Využi zľavy do výšky 60 % a doplň svoje outfity o fresh tenisky. Toto sú TOP úlovky zo zimného výpredaja

Ak miluješ streetwear, fresh modely tenisiek a zľavy, potom si na správnom mieste. V online obchode Footshop práve začal zimný výpredaj.

Vianočný čas plný prejedania sa a ničnerobenia pred obrazovkami je úspešne za nami a postupne sa vraciame do kolobehu bežného, respektíve pracovného života. Ešte predtým si však spríjemníme novoročné obdobie výberom najzaujímavejších tenisiek od svetoznámych značiek, ktoré kúpiš za výhodné ceny.

Nakupuj rýchlo, ale nie bez rozmýšľania, aby si neskôr jednotlivé produkty nemusel/-a vrátiť. Pozri si TOP úlovky zo zimného výpredaja so zľavami do výšky 60 %.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ak hľadáš limitované modely vrátane známych tenisiek, ktoré sú vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov cez vyhľadávač FlexDog.

Nike Field General 82 SP – 102,49 € 61,49 €

Zoznam otvárame teniskami Nike Field General 82 SP, ktoré vedenie spoločnosti predstavilo pre hviezdy amerického futbalu v roku 1982, a v súčasnosti spôsobujú rozruch medzi mladými ľuďmi so zmyslom pre originálny štýl a vintage estetiku.

Po ukážkových štýloch s podpisom high-end značky BODE je vo výpredaji k dispozícii minimalistická bielo-čierna verzia so zvrškom z kože a priedušnej textílie. Oranžová medzipodrážka je priamym návratom k verzii z 80. rokov a obuvi pridáva na atraktivite. Ak ťa omrzeli Samby, môže ísť o zaujímavú alternatívu za super cenu.

Zdroj: Footshop

Vans Clash The Wall LX – 120,90 € 66,49 €

Za približne polovicu z pôvodnej ceny sú aktuálne k dispozícii tenisky Vans Clash The Wall LX zahalené do čierno-bieleho zvršku z kombinácie semišu a textílie.

Fresh model je aktualizovanou verziou ikonických štýlov značky so sídlom v Kalifornii, a to Sk8-Hi, Sk8-Mid, Old Skool a Authentic. Baví nás nesúmerné logo z bočnej strany aj charakteristický tvar a vafľová gumová podrážka. V predaji je tiež verzia s modrým telom za rovnakú cenu.

Zdroj: Footshop

Vans Knu Skool MTE-1 LX – 136,28 € 68,49 €

Pri modeloch tenisiek s podpisom značky Vans chvíľu zostaneme, a to vďaka siluete Knu Skool MTE-1 LX, ktorá je inšpirovaná klasickou siluetou Old Skool.

Dizajn, ktorý kombinuje vintage štýl s moderným polstrovaným zvrškom, je vybavený podrážkou MTE s celoplošnou gumovou zmesou a štruktúrovanou spodnou časťou pre lepšiu priľnavosť k povrchu v každom počasí. Vďaka týmto atribútom ide o veľmi dobrú voľbu aj v zimnej sezóne. Navyše, červená farba modelu pristane.

Zdroj: Footshop

New Balance CT302 – 133,25 € 79