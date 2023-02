Recenzia PS VR2: Hranie budúcnosti máme v rukách už dnes. Keď vstúpiš do virtuálnej reality od PlayStation, nebudeš chcieť skončiť

PlayStation nám do redakcie poslalo PS VR2, druhú generáciu svojej virtuálnej reality, ktorú začínajú predávať 22. februára 2023 za 599,99 €. Na hranie PS VR2 potrebuješ konzolu PS5, ku ktorej PS VR2 pripojíš jedným káblom po veľmi jednoduchom nastavení. Ten sa teoreticky dá odpojiť, no nemáš dôvod tak urobiť.

Headset si následne navlečieš na hlavu. Je to celkom jednoduché a v podstate identické ako to, čo to fungovalo pri PS VR1, takže stlačíš súčasne tlačidlo vpredu a vzadu na „obruči“, čím headset uvoľníš. Ak potrebuješ detailnejší návod, klikaj sem.

Jednoduché zapojenie

Po zapojení headsetu si vnútornou kamerou naskenuješ prostredie izby (na plnohodnotné hranie potrebuješ 2 x 2 metre voľného priestoru). Skvelé je, že systém ti dovolí oklamať skener a pokojne môžeš za voľný priestor označiť aj miesto, v ktorom je prekážka (stolička, skrinka či niečo iné). Musíš si však neskôr dávať pozor, aby si do prekážky nenarazil.

Ak sa bojíš úrazu, jednoducho si priestor zmenšíš a headset ťa upozorní, keď sa priblížiš k hranici priestoru, ktorý si si nastavil. Keď ho opustíš, hra sa pauzne. Hrať môžeš postojačky alebo posediačky. Väčšina hier umožňuje obe nastavenia. Po nasadení headsetu a prvých krokoch vo virtuálnom prostredí máš skutočne pocit, že si v inom svete a že zažívaš niečo nevšedné.

Zdroj: PlayStation/Trusted Reviews

Vstúp do novej reality

Tento efekt ešte umocňuje haptická ozvena ako v ovládačoch, tak v headsete, ktorý pri vybraných scénach vibruje. Absolútny prechod do virtuálneho sveta následne zažiješ vďaka hrám ako Horizon VR: Call of the Mountain, Kayak VR: Mirage, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge a mnohým ďalším, v ktorých sa budeš šplhať po horách, strieľať mimozemšťanov či užívať si krásy Antarktídy a iných krajín v kajaku. Ak hľadáš útek pred realitou, PS VR2 ti ho dopraje veľmi zábavnou formou.

Kabeláž pre PS VR1 a pre PS VR2. Zdroj: PSVR

Zamrzí však fakt, že headset nie je bezdrôtový. Má to logické opodstatnenie. Kábel zaručuje, že sa headset nikdy nevybije. Je vďaka tomu aj lacnejší a ľahší. Zároveň umožňuje vývojárom hier vytvoriť graficky komplexnejšie a krajšie hry. Počas hrania však prekáža a je jedno, kam si ho dáš. Cítiť ho budeš vždy, takže si naň treba zvyknúť.

Kábel zamrzí, ale má veľa nepriestrelných výhod

Vďaka káblu však mohli inžinieri z PlayStation pridať do headsetu aj technológiu zvanú foveated rendering. Vďaka nej dokáže headset vnímať pohyb tvojich očí, takže hra vie, kam sa presne pozeráš. Ide o skvelú funkciu, ktorá však vyžaduje veľa energie. Napríklad headset pre virtuálnu realitu Meta Quest Pro, ktorý ju tiež využíva, treba po dvoch hodinách nabíjať.

Vďaka foveated rendering môžu tvorcovia renderovať len tú časť hry, na ktorú sa hráč pozerá. Vplyvom toho je zobrazená časť detailnejšia a graficky krajšia, zatiaľ čo časti hry, ktoré sú mimo pohľadu, sú menej detailné.

