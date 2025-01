5 tipov mužských pletenín, ktoré by si mal zaradiť do svojho šatníka. Za hot kúsky nemusíš nutne minúť stovky eur.

Kvalitný vlnený alebo kašmírový sveter ti vydrží celý život. Stačí, ak ho nehodíš do práčky so spodnou bielizňou na vysokú teplotu.

Ešte pred pár rokmi mali pletené vrchné vrstvy povesť nudných a staromódnych. Našťastie, v súčasnosti to už neplatí a pletené modely sú úplne všade, pričom sú vítaným osviežením outfitov počas sychravých a chladných dní.

Správny kúsok môže úplne zmeniť charakter celého outfitu – dodá mu farbu či pridá ďalšiu štruktúru a, čo je najdôležitejšie, udrží ťa v teple za každých okolností.

Pozri, do ktorých svetrov a kardigánov by si mal investovať v roku 2025. Využiješ ich nielen v najbližších týždňoch, ale aj na začiatku jari a po lete budeš rád, že ich máš v šatníku. Za hot kúsky nemusíš nutne minúť stovky eur, ale ak ti to tvoj rozpočet dovoľuje, kľudne si kúp modely od značiek Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Elder Statesman alebo God's True Cashmere, ktorú spoluzaložil Brad Pitt.

P. S. Pozri si článok, v ktorom sme vybrali TOP módne kúsky, aby si prežil zimu v teple a štýlovo.

1. Pletená polokošeľa

Jeden z najhorúcejších pleteninových trendov z posledných sezón, ktorému sme podľahli aj my v redakcii, a ľahko ho v rámci svojich outfitov uplatnia tiež ženy.

Pletená polokošeľa je dokonalý univerzálny kúsok, akonáhle teploty klesajú k bodu mrazu. Ponúka sofistikovanú kombináciu košeľového goliera na gombíky a pohodlného svetra, vďaka čomu ju môžeš nosiť rozopnutú cez tričko, ale tiež zapnutú úplne hore. Záleží na tebe a situácii.

View this post on Instagram A post shared by ARKET (@arketofficial)

Existujú rôzne štýly a typy pletených polokošieľ – od mäkkých kašmírových modelov v štandardnom či úzkom strihu vhodných pod kabát, cez oversized kúsky s prúžkami a vzormi, až po basic nadčasové dizajny. Nájdi si svojho favorita.

Arket Boiled Wool Polo Shirt – 99 €

Zdroj: Arket

COS Twisted-Yarn Wool Polo Jumper – 99 €

Zdroj: COS

WRSTBHVR Seth Polo Sweater – 160 €

Zdroj: WRSTBHVR

AMI Paris De Couer Polo Shirt – 395 €

Zdroj: AMI Paris

2. Kardigán

Kardigán je klasika v mužskej a rovnako ženskej móde, ktorý pravidelne spomíname v rámci sezónnych tipov na TOP stredné vrstvy. Zásluhu na tom majú najmä návrhári v službách módnych domov, ktorí odhalili svoje verzie „retro“ svetríkov v predchádzajúcich sezónach. Odvtedy ich nosia známe osobnosti, influenceri aj ľudia v uliciach svetových metropol, ktorým je blízka vintage estetika a vyzerajú naozaj cool.

View this post on Instagram A post shared by MR PORTER (@mrporter)

V minulosti nudné kúsky návrhári prispôsobili dobre a môžu byť základným prvkom vrstvenia tvojich každodenných outfitov. Dobrý kardigán sa hodí rovnako dobre na tričko v teplejších dňoch, ako pod vlnený kabát v nízkych teplotách. Nás osobne viac bavia rozopnuté, ale styling necháme na teba.

Zároveň sú príležitosťou vniesť do outfitov neprehliadnuteľné detaily alebo farbu. Neobmedzuj sa na minimalistické verzie a namiesto toho skús niečo uvoľnené, v čom vynikneš.

