Franco Columbu s Arnoldom Schwarzeneggerom začínali ako murári. Sylvester Stallone skončil jeho vinou v nemocnici

Franco Columbu – jeden z najsilnejších kulturistov svojej doby a celoživotný priateľ Arnolda Schwarzeneggera, bez ktorého by to známy herec podľa vlastných slov nikdy nedotiahol tak ďaleko. „Mohol som mať úspech bez peňazí, bez mojich rodičov, ale nikdy nie bez teba,“ povedal Arnold o Francovi.

Než sa však obaja muži prepracovali k sláve, privyrábali si ako murári a spoločne žili v malom byte, kde sa striedali v spánku na gauči. Toto je životný príbeh Sardínčana a bývalého pastiera Franca Columba, ktorý to z farmy dotiahol až do najvyššej kulturistickej súťaže Mr. Olympia.

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone a Franco Columbu. Zdroj: instagram.com/francocolumbu

Stallone s ním nevedel udržať tempo a prišiel k úrazu

Franco Columbu meral iba 165 centimetrov, ale dokázal zdvihnúť oveľa väčšie váhy než mnohí dvojmetroví muži. V pomere k svojej výške patril medzi najsilnejších kulturistov. Ako osobný tréner nešetril ani Sylvestra Stallona, ktorý sa pripravoval na slávne filmové roly Ramba a Rockyhho.

Columbu tvrdil, že Stallone chcel ísť skutočne naplno. Jeho tréning mal byť na úrovni kulturistov, ktorí sa plánujú postaviť na pódium Mr. Olympia, medzi najlepších z najlepších. To však znamenalo, že Stallone musel spolu s Francom makať 6 dní v týždni dvakrát denne.

Aj takto vyzeral ich tréning

Pre Stallona robil v 70. rokoch na plný úväzok. Pri dravom tempe, do ktorého sa pustili, nebolo možné, aby sa venoval inému klientovi. „Aby som sa sústredil na to, že ho dostanem do najlepšej formy v jeho živote, musel som nechať takmer všetko bokom,“ povedal Columbu podľa Popworkouts.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Prečo sa dal Sylvester Stallone kvôli Francovi Columbovi tetovať.

Ako Franca v detstve bili.

Kedy sa Columbu spriatelil s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Aké boli ich začiatky v USA.

Prečo Schwarzenegger tvrdí, že by to bez Franca nikdy nedotiahol tak ďaleko.