Sledovanie pohybu očí a rúk

Foveated rendering ide ruka v ruke so sledovaním očí. Táto funkcionalita umožňuje tvorcom pridávať do hier zaujímavé herné mechaniky. Napríklad v hororovej hre Dark Pictures: Switchback (vyjde v marci 2023) sa príšery a objekty budú pohybovať vtedy, keď hráč žmurkne.

Zdroj: PSVR

V hre Rez: Infinite zase zameriavaš a strieľaš na nepriateľov len pohybom očí, ktoré fungujú ako navádzací systém pre rakety. Bohužiaľ, funguje to, len ak sa pozeráš oboma očami, čo snáď v budúcnosti vývojári z PlayStation upravia. Očami môžeš ovládať aj menu v hrách a samotnom headsete.

Nové ovládače Sense

Na rozdiel od headsetu Quest 2, PS VR2 nesleduje pohyb prstov. Vie rozoznať, ktoré držíš na ovládačoch zvaných Sense a ktoré nie, no ich samotný pohyb nezachytí. Trochu to narúša ponorenie do virtuálneho sveta, ale na druhej strane, sledovanie rúk funguje dostatočne dobre.

Väčšinu hier budeš ovládať cez ovládače Sense, ktoré sú veľkým upgradom oproti Move ovládačom, ktoré PlayStation využívalo na ovládanie PS VR1 a ktoré pochádzajú ešte z éry PS3. Sense majú moderný, okrúhly dizajn a nájdeš na nich všetky tlačidlá ako na klasickom ovládači DualSense (kocku a trojuholník na ľavom, krížik a krúžok na pravom). Na ovládačoch chýbajú akurát šípky.

Zdroj: Trusted Reviews

Oplýva však rovnakými vlastnosťami ako DualSense na PS5, a teda adaptívnymi spúšťačmi (L2 a R2) a haptickým feedbackom, vďaka ktorému vibrujú a prenášajú energiu do rúk. Ovládače sa držia pohodlne a hranie s nimi je veľmi intuitívne, akurát ti možno chvíľu potrvá, než si zvykneš na rozloženie tlačidiel. K ovládačom dostaneš aj malé popruhy, ktorými si ich pripevníš na ruku, aby ti nespadli.

Headset dokázal sledovať pohyb rúk a ovládačov, aj keď sme ich dali za hlavu a chrbát, hoci nie dokonalo. Otázne je, ako to bude fungovať napríklad pri hre Beat Saber, ktorá je vo vývoji pre PS VR2 a v ktorej sa ruky dostanú do všelijakých možných pozícií vo vysokej rýchlosti.

Bohužiaľ, pred vydaním sme nemali možnosť vyskúšať si žiadne pohybové a rytmické hry, ako napríklad Beat Saber, Pistol Whip či Synth Riders. Práve pri nich bude dôležité, aby sledovanie pohybu rúk fungovalo na jednotku.

To je niečo, s čím mala predošlá generácia headsetu veľký problém, no ten bol spôsobený zastaraným hardvérom. Najväčšie problémy s „trackovaním“ rúk sme mali pri inak fantastickej RPG hre Demeo, v ktorej obraz občas „skákal“ a menil pozíciu hlavy.

Generačný skok oproti PS VR1 v každom ohľade

Skvelou funkciou headsetu je tlačidlo, vďaka ktorému sa obraz z hry prepne na sledovanie priestoru okolo hráča, aby napríklad mohol vziať ovládače či vypnúť bzučiaci mobil bez toho, aby si musel dávať headset dole z hlavy (vidíš vtedy priestor okolo seba cez headset v čiernobielych farbách). Na druhej strane, na headsete chýba manuálne ovládanie hlasitosti, ktorú môžeš upravovať v menu hrách či systému PS5.

PS VR2 je oproti predošlej verzii lepšie v úplne všetkom vrátane dizajnu, rozlíšenia, možností nastavenia či sledovania pohybu rúk a hlavy. Má kvalitnejšie ovládače a lepšie technológie.

