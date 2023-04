Kulturistická legenda Sergio Oliva: aj Schwarzenegger sa oproti nemu cítil maličký. Po šichte v továrni 3 hodiny zdvíhal činky

Prezývku The Myth nedostal náhodou.

Pri úteku z komunistickej Kuby mohol prísť o život a ľahké to nemal ani v USA. Bral každú prácu, ktorá mu prišla pod ruku, a po 12 hodinách v továrni ďalšie 3 hodiny makal v posilňovni. Stal sa trojnásobným Mr. Olympia, no mnohé tituly mu ušli pre údajné politikárčenie a rasistickú porotu. Napriek všetkým ťažkostiam je Sergio Oliva jedným z najväčších kulturistov všetkých čias.

Zdroj: IFBB

Ako policajt zložil naraz 5 chlapov

Arnold Schwarzenegger mohol byť neporaziteľným v súťaži Mr. Olympia. Z 8 pokusov o získanie titulu sa stal 7-krát víťazom. Jediný, kto ho na súťaži dokázal poraziť, bol Sergio Oliva, prezývaný ako The Myth.

Schwarzenegger vo svojej autobiografii Arnold: The Education of a Bodybuilder priznal, že predtým, ako sa proti nemu v roku 1969 postavil na pódium, predpokladal, že získa „len“ druhé miesto. „Bol taký obrovský, taký fantastický, v žiadnom prípade mi ani nenapadlo, že by som ho mohol poraziť,“ ospevoval Sergia Olivu.

Ten bol na kulturistickej scéne nielen legendou, ale aj vyvrheľom, pretože sa nebál obviňovať veľké organizácie zo zákulisného politikárčenia a rasizmu. Spravodlivosť mal v krvi aj ako policajt.

V zbore slúžil takmer 30 rokov a vďaka svojej gigantickej postave mal v uliciach veľký rešpekt. Poradiť si však vedel aj s odvážlivcami, ktorí sa na neho pustili v presile. Keď stál proti piatim problémovým chlapíkom, jedného po druhom zložil na zem, prezradil v rozhovore pre Bodybuilding.com.