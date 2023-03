Pirát Krištofič tipuje zápasy Oktagon Gamechanger (MMA Tips)

Vitaj pri našej novej relácii MMA Tips s Robom Kmeťom, ktorý si v pilotnej časti do štúdia zavolal špeciálneho hosťa – zápasníka Samuela "Piráta" Krištofiča. Spoločne budú predikovať nadchádzajúce MMA zápasy v rámci turnaja Oktagon Tipsport Gamechanger. Čakajú ťa analýzy zápasov: Kozma vs. Siwiec, Silva vs. Michailidis, Veličkovič vs. Surdu a Krištofič vs. Lohoré.

