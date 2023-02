KVÍZ: Dokážeš rozpoznať fejky? Otestuj, ako dobre poznáš svetové módne značky.

1/10

Ktorú známu značku, ktorá sa preslávila špecifickým dizajnom teplákových súprav a udržateľnou filozofiou, kopírujú H&M, Bohoo a Topman?

Vysvetlenie

Udržateľná značka PANGAIA sa preslávila teplákovými súpravami so špecifickou farebnou paletou. Poznávacím znamením značky je okrem ekologickej filozofie aj nápis, ktorý sa nachádza vždy na pravej strane jej produktov. Jeho znenie je väčšinou nasledovné: „Toto tričko je zafarbené ekologicky nezávadným farbivom, vytvorené pomocou systému recyklovanej vody. Látka je vyrobená zo 100 % organickej bavlny.“ (Nápis sa mení v závislosti od produktu). Dizajn aj umiestnenie nápisu však kopírujú aj známe fast fashion značky vrátane H&M, Boohoo či Topman. Nielen fanúšikovia značky PANGAIA, ale aj samotné vedenie si túto „podobnosť“ všimlo a na svojom instagramovom profile neváhalo označiť spomínané značky so sarkastickým odkazom: „Ďakujeme za poctu. Radi sa s vami podelíme o všetky naše znalosti, postupy a inovácie v oblasti materiálovej vedy, pretože to je hlavný dôvod, prečo sme v tomto biznise. Prosím, kontaktujte nás, tešíme sa na vaše správy.“