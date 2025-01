Si pripravený na to, ako bude vyzerať mužská móda v roku 2025? Pohodlne sa usaď a pozri si novinky spod rúk skúsených tvorcov.

Móda nemá žiadne hranice a opätovne sme sa o tom presvedčili v posledných týždňoch, keď známe odevné značky a poprední návrhári predstavili nové kolekcie pre mužov na sezónu jeseň/zima 2025 na prehliadkach vo Florencii, ale tiež v Miláne a Paríži.

Takto sa budeme obliekať v roku 2025. Priprav sa na originálne kúsky oblečenia, rozporuplné návrhy, cool doplnky za tisícky eur aj obuv, ktorá posunie úroveň tvojich outfitov.

„Raperská“ kolekcia PDF

Keď sme v roku 2020 napísali článok, v ktorom sme Domenica Formichettiho označili za nástupcu Virgila Abloha, neboli sme príliš vzdialení od reality v súčasnosti.

Taliansky návrhár patrí medzi najvýraznejších mladých návrhárov na rozhraní streetwearu a high fashion, o čom nás presvedčil aj svojou poslednou kolekciou, ktorú odhalil pred stovkami zvedavých módnych nadšencov v priestoroch SuperStudio počas milánskeho týždňa módy.

Formichetti nazval kolekciu na sezónu jeseň/zima 2025 „United Jam“ a odkazuje na zlatú éru hip-hopu v 90. a na prelome tisícročia, presnejšie na legendárne videoklipy či filmy ako Boyz n the Hood, Belly alebo Paid in Full. Veľmi šikovne použil vtedajšie archetypy a módne kódy vrátane baggy džínsov, obrovských dresov, ikonických Timberlandov či rôznych čiapok, ktoré doplnil o modernú horskú estetiku.

„Jadrom kolekcie je hybridita,“ povedal o modeloch Formichetti a pokračoval: „Je o tom, ako sa stretávajú kultúry – hip-hop a snowboarding, ulice a hory, a ako ich spojenie vytvára niečo nové.“

Kožušinové detaily a špicatá obuv na prehliadke módneho domu Prada

Dedička módneho impéria Miuccia Prada a Raf Simons predstavili ďalšie spoločné dielo pod hlavičkou Prada. Potvrdili, že ich vzájomná spolupráca a chémia funguje dokonale. Kolekciu s názvom Unbroken Insticts odhalili v priestoroch Fondazione Prada’s Deposito.

Novinka skúma ľudskú prirodzenosť, základné inštinkty a primitívne pudy ako nástroj kreativity. Zo všetkých siluet, ktoré v sebe nesú silnú emóciu, nás najviac oslovili mäkké modely a detaily z (umelej) kožušiny a výrazná špicatá obuv.

Prada so Simonsom ukázali svoju módnu inteligenciu, čoho výsledkom sú sofistikované a zároveň veľmi originálne kúsky, ktoré pravdepodobne neoslovia masy ako viac fancy návrhy od konkurencie, ale majú svoje čaro.

Quiet luxury v podaní Zegna

Medzi highlighty z milánskeho týždňa módy patrí nová kolekcia od značky Zegna, ktorú vedie z pozície umeleckého riaditeľa Alessandro Sartori. Prostredie prehliadky odkazovalo na austrálske pastviny, odkiaľ pochádza oceňovaná vlna Vellus Aureum, ktorú taliansky módny dom využíva vo svojich modeloch.

Sartori urobil pri tvorbe návrhov nájazd na archív mužskej módy z minulého storočia a vytvoril perfektnú retrospektívnu kolekciu plnú modelov, ktoré perfektne doplnia šatník generácie Z aj mužov po štyridsiatke. Skvelo vyzerajú hrubé vlnené svetre a kardigány, ostré košele s výstrihom v tvare písmena V, široké nohavice ako vystrihnuté zo 70. rokov minulého storočia či dlhé kabáty a kožené bundy.

Kolekcia jeseň/zima 2025 je pre nás definíciou estetiky quiet luxury, ktorá ovládla trendy v posledných rokoch. Ak ti je blízka, nové modely Zegna budeš milovať.

Nadrozmerné siluety od Heda Maynera

Meno Hed Mayner možno nie je širokej verejnosti veľmi známe, ale produkty izraelského návrhára sú skvostné a oceňované odborníkmi z odevnej brandže. Svoj charakteristický rukopis s nadrozmernými siluetami predviedol aj na parížskom týždni módy a bolo sa na čo pozerať.

Mayner pokračuje v zdokonaľovaní svojho prístupu k nadrozmernému krajčírstvu a v rámci kolekcie jeseň/zima 2025 predstavuje nové vzory a štruktúry, ktoré si získali naše srdcia.

Baví nás spájanie formálnych modelov oblečenia a doplnkov s každodennou módou, či už hovoríme o klasických oxfordských košeliach s jemnými prúžkami, ktoré majú odstrihnutý golier, so širokými džínsami a bundou v boxy strihu, alebo elegantných dlhých kabátoch z prémiových tkanín s retiazkou okolo krku a koženými nohavicami.

Tvrdá berlínska estetika značky 032c

Chválu posielame tiež do Nemecka, a to na adresu magazínu a odevnej značky 032c, ktorá sa vrátila do Paríža vo veľkom štýle, aby predviedla tvrdú berlínsku estetiku v plnej kráse.

Sezónna kolekcia jeseň/zima 2024 nesie názov Suspicious Minds a je dielom kreatívnej riaditeľky Marie Koch, ktorá spoločne s tímom ukázala pozvaným hosťom vrátane speváčky Becky G či rapera Ty Dolla $igna v priestoroch Maison des Métallos svoju predstavu o hladkom prepojení tradičnej a súčasnej módy.

Všetkých 51 siluet má spoločný rukopis, keď Koch perfektne využíva hru jednotlivých proporcií odevov a kombinuje surovosť tvarov s precíznou krajčírskou prácou, a to rovnako na mužských aj ženských návrhoch.

Každý model v kolekcii vyzýva nositeľov, aby sa vzdialili od starého, prijali nové a úplne rešpektovali neznáme ako súčasť života. Z nášho pohľadu ide o kvalitné dielo plné nositeľných kúskov, a to sa nestáva často.