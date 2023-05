Roman je manažér v Lidli: Nezarábam minimálku, ale aj tak kupujem naše lacnejšie keksy Vilma namiesto Mily (Rozhovor)

Roman Fabišík pracuje ako regionálny manažér v Lidli. Pod palcom má hneď 4 predajne v Bratislave a okolí.

„Aj keď nezarábam minimálnu mzdu, sám na sebe vidím, že keď si mám vybrať medzi Milou a Vilmou, tak beriem Vilmu, lebo je lacnejšia o nejakých 30 až 40 percent,“ hovorí Roman Fabišík, ktorý pracuje ako regionálny manažér v reťazci Lidl. Predaj výrobkov, ktoré sú imitáciou známych značiek, ale stoja menej, považuje za logický nápad.

Roman má na starosti viacero predajní v Bratislave a okolí, a tak nám v rozhovore prezradil, čo všetko musí ako manažér dennodenne zvládať, aké benefity si nevie vynachváliť a kedy ho vedia kolegovia v predajniach najviac potrápiť.

A čo si po príchode do predajne, ktorú spravuje, všíma ako prvé? „My máme označenie krabíc na zelenine, vďaka ktorému vieme, v ktorý deň prišla do predajne. Keď sa pozriem na krabice, tak vidím, či zamestnanec urobil svoju robotu a čerstvejší tovar dal naspodok a ten z predošlého dňa hore, ak je jeho kvalita rovnaká,“ prezrádza Roman.

Ako si sa dostal do Lidla?

Do Lidla som prišiel z externého prostredia. V roku 2019 sa mi naskytla príležitosť poslať si životopis na pozíciu manažéra predajne, tak som to využil. Po štyroch kolách pohovorov sa začala fáza zapracovania, po zhruba pol roku mi pridelili vlastnú predajňu.

Postúpiť na vyššiu pozíciu mi trvalo približne rok a pol. Vo firme som aktuálne päť rokov, takže moja kariérna cesta je zatiaľ relatívne krátka, ale v Lidli som sa našiel. A, samozrejme, pracujú u nás aj ľudia s príbehmi ako z amerických filmov, ktorí sa z brigádnika vypracovali na vysoké riadiace pozície.

Mal si už predtým skúsenosti z nejakého reťazca?

Značku Lidl som vnímal dlho predtým, ako som pre ňu začal pracovať. Mňa do firmy dostal kamoš, ktorý v Lidli robí doteraz. Keď som pred piatimi rokmi zvažoval zmenu práce, pýtal som sa ho, či mi nevie poradiť. Rovno mi navrhol, či nechcem skúsiť Lidl, začal som sa v tom vŕtať a zdalo sa mi to ako zaujímavá voľba.

Pôvodne som mal v hľadáčiku iný reťazec, ale kamarát ma prehovoril. Lidl ponúkal a ponúka vyššie platy ako iné reťazce, ale zavážilo napríklad aj služobné auto na súkromné účely.

Predtým som pracoval v Gymbeame, ešte na začiatku jeho veľkej cesty, keď sa objednávky balili pomaly na kolene.

Často sa dokonca stretávam s názorom, že naše náhradky ľuďom chutia viac ako originály.

Lidl kedysi na Slovensku začínal ako nový koncept diskontu, ktorý ľudí prekvapil napríklad predajom z paliet. Vnímal si značku, pre ktorú dnes pracuješ, už v minulosti?

Lidl bol po príchode na náš trh vnímaný ako podradnejší obchod. Ja som rodák zo Sabinova, takže keď ho tam postavili blízko centra, mal som z paletového predaja zmiešané pocity.

Aj keď som sa presťahoval do Bratislavy, tak som Lidl vnímal výlučne skrz predajňu na Dunajskej ulici, kam som chodil nakupovať. Extrémne rady, malá predajňa, nevyzeralo to veľmi vábne. To bolo tak pred šiestimi rokmi. Chodil som tam napriek tomu, lebo som to mal najbližšie.

Ty si sa po nástupe do Lidla dostal na pozíciu vedúceho predajne. Ako to celé funguje?Pozíciu vedúceho predajne dostáva človek hneď po podpísaní zmluvy. Najskôr je to však pozícia vedúci predajne v zapracovaní. Počas tejto fázy, ktorá štandardne trvá okolo 7 až 9 mesiacov, si manažér prejde každou jednou pozíciou v rámci predajne.

Slúži to na to, aby vedel hodnotiť prácu svojich ľudí a vedel, ako a čo vlastne hodnotí. Po absolvovaní zapracovania a zvládnutí záverečného dňa mu je priradená predajňa, kde môže následne ukázať svoje zručnosti.

Aké výrobky v Lidli neustále kupuješ a nevieš si bez nich predstaviť svoju chladničku?