Massimo Dutti Ribbed Knit Wool-Blend Cardigan – 89,95 €

Zdroj: Massimo Dutti

mnml Striped Mohair Cardigan – 120 €

Zdroj: mnml

Kith Jean Check Cardigan – 320 €

Zdroj: Kith

Marni Iconic Brushed Wool-Blend Striped Cardigan – 505 €

Zdroj: SVRN

3. Nadčasový rolák

Kúsok, ktorý má v šatníku každý. Nič neochráni pred chladom lepšie ako hrubý pletený sveter s vysokým golierom. Roláky nosia celé generácie a nepochybujeme o tom, že aspoň jeden by si našiel v šatníku svojho otca. Milujeme ich vďaka funkčnosti a nie nadarmo sú povinnou výbavou rybárov a námorníkov, ktorí čelia nepredvídateľnému počasiu na otvorenom mori.

View this post on Instagram A post shared by ARKET (@arketofficial)

S niečím takým extrémnym sa pravdepodobne nestretneš, ale rolák je základným kusom oblečenia v každom mužskom šatníku, ktorý potrebuješ. Pri výbere správneho štýlu si daj záležať na kvalite materiálu, aby ti poskytol dokonalú ochranu. Vlna a kašmír sú istotou. V najchladnejších dňoch odporúčame kombinovať rolák s teplou vrchnou vrstvou.

Arket Wool Roll-Neck Jumper – 119 €

Zdroj: Arket

The Frankie Shop Olney Oversized Wool Turtleneck – 319 €

Zdroj: The Frankie Shop

Kith & Kin Speckled Boucle Walker Turtleneck – 345 €

Zdroj: Kith

AMI Paris De Couer Funnel Turtleneck Sweater – 385 €

Zdroj: AMI Paris

4. Klasický crewneck

Čo by to bol za zoznam s tipmi na TOP mužské pleteniny, ak by sme vynechali základný štýl – klasický crewneck? Najbezpečnejší a najčastejší variant pleteného oblečenia v mužskom šatníku určite sám vlastníš, ale nepochybujeme o tom, že rád doplníš svoju zbierku o fresh kúsok.

View this post on Instagram A post shared by WRSTBHVR (@wrstbhvr)

Pri jednoduchej voľbe, ako je crewneck, mysli na fakt, že nemusí byť fádny alebo nudný. Tvoj obľúbený každodenný sveter môže byť farebným akcentom k ostatným kúskom, ale tiež ústredným bodom celého outfitu. Ešte viac ako farba je možno dôležitá textúra, vďaka ktorej získaš originálnu strednú vrstvu pod bundu alebo kabát. Pozri si niekoľko tipov za férové ceny aj high-end modely.

Massimo Dutti Cotton-Blend Melange Knit Sweater – 69,95 €

Zdroj: Massimo Dutti

Arket Wool-Alpaca Blend Jumper – 79 €

Zdroj: Arket

WRSTBHVR Alana Sweater – 200 €

Zdroj: WRSTBHVR

A Kind Of Guise Severino Knit Sweater – 395 €

Zdroj: A Kind Of Guise

5. Modely so zipsom

Naším posledným odporúčaním sú pletené modely so zipsom, ktoré trendujú na sociálnych sieťach a vo svojich kolekciách ich majú takmer všetky značky aj módne domy.

Full-Zip, Half-Zip aj Quarter-Zip – nezáleží na tom, po ktorej verzii siahneš, každý má svoje čaro a využitie. Dajú sa nekonečne vrstviť a sú flexibilné, čo je dôvod navyše, prečo ich zaradiť do repertoáru každodenných outfitov.

View this post on Instagram A post shared by MR PORTER (@mrporter)

Najpohodlnejšie svetre na zips sú vyrobené z kvalitnej vlny alebo hrubej bavlnenej priadze a majú plný golier pre ľahší styling. Skvelé kúsky nájdeš napríklad v ponuke značiek COS, The Frankie Shop, Arket či Massimo Dutti. Krok správnym smerom urobíš tiež v modeloch Polo Ralph Lauren, ktoré sú nesmrteľnou klasikou.

COS Merino Wool Half-Zip Jumper – 125 €

Zdroj: COS

COS Oversized Funnel-Neck Alpaca Jumper – 195 €

Zdroj: COS

The Frankie Shop Harrison Quarter-Zip Jumper – 300 €

Zdroj: The Frankie Shop

Axel Arigato Core Zip-Up Sweater – 350 €