Refresher na fashion weeku v Londýne: Na prehliadke slovenskej značky MADbyMAD sme jedli šaty, Slovenka zatienila veľké značky

Ešte pred pár dňami sme ti priniesli rozhovor s talentovanou módnou dizajnérkou Matou Durikovic, ktorá len rok po skončení štúdia na Central Saint Martins získala full-time job v Chaneli a pod vlastnou značkou MADbyMAD prepisuje históriu udržateľnej, no aj luxusnej módy. Refresher sa vďaka Slovak Fashion Councilu – SFT v spolupráci s Fashion Scout exkluzívne zúčastnil na jej prehliadke na fashion weeku v Londýne.

Prehliadka slovenského talentu, ktorá sa konala formou performance, ponúkla nenapodobiteľný dizajn, prezentáciu, ktorá by pokojne mohla konkurovať všetkým známym značkám, poriadny umelecký zážitok, ale aj najlepšie oblečenú front row – článok o outfitoch ti prinesieme už čoskoro. Reakcie z publika, v ktorom sa šepkalo „neuveriteľné“ a „dokonalé“, svedčia len o jednom: Londýnčania, ľudia z priemyslu a svetoví fashionisti sú z Mati Durikovic celkom „mad“ (a oddnes aj my).

„Som veľmi milo prekvapená a teším sa, že diváci zobrali prehliadku formou performance pozitívne. Samozrejme, že na začiatku som zažívala viac napätie, teraz po konci si to začínam celé uvedomovať a aj užívať,“ prezradila nám Mata v backstagi.

Slovenská dizajnérka Mata Durikovic zatienila na londýnskom fashion weeku zahraničné značky. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

V Refresheri ti radi prinášame príbehy úspešných Slovákov. Ak ťa bavia články o inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v umení, kultúre či módnom priemysle, staň sa členom klubu REFRESHER+ a všetky články si prečítaj bez obmedzení.

Na London Fashion Week jej pomohol talent aj babka

Mata Durikovic chce svojím „Bioluxury“ (biologická luxusná móda) dokázať, že aj luxusná móda môže byť udržateľná. Jej nástrojom módnej revolúcie je jej vlastný autorský bioplast, konkrétne biologická krištáľová koža, z ktorej pozostávala kolekcia Pink Matrix. Jej modely sa dajú nosiť, zjesť, no ako už vieme z rozhovoru, vieš nimi pohnojiť kvety.

Mata Durikovic predstavila na londýnskom fashion weeku kolekciu z autorského bioplastu. O šperky z hríbov sa postarala jej kamarátka a šikovná dizajnérka Martina Kocianová. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Matin bioplast je totiž vyrobený zo stopercentne prírodných zložiek a jeho základom je škrobová voda. Ako k nej prišla? Ako malá, keď sa najradšej hrávala so svojou babkou a niekoľkokrát spadla do veľkého lavóra so škrobovou vodou. „Babka mala svoje vlastné udržateľné techniky a ja som sa ňou vo veľkom inšpirovala. Škrobovú vodu som sa rozhodla uchopiť ako základ môjho bioplastu,“ povedala nám Mata.

Pri slove bio si na prvý pohľad predstavíš jednoduchosť, minimalizmus a celkom pravdepodobne aj monotónnosť. Matina kolekcia Pink Matrix však bola pravým opakom a priam akoby z inej dimenzie. Aj v prípade dizajnu zohrala veľkú úlohu Matina babka, s ktorou sa návrhárka hrávala na Krištáľovú, Krištáľovú kvetinovú a Krištáľovú jahodovú galaxiu. Ako nám prezradila, všetky jej modely z kolekcie, ale aj v jej budúcej tvorbe budú inšpirované týmito galaxiami.

Prehliadka Mati Durikovic konkurovala v Londýne zahraničným značkám. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Prehliadku otvoril model za 22 000 eur, uzavrela ju Krištáľová jahodová galaxia

Na móle sme videli nový rozmer haute couture. Jedenásť lookov nám ponúklo pohľad na prevažne transparentné outfity v zlatej, žltej, zelenej či modrej farbe, ktorých súčasťou boli najmä viacfarebné kvetinové bioplastické aplikácie.

Zaujímavý efekt však vytvárali aj strieborné zicherky, ktoré na sebe v mnohých prípadoch prevzali úlohu šperku. Práve takúto variáciu sme si užili pri modeli Crystal Armer, ktorý otváral prehliadku. Mata nám v backstagi prezradila, že Krištáľový rytier je jej najobľúbenejší outfit a jeho cena sa dá pokojne vyčísliť na 22 000 eur.

Prehliadku otvoril model Crystal Armer za 22 000 eur. Finálny look bol inšpirovaný Krištáľovou jahodovou galaxiou. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Vizuálne pútavé boli aj háčkované patenty, ktoré z veľkej časti dopĺňali bioplastickú krištáľovú kožu. Pred fittingom sme odchytili aj modela Daragha McCanna, ktorý v tomto outfite uzatváral šou. „Kolekcia je nesmierne cool. Mať na sebe bioplast je niečo podobné ako mať na sebe druhú kožu,“ povedal ešte predtým, ako sa „premenil“ na jahodu.

O doplnky z húb sa postarala Martina Kocianová

Na prehliadke zažiaril aj dizajn Matinej kamarátky a rovnako talentovanej dizajnérky Martiny Kocianovej. Práve ona sa postarala o doplnky k outfitom na móle, ktoré si od nej dizajnérka MADbyMAD vyžiadala. Martina nám prezradila, že s Matou Durikovic si navzájom čítajú myšlienky a dizajnérsky si dokonale sedia.

