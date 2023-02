Gran Turismo 7 je v PS VR2 adrenalínovým zážitkom, na ktorý nezabudneš. Uháňal si vo virtuálnej realite rýchlosťou 300 km/h?

Gran Turismo 7 je vynikajúca pretekárska hra, ktorá vyšla minulý rok exkluzívne na konzoly PlayStation 4 a 5. Od 22. februára 2023 je plne hrateľná v PS VR2, druhej generácii virtuálnej reality od PlayStation.

Vývojári zo štúdia Polyphony Digital vydali zadarmo update s VR podporou, takže môžeš hrať celú hru vrátane multiplayeru vo virtuálnej realite. Spočiatku sme sa na to veľmi netešili, keďže sme skôr dúfali v ohlásenie veľkých a celkom nových VR hier. Po niekoľkých hodinách pred virtuálnym volantom však razantne meníme názor. Gran Turismo 7 vo VR je ďalšou evolúciou pretekárskych hier.

VR mód sa spustí automaticky, stačí keď máš zapnutý headset. Bohužiaľ, auto sa nedá riadiť ovládačmi Sense, ale tvorcovia na to zrejme mali logický dôvod (ako napríklad rozdielny rozsah rúk hráčov, ktorí by držali ovládače vo vzduchu a hra by nevedela, do akej miery hráč chce točiť volantom).

Do áut sa aj napriek tomu ponoríš okamžite a extrémny rozdiel medzi hraním v 3D a 2D ucítiš hneď. V prvom rade ťa zarazí pocit byť v aute a vidieť celý interiér vlastnými očami. Pokojne sa môžeš poobzerať dookola aj na zadné sedadlá. Tvorcovia vytvorili kompletné interiéry pre všetky svoje autá v hre, ktorých je v súčasnosti viac ako 400.

Vďaka PS VR2 môžeš cez garáž navštíviť aj Showroom mód, v ktorom si môžeš detailne obzrieť exteriér aj interiér každého jedného vozidla. Bežných hráčov to nenadchne, no autičkári budú nadšení, keďže si môžu „sadnúť“ do svojich vysnívaných áut. Chýba tu však možnosť interakcie s interiérom, ovládať rádio, krútiť volantom či otvárať dvere.

Najväčším zdrojom zábavy je jednoznačne jazdenie vo VR. Vďaka virtuálnej realite oveľa viac cítiš rýchlosť, akou ideš, dokážeš lepšie predpovedať, kedy máš brzdiť v zákrutách a ako ich môžeš „rezať“. Bohužiaľ, k dispozícii nemáme volant a pedále, s ktorými je hranie podľa dojmov recenzentov a ďalších hráčov na ešte vyššej úrovni. Aj bez toho si však užiješ skvelý zvuk a obraz počas adrenalínového jazdenia na množstve tratí.

V PS VR2 je obraz trochu horší, no stále to vyzerá veľmi pekne. Navyše, počas rýchlej jazdy nemáš čas obzerať detaily textúr. Všimneš si však zmenšenú dohľadnosť do diaľky, v ktorej sa až príliš strácajú grafické detaily. Je to však len maličkosť. Gran Turismo 7 je v PS VR2 celkom nový herný zážitok, ktorý si treba vyskúšať.

P. S. Odporúčame začať s pomalšími autami. Ovládanie najrýchlejších áut je vo VR veľmi náročné.

