Adresa: Sasinkova 13, Bratislava

Školné (ročne): 24 900 € pre rezidenčné štúdium a 18 900 € pre denné štúdium

Rozsah štúdia: internátna stredná škola s 2- a 4-ročným študijným programom