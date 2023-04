Slovák Matej zbalil rodinu a odsťahoval sa na Madeiru: Po 3 dňoch som vedel, že tu chcem žiť, ceny sú tu ako v Martine (Rozhovor)

Mateja ťažila situácia na Slovensku, a tak sa na výlete zamiloval do Madeiry. Slovo dalo slovo a o pár mesiacov sa už s manželkou a malým Mišom sťahovali na ostrov v Atlantiku.

„Nakoniec padlo rozhodnutie, že byt predáme, zoberieme peniaze a začneme tu od nuly. Raz som prišiel domov z práce a v schránke som našiel papierik, že niekto chce kúpiť byt v tejto lokalite. Vykľula sa z toho realitka, ale súhlasili sme, nafotili ho a nastalo čakanie,“ vysvetľuje Matej „Rarach“ Jurášek, ktorý sa s rodinou pred pár týždňami presťahoval z Bratislavy na exotický ostrov Madeira uprostred Atlantického oceánu, ako sa tento plán pred pár mesiacmi dal do pohybu.

Už po troch dňoch na Madeire, keď tam s rodinou boli ešte iba na výlete, vedel, že si tam vie predstaviť život. „Na Madeire je obrovské množstvo ľudí z celého sveta a nikto tu nespochybňuje, či by tu niekto z nich mal, alebo nemal byť,“ objasňuje, čo mu spolu s manželkou Andreou a malým synom Mišom najviac učarovalo.

Nám v rozhovore opísal, ako prebiehalo rozhodovanie, či odísť z Bratislavy, koľko na Madeire stojí život, ako si našli ubytovanie, či to, prečo doma na Slovensku svoj byt rovno predali namiesto toho, aby ho iba prenajímali.

Spomínaš si na moment, keď sa to v tebe zlomilo a uvedomil si si, že by bolo najlepšie, keby ste Slovensko opustili?

Ťažko povedať. Nepovedal by som, že sa to zlomilo, pretože prvotný impulz prichádzal postupne. Nebolo to tak, že ideme hneď teraz, lebo sa niečo stalo. Postupne v nás rástlo to rozhodnutie a posledný klinček prišiel v momente, keď sme prvýkrát Madeiru navštívili.

Už počas pandémie sme začali cítiť, ako veľmi sa názorovo odlišujeme od ľudí na Slovensku. Ani nie od našej bratislavskej bubliny, v nej sme sa cítili dobre a bezpečne, ale obaja s manželkou pochádzame z regiónov.

Ja som z Martina, manželka je z Nového Mesta nad Váhom. Vždy, keď sme sa v poslednom čase vracali domov medzi priateľov, známych či dnes už bývalých priateľov, tie rozdiely boli čoraz priepastnejšie. Nemali sme si už veľmi čo povedať, čoraz menej sme sa zhodovali v dôležitých témach a začalo to práve covidom.

Keď už koronavírus ustupoval, prišla vojna na Ukrajine.

Keď sa začala vojna na Ukrajine, tak to iba vyeskalovalo. Mal som pocit, že medzi nami a celu spoločnosťou sa tá priepasť zväčšila. Aj preto sme sa rozhodli, že chceme viac cestovať a skúsiť niečo nové. Navyše sme stále mali strach z vojny.

Keď som sa 24. februára zobudil, povedal som si, že to ten Rus nemôže myslieť vážne. Zľakol som sa, že ak to Ukrajinci neudržia, tak Rus pomaličky príde k nám. Mám syna, manželku, nehnuteľnosť. Čo budem robiť? Budem musieť ujsť?

Po chvíli sme zistili, že Rus nemá takú moc, ako to prezentoval, a tak Slovensku akútne nehrozila vojna. Napriek tomu sme s manželkou chceli viac spoznať Európu. Na cestách sme si uvedomili, že často máme názorovo bližšie k cudzím ľuďom na zástávke či v kaviarni ako s mojimi najbližšími z bývalej partie.

Ak si turista, tak jednoducho zaplatíš viac, ale ak si domáci, tak poznáš miestne reštaurácie a podniky, kde sa vieš najesť ešte lepšie ako v drahých reštauráciách.

Keď som robil rozhovor s Radom Ondřejíčkom, ktorý sa takisto presťahoval na Madeiru, skonštatoval, že mu stačili tri dni na to, aby vedel, že na tomto ostrove chce žiť. Ako to prebiehalo u vás?

Ak povedal Rado tri dni, tak s ním musím súhlasiť. Aj mne to zabralo presne tri dni. Prechádzali sme sa po promenáde v dedinke Jardim do Mar, kde aj momentálne žijeme, a ja som rozmýšľal, ako povedať manželke, že si tu po troch dňoch viem predstaviť život.

Nakoniec som sa k tomu odhodlal, sadli sme si a ja jej hovorím: „Prečo by sme odtiaľto mali odísť? Viem, že sme tu len tri dni, ale pozri sa naokolo, všade nádherná príroda a skvelí ľudia.“ Naozaj to tak bolo. Na Madeire je obrovské množstvo ľudí z celého sveta a nikto tu nespochybňuje, či by tu niekto z nich mal alebo nemal byť.

Za ten prvý mesiac, čo sme tu boli, som nespozoroval žiadne výrazné pnutie v spoločnosti. Naopak, mám pocit, že si ľudia uvedomujú, že každý svojím spôsobom ten ostrov obohacuje. Je tu pokoj. Nikto sa v kaviarni nebude pýtať, či tí dvaja chlapi sediaci pri stole náhodou nie sú teplí, ako sa to deje na Slovensku. Svet je tu pre všetkých a mne sa nechce čakať na to, kým sa u nás vymení generácia.

Ako to na Madeire vyzerá s nákladmi na život? Dali by sa porovnáť s Bratislavou?