Tieto modely tenisiek budú v roku 2025 v trendoch. Spoznaj fresh štýly Asics, New Balance aj Adidas Originals

Ak rozmýšľaš nad kúpou nového páru tenisiek, potom si na správnom mieste.

Vedenie Footshopu odštartovalo rok 2025 vo veľkom štýle, keď najprv spustilo veľký zimný výpredaj a následne rozšírilo ponuku obchodu o stovky nových produktov vrátane tenisiek.

Spomedzi množstva noviniek sme vybrali TOP 10 modelov s podpisom značiek Adidas Originals, Asics, New Balance alebo Off-White™, ktoré budú najbližšie mesiace v trendoch.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Adidas Originals Country OG W – 109,95 €

Vintage tenisky sú v kurze aj v roku 2025 a spoločnosť Adidas Originals predstavuje zo svojho nekonečného portfólia ďalší klenot v podobe modelu Country OG, ktorý je inšpirovaný bežeckými štýlmi z 80. rokov minulého storočia.

Návrhársky tím značky upravil kultový model podľa súčasných trendov, respektíve požiadaviek – tenisky majú zvršok z prvotriednej kože v čiernej farbe, štruktúrované vrstvy a v neposlednom rade zúbkované tri prúžky v kontrastnom bielom prešívaní. Z Adidas Originals Country OG srší ich história, ale aj elegantný úzky strih postavený na mäkkej gumovej podrážke, ktorá zabezpečuje dokonalé pohodlie.

Zdroj: Footshop

Ak sleduješ dianie okolo tenisiek, vieš, že modely s logom Asics boli absolútnym hitom v uliciach metropol v roku 2024 a svoj hviezdny status si udržia aj v nasledujúcich mesiacoch.

Vedenie japonskej spoločnosti dopĺňa svoje portfólio o model Gel-Nunobiki, ktorý vzdáva hold trailovým štýlom zo začiatku tisícročia. Je vyvinutý s ohľadom na náročný terén, vybavený patentovanou technológiou Gel™, trakčnou štruktúrou podrážky pre extra priľnavosť a jedinečnou siluetou inšpirovanou vintage módou.

Zvršok je zahalený do priedušnej textílie s koženými prekrytiami, metalickými odleskami a odolnou konštrukciou v oblasti päty. Skvelo vyzerá tiež sivo-biele vyhotovenie s modrými akcentmi.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Campus 00s – 112,95 €

Cool tenisky za výhodnú cenu. Takto by sme v stručnosti opísali model Adidas Originals Campus 00s, ktorý máme v láske od momentu uvedenia do predaja.

Verzia s bielym koženým zvrškom a tmavohnedými prvkami vychádza z estetiky nultých rokov, ktorá v posledných sezónach trendovala ako Y2K. Zmenou oproti pôvodnej, trochu viac minimalistickej verzii, sú širšie šnúrky a celkovo objemnejší vzhľad, ktorý ladí s každým skateboardom, ale aj každodennými outfitmi do školy alebo práce – za predpokladu, že nenosíš oblek alebo kostým.

Zdroj: Footshop



Adidas Originals Samba XLG – 120,90 €

Spomedzi tenisiek s podpisovým kódom Adidas Originals nás oslovil ešte jeden vintage model, a to Samba XLG so semišovým zvrškom v sivej farbe so zelenými prvkami v podobe charakteristických troch prúžkov či polstrovaného panelu na päte.

Verzia Adidas Originals Samba XLG stojí na rozdiel od pôvodného štýlu na hrubšej gumovej podrážke s textúrou, vďaka čomu prináša moderného ducha. Novinka je dostupná v mužských aj ženských veľkostiach za približne 120 eur.

Zdroj: Footshop

Asics Gel-Venture 6 GTX – 133,25 €

Plný počet bodov od nás získava model Asics Gel-Venture 6 GTX so zvrškom v svetlohnedom vyhotovení s použitím membrány Gore-Tex®.

