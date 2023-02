RECENZIA: Horizon VR: Call of the Mountain – najlepšia 3D virtuálna hra od Playstation (PS VR2)

Horizon VR: Call of the Mountain rozširuje sci-fi svet Horizon od Playstation, v ktorom sa hráči pohybujú na postapokalyptickej Zemi, na ktorej bojujú s robotickými dinosaurami a objavujú tajomstvá zničeného sveta. Call of the Mountain si môžeš zahrať výhradne cez headset pre virtuálnu realitu PS VR2, ktorý vychádza už 22. februára 2023 za 599 eur.

Ženskú hrdinku Aloy teraz vystriedal muž Ryas, ktorý je v narábaní s lukom rovnako šikovný. V hre sa na 5 minút objaví aj Aloy, no robotickým dinosaurom budeš musieť čeliť úplne sám. Ryas má na to dobrú motiváciu. Veliteľ mu sľúbi oslobodenie od jeho zločinov, ak pre neho splní náročnú úlohu. Ryas tak musí liezť po obrovských pohoriach a skalách a zistiť, prečo sa robotické dinosaury presúvajú po krajine a útočia na ľudské osady.

Akčná a pohybová hra

Horizon na nič nečaká a od začiatku ide o akčnú a pohybovú hru. Môžeš ju hrať aj v sede, ale najviac si ju užiješ postojačky. Nejde o open-world, ale niekoľko uzatvorených sekcií rozdelených do viacerých samostatných levelov.

Zdroj: Playstation Studios

Tie sú priamočiare a zísť z jasne vytýčenej cesty môžeš iba v dvoch leveloch, ktoré sú dosť veľké. V hre navštíviš viacero oblastí od pohorí, skalnatých hôr cez husté lesy až po zasnežené kopce.

Ak chceš hru prejsť celú, zaberie ti to asi 7 alebo 8 hodín. Závisí to od toho, nakoľko sa do zážitku vo virtuálnej realite ponoríš a ako sa budeš ponáhľať. Základom hrateľnosti je lozenie po skalách a horách, na čo budeš využívať viacero nástrojov. Je to tak trochu horolezecká hra, ktorá ponúka aj niekoľko zábavných úloh dostať sa na vyvýšené miesta.

Lozenie po skalách je zábavné

Lozenie je intuitívne a veľmi plynulé. Len občas sa nám stalo, že VR headset nesledoval pohyb rúk na 100 percent správne a ruky nám vo virtuálnom 3D priestore „lietali“. Niekoľko hodín pred uverejnením recenzie však vyšiel veľký patch, ktorý tieto problémy azda zredukoval. Aj predtým to však bolo ojedinelé a vôbec to nekazilo zážitok z hrania.

Zdroj: Playstation Studios



Ten bol celkovo veľmi pozitívny, keďže sme sa ocitli v nádhernom virtuálnom sci-fi svete. Autori vytvorili celkom nové prostredie, aké sme v hrách ešte nevideli, a navrhli celkom komplexný dizajn úrovní, vďaka ktorému sa dostaneš na vysoké a vzdialené miesta v leveloch a následne môžeš oceniť krásy prírody a zrúcanín všade vôkol seba.

Lezenie po stenách a skalách je veľmi zábavné, môžeš rúčkovať po rímsach a lanách a objavovať skryté miesta. Potešilo nás, že sa nemusíš vždy držať lán a ríms, ale môžeš si robiť skratky.

Môžeš sa napríklad pustiť lana či odskočiť z rímsy a zachytiť sa na vzdialenejšom mieste. Keď nelezieš, pohybuješ sa normálne po zemi, a to pomaly alebo behom. Záleží na tom, ako rýchlo a zoširoka hýbeš rukami, ktoré slúžia na pohyb.

Zdroj: Playstation Studios

Pohyb a komfortnosť vo VR si môžeš upraviť

Autori do nastavení hry zapracovali aj veľké množstvo možností, ako si upraviť pohyb vo virtuálnej realite. Ak niekomu napríklad býva nevoľno pri strmom a rýchlom otáčaní sa, môže si to upraviť. Tvorcovia si zaslúžia veľkú pochvalu za to, koľko možností dali hráčom, aby sa počas hrania cítili čo najkomfortnejšie.

Nám prišlo jemne nevoľno iba v prípadoch, keď sme sa otáčali analógovým tlačidlom R3 do strán počas lezenia. Normálne sa počas hrania otáčaš držaním tlačidla X a následným pohybom ruky doprava a doľava, no počas lezenia tak robíš tlačidlom R3. Smer pohybu udávaš ako týmto otáčaním, tak nakláňaním hlavy do smeru, kam chceš ísť.

Pri strieľaní z luku sa budeš cítiť ako akčný hrdina

Horizon VR nie je simulácia strieľania z luku, ktorý je Ryasovou hlavnou zbraňou. Niekedy vidíš, že šíp letí inam, než kam si mieril. Je to asistenciou pri mierení, aby hráč jednoduchšie triafal svoje ciele.

V každom leveli sú rozmiestnené skryté terče, ktoré môžeš triafať, a práve tam to bolo cítiť najviac. V klasických súbojoch s robotmi už šípy smerujú viac-menej presne tam, kam ich zamieriš. Aj tieto asistencie si môžeš upraviť v nastaveniach.

Zdroj: Playstation Studios

Tvorcovia hry skvelo navrhli jej tempo, takže ťa po každej dlhšej horolezeckej časti čaká akčná pasáž, v ktorej budeš bojovať proti robotickým dinosaurom. V hre nájdeš viacero typov robotických nepriateľov od Watcherov cez Scramblerov až po veľkolepého Thunderjawa, Stormbirda či Fireclawa.

Užiješ si tak napínavé aj náročné súboje, v ktorých sa musíš vyhýbať útokom nepriateľa a následne ho zasypať rôznymi druhmi šípov či bômb. V hre postupne nachádzaš horiace šípy, šípy nabité elektrinou či šípy určené na odstraňovanie robotických častí z dinosaurov.

Súboje s robotickými dinosaurami sú podobné ako v pôvodných hrách

Náplň súbojov je teda veľmi podobná pôvodným hrám. Akurát v tejto máš menej pohybu. Dinosaury si podržaním trojuholníka môžeš aj na istý čas spomaliť a zvýrazniť si časti tela, ktoré môžeš oddeliť. Niekedy ich tým poškodíš, inokedy im zase z tela odstrániš zbraň.

Vývojári do hry zapracovali aj viaceré úžasné a veľkolepé momenty, ktoré vo virtuálnej realite naberajú na epickosti, keď ti napríklad tesne pred tvárou preletí obrovský robotický dinosaurus.

Zdroj: Playstation Studios

Akčné a lezecké segmenty môžeš vyvážiť hľadaním skrytých predmetov či stavaním skál. V hre nájdeš sedem miest, pri ktorých musíš postaviť skaly jednu na druhú a nesmú ti spadnúť, čo občas potrápi tvoje nervy, keďže skaly majú rôzne tvary.

V tejto minihre však pekne vidieť, ako dobre funguje interakcia s predmetmi vo svete a aké presné je sledovanie pohybu rúk. V prostredí môžeš chytiť a presúvať veľa vecí. Hneď na začiatku hry pri plavbe loďou nás prekvapilo, keď sme sa nahli za zneškodneným strojom a vytiahli sme z neho šíp, či keď sme načreli do vody a ovládač zavibroval, aby napodobnil pocit, že ruka vniká do kvapalného priestoru.

Malé nedostatky túto úžasnú VR hru nepotopia

Hra by bola lepšia, keby v nej bolo o trochu viac súbojov a aspoň jeden celkom nový druh robotického dinosaura, ktorý ešte v predošlých hrách nebol. Náročnejší systém lozenia by sa hodil pre ľudí skúsenejších vo virtuálnych hrách, pretože lozenie neposkytuje takmer žiadnu výzvu. Na záver ostáva skritizovať nezáživný príbeh a generické postavy, s ktorými sa nemusíš vôbec rozprávať, keďže je to strata času.

Zdroj: Playstation Studios

Na druhej strane potešilo, že si okrem klasickej príbehovej línie môžeš vyskúšať aj výzvy spočívajúce v triafaní terčov či rýchlom lození. V menu si môžeš navyše zvoliť adrenalínovú ukážku tohto sveta, v ktorej budeš cestovať loďou po rieke, zatiaľ čo okolo teba budú bojovať robotické dinosaury.

Celkovo sme si hru veľmi užili a dúfame, že Playstation zainvestuje a bude vydávať presne takéto veľké plnohodnotné hry a zážitky vo virtuálnej realite, vďaka ktorým sa kúpa už takého fantastického headsetu PS VR2 oplatí. Horizon VR: Call of the Mountain od nás dostáva 8,5/10.