Zdroj: Playstation Blog

Mnohí hráči budú zvedaví aj na to, ako dobre headset drží na hlave. Bohužiaľ, podobne ako pri PS VR1, aj tu sme si museli často upravovať jeho polohu. Funkčným riešením je zaistenie headsetu na doraz, no po chvíli nás z toho rozbolela hlava a mali sme ju poriadne otlačenú. Je to však individuálne, a ako pri každom headsete pre virtuálnu realitu, niekomu zapasuje ako uliaty, zatiaľ čo iní s ním budú mať problémy.

Nosíš okuliare? Žiadny problém

Potešujúcou správou je, že PS VR2 je aj pre ľudí s okuliarmi. Vyskúšali sme to, a aj keď to nie je 100 % komfortné, ak neplánuješ hrať 5 hodín v kuse, dokážeš sa hrať aj s nasadenými okuliarmi. Headset okrem nastavení držania na hlave vpredu a vzadu umožňuje aj roztiahnutie či stiahnutie šošoviek podľa toho, ako ďaleko máš od seba oči. Vieš si tak zaostriť obraz.

Ten je na pomery headsetov pre virtuálnu realitu veľmi jasný a detailný. PS VR2 poskytuje 4K obraz (2 000 × 2 040 pixelov na každé oko) s HDR, takže farby vyzerajú veľmi pekne, čo si všimneš najmä pri tmavých scénach, ktoré sú skutočne tmavé, no zároveň dostatočne viditeľné.





Headset je celkom ľahký a veľmi pohodlný. Keď sa naplno ponoríš do hrania, vďaka jeho komfortnému vnútornému dizajnu aj zabudneš na to, že ho máš na hlave. Na headset si nasadíš aj vlastné slúchadlá cez celú hlavu, teda za predpokladu, že ich máš dosť veľké a natiahneš ich cez headset. K headsetu dostaneš aj samostatné slúchadlá, ktoré naň pripneš, a aj keď poskytujú kvalitný 3D zvuk, nie sú špičkové.

Zdroj: PlayStation

Cinematic mód

Veľmi zaujímavou funkciou je theatre „cinematic“ mode. Ide o pasívny stav headsetu, v ktorom sa ocitneš, keď nehráš hry pre virtuálnu realitu. V headsete máš akoby vlastný 3D televízor, cez ktorý môžeš hrať aj 2D hry.

Pokojne si tak môžeš cez PS VR2 zapnúť God of War: Ragnarok, Call of Duty či FIFA a hrať až v 120 snímkach za sekundu (ak to hra podporuje). Obraz je limitovaný na rozlíšenie 1080p a môžeš si ho zväčšiť či zmenšiť podľa vlastnej potreby.

Ak teda nemáš veľký televízor s možnosťou zobraziť obraz v 120 snímkach za sekundu, môžeš na to využiť PS VR2. Nehovoriac o tom, ak máte v domácnosti len jeden televízor a partner/-ka chce niečo pozerať. Môže tak pokojne urobiť, zatiaľ čo ty si zapneš PlayStation, PS VR2 a budeš hrať v 3D priestore (televízor na to nepotrebuješ).

Nedostatok veľkých hier

Ako pri každom hernom hardvéri, aj pri vydaní PS VR2 je nedostatok veľkých hier, takzvaných system-sellerov, pre ktoré by bol človek ochotný kúpiť si konzolu a headset, aby si ich mohol zahrať. V tomto prípade by pomohlo, keby bol headset kompatibilný s hrami pre PS VR1, no to nie je možné pre veľmi odlišné technológie medzi headsetmi.

Ak tvorcovia neaktualizujú svoje hry z PS VR1, na PS VR2 si ich nezahráš. Samotné PlayStation tu napríklad zaostáva, keď nepripravilo updaty ani pre svoje najlepšie VR hry ako Astrobot, Iron Man či Blood and Truth.