Tenisky sú špeciálne upravené pre súčasných mestských prieskumníkov, ktorých pri prechádzkach neodradí ani zlé počasie. Športové línie dopĺňa štruktúrovaná podrážka vybavená modernými technológiami, ktoré poskytujú dokonalú trakciu aj maximálne pohodlie. Za cenu na úrovni 130 eur získaš neopozeranú obuv, ktorú ti budú všetci naokolo závidieť.

Zdroj: Footshop

Pri populárnych modeloch z dielní Asics chvíľu zostaneme, a to vďaka modelovému radu Gel-NYC v neprehliadnuteľnej schéme s označením „Pure Silver“, ktorá posunie tvoje každodenné outfity na úplne nový level.

Vzhľad tenisiek je inšpirovaný modernými bežeckými štýlmi, pričom pohodlie pod nohami zabezpečuje pokročilá patentovaná technológia Gel™, ktorá je zárukou kvality. Ide o skvelú mestskú obuv s originálnymi tvarmi. V prípade záujmu o tento kúsok si priprav 165 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

New Balance 9060 – 194,75 €

Obľúbená obuv slovenských influencerov ako sú Michal „Yaksha“ Novotný či Janka Slačková, bude dominovať uliciam aj v roku 2025 a ak chceš svoju zbierku rozšíriť o fresh verziu, siahni po vyhotovení s podtitulom „Shadow Grey“.

Tenisky New Balance 9060 spĺňajú najprísnejšie kritériá na modernú mestskú obuv, a to vďaka originálnemu vzhľadu aj technológiám, ktorými disponujú. Ak ťa neoslovila tmavosivá verzia, možno zmeníš názor pri pohľade na svetlosivé alebo čierne vyhotovenie. Cena je vo všetkých prípadoch rovnaká – 194,75 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

Jednou z najzásadnejších noviniek v portfóliu online obchodu Footshop sú high-end produkty s logom Off-White™.

Fanúšikov tenisiek poteší ponuka, ktorá zahŕňa napríklad nadčasový model Vulcanized Low v bielo-čiernom vyhotovení so zvrškom z textílie. Obuv je inšpirovaná skateboardovou kultúrou a z bočnej strany nechýba ani charakteristické logo v tvare prekrížených šípov. Ide o nadčasovú voľbu, ktorú ľahko zladíš s baggy džínsami aj cargo nohavicami či teplákmi. Záleží len na tvojom štýle. Cena je presne 300 eur.

Zdroj: Footshop

Off-White™ Be Right Back – 465 €

Odkaz zosnulého návrhára a zakladateľa Off-White™ Virgila Abloha je stále prítomný aj v nových štýloch značky a model tenisiek Be Right Back je skvelou ukážkou.

Silueta Off-White™ Be Right Back prenáša estetiku výkonnostného behu do každodenných tvarov. Obuv je vyrobená z kombinácie priedušnej sieťoviny a syntetickej kože v čiernom vyhotovení, pričom majú viacero charakteristických dizajnových prvkov high-end značky a dynamické tvary šípok z oboch bočných strán. Podrážka z tvrdej gumy je vybavená textúrou pre lepšiu trakciu.

K dispozícii je tiež neprehliadnuteľná strieborno-zelená verzia za rovnakú cenu, a to 465 eur.

Zdroj: Footshop

Off-White™ Out Of Office – 490 €

Do pozornosti dávame aj posledný model z dielní Off-White™ s názvom Out Of Office, známy tiež pod skratkou OoO, ktorý odráža estetiku nultých rokov a Ablohovu lásku k športovej estetike.

Bývalý umelecký riaditeľ mužskej línie v Louis Vuitton pri tvorbe návrhu vychádzal z klasickej tenisovej obuvi a stavil na jednoduchú farebnú schému bielej v kombinácii s béžovou. Modelu nechýba ani ikonické označenie, ktoré je v tomto prípade vyrobené z kože, presne tak ako celý zvršok. Pozri si tiež bielo-čiernu verziu modelu OoO za rovnakú cenu.