„Šperky, ktoré vidíte, sú kombináciou mojej starej tvorby so šperkami, ktoré si Mata vyžiadala na prehliadku. V niektorých šperkoch sú aplikované kultivované hríby, iné obsahujú cín, polodrahokamy, meď aj striebro,“ hovorí pre Refresher Martina Kocianová. Najviac nás upútal masívny náhrdelník, vlasové aplikácie aj slnečné okuliare, ktoré by sme si pokojne dali k streetwearovému outfitu.

Dráma, hravosť, originalita

Na čo nesmieme zabudnúť, je rozhodne dramaturgia šou. K úžasnej kolekcii, ktorá je právom označená haute couture, sa pridala dramatická hudba, ale aj hravé fashion filmy, ktoré tematicky dopĺňali dianie na scéne. Ešte predtým ako sa objavil model z galaxie pripomínajúcej jahody, sa na obrazovke ukázala modelka krájajúca skutočnú jahodu.

Mata Durikovic predviedla v Londýne šou, aká tu ešte nebola. Front row ochutnávala šaty. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Po finálnom outfite prišlo niečo, čo zrejme nikto z prítomných nečakal: ochutnávka outfitu. Niekoľko modelov a modeliek sa vo svojich outfitoch zhromaždilo okolo jedálenského stola a rozporciovali časť outfitu, ktorý mal na sebe ich „kolega“.

Pink Matrix je najlepšia vec, čo sme na London Fashion Weeku videli

Na London Fashion Weeku sme si okrem Matinej prehliadky stihli užiť aj najväčšie talenty Fashion Scout China, kde sa odprezentoval Felix Bendish, ktorý stavil na trblietavé brošne a vlasové aplikácie, Gyouree Kim so svojimi krinolínami, ale aj značka Barre Oblique, známa spájaním minimalizmu s excentrickosťou. Malým sklamaním bola anglická značka IA London, ktorá nepriniesla žiadny outfit, z ktorého by sme spadli na zadok.

Na prehliadke Pink Matrix sa ochutnávali šaty. Prítomní reagovali slovami dokonalé a neuveriteľné. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Kým väčšina dizajnérov stavila na drámu, u Mati Durikovic zavážil dizajn a silná filozofia značky. Napriek tomu, že nás koncept jej šou nesmierne bavil, kvalitu kolekcie vyzdvihujeme pred všetkým ostatným.

Na prehliadke sme sa stretli aj s expertkou na udržateľnú módu, Matine šaty ochutnala

Na veľkolepej šou Mati Durikovic nechýbala ani módna kritička a expertka na udržateľnú módu Lupe Castro. Jej farebný geometrický look, cool účes a skvelé vyžarovanie nemohlo uniknúť našej pozornosti.

Módna kritička a expertka na udržateľnú módu Lupe Castro (vpravo) ochutnala šaty z kolekcie Pink Matrix. Čo hovorí na tvorbu slovenskej dizajnérky? Zdroj: Foto: Refresher/Denisa Sutorova

Lupe označila kolekciu Pink Matrix za niečo neuveriteľné. „Určite by som si Matine modely obliekla. Milujem jej prácu! V prvom rade je tu špecifický biomateriál, ktorý si sama vyrába, potom je tu háčkovanie, ktoré je tak veľmi tradičné, remeselné a prepracované. Milujem túto kombináciu. Veľa cestujem a musím povedať, že som ešte nikdy nič podobné nevidela,“ hovorí pre Refresher.

Módna expertka, ktorá sa zameriava najmä na európsky trh, dokonca dostala príležitosť Matine šaty ochutnať. „Trochu som sa to bála ochutnať, aj keď viem, z čoho to je. Chutí to však veľmi neutrálne, bolo to trochu tvrdé,“ prezradila nám Lupe.

Slovak Fashion Council (SF) je profesionálna nezisková organizácia, ktorú v roku 2011 založila módna návrhárka Dana Kleinert, na podporu a rozvíjanie slovenskej módy. Jedným z hlavných poslaní SFC je však rozvíjanie a podpora začínajúcich talentov, pričom na prehliadkovom móle tohtoročného fashion weeku sa mu už po 9-krát podarilo priniesť slovenský talent, ktorým nie je nik iný ako Mata Durikovic.

Matin prínos do módneho sveta, ako aj jedinečnú filozofiou tvorby okomentovala aj riaditeľka Slovak Fashion Councilu Zuzana Bobíková, ktorá vo svojom plnom nasadení nechýbala pri príprave prehliadky v Londýne.





Mata Durikovic predviedla na svojej prehliadke v Londýne 11 modelov. Bioplast dopĺňalo háčkovanie aj šperky z hríbov od Martiny Kocianovej. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

„Kým pred 10 rokmi bola udržateľnosť možno kritériom 3-4, u mladých návrhárov v súťaži Best Fashion Talent už ani nie je kritériom, ale úplnou prirodzenosťou, z ktorej vychádzajú. Martina ako dizajnérka je reprezentantom tohto nového myslenia, povedala si, že ide úplne od základu a to znamená, že si vytvorila svoj vlastný materiál, ktorý je biodegradovateľný, je kompletne udržateľný a vie si ho urobiť v malom množstve v domácich podmienkach a následne, keď odev stratí svoj originálny zmysel, tak sa dá použiť na niečo úplne iné. Naozaj to začína pri materiáloch a dizajnérskom rozmýšľaní a Mata je v tomto ukážkovým príkladom,“ dodáva pre Refresher Zuzana Bobíková.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.