Pri vydaní PS VR2 bude dostupných viac ako 30 hier s ďalšími desiatkami titulov vychádzajúcich v prvom mesiaci od uvedenia. V súčasnosti je vo vývoji viac ako 100 ďalších projektov, no vo väčšine prípadov ide o indie hry alebo AA hry. Tých najkomplexnejších a najambicióznejších AAA titulov nie je až tak veľa.

Najväčšou novinkou je Horizon VR: Call of the Mountain (recenziu čakaj už čoskoro), no všetky veľké hry okrem toho si už zrejme hral. Gran Turismo 7 a Resident Evil: Village budú kompletne hrateľné v PS VR2, ale ide o „porty“ starších hier a nie kompletne nové zážitky.

K dispozícii a pravdepodobne ani v príprave nie je ani najkvalitnejšia VR hra vôbec, Half-Life: Alyx.

O ďalších hrách PlayStation nehovorí, a preto je náročné investovať 600 eur do herného systému, o ktorého dlhodobej a vlastne ani krátkodobej podpore nič nevieme.

PS VR2 je úžasný headset, ktorý si zamiluješ

Rozhodne sa to však oplatí, pretože PS VR2 je skutočný generačný skok v každom ohľade (nielen oproti PS VR1). Aj v prípade, že nevlastníš konzolu PS5 a musíš investovať viac ako 1 000 eur, z hľadiska cien rôznych headsetov pre virtuálnu realitu je to stále jedna z najlacnejších možností, najmä vzhľadom na dostupné hry a kvalitný hardvér s úžasnými funkciami.

Strieľať z luku v Horizon: Call of the Mountain je veľmi zábavné a návykové, rovnako ako ostatné nádherné momenty, ktoré sa môžu stať len vo virtuálnom 3D priestore. Vďaka niektorým hrám sa kompletne ponoríš do iných svetov a budeš pracovať s náradím a so zbraňami, ktoré z teba spravia akčného hrdinu. My sa už nevieme dočkať, kedy sa do týchto svetov ponoríme znovu.

Porovnanie vybraných headsetov pre virtuálnu realitu

PS VR2 Oculus Quest 2 Valve Index PS VR1 Audio Zabudovaný mikrofón a slúchadlá Zabudovaný mikrofón a slúchadlá Zabudovaný mikrofón a slúchadlá Zabudovaný mikrofón a slúchadlá Batéria Nevybíja sa 2-3 hodiny Nevybíja sa Nevybíja sa Kamery 4 vnútorné kamery na sledovanie ovládačov/rúk 4 vnútorné kamery na sledovanie ovládačov/rúk Jedna kamera sledujúca celú miestnosť Vonkajšia kamera, ktorú si treba dokúpiť Spojenie Jeden USB-C cable Bezdôrotové DisplayPort 1.2+ USB, HDMI Displej OLED LCD LCD OLED Pole videnia ~110 stupňov ~90 stupňov ~130 stupňov ~100 stupňov Feedback Vibrujúci motorček Žiadny Žiadny Žiadny Váha 560 gramov ~500 gramov ~810 gramov ~600 gramov Pohybové ovládače PSVR2 Sense s haptickou ozvenou a adaptívnymi spúšťačmi Oculus Touch ovládače Valve Index ovládače PS Move ovládače a DualShock 4 Cena 600€ (1TB pamäte PS5) + 500€ PS5 450 – 700 € (podľa veľkosti pamäte) 1 080 € 350 – 400 € Procesor Využíva procesor PC, ku ktorému sa pripája Qualcomm Snapdragon XR2 Využíva procesor PC, ku ktorému sa pripája Využíva procesor PS4/PS5, ku ktorému sa pripája Refresh Rate 120hz, 90hz 90hz 120hz, 90hz 120hz, 90hz Rozlíšenie 2000x2040 na oko 1832x1920 na oko 1600x1440 na oko 960x1080 na oko Úložisko Využíva úložisko PS5 256GB, 128GB Využíva úložisko PC Využíva úložisko PS4/PS5 Sledovanie Vnútorné kamery Vnútorné kamery Valve Sensors 2.0 PS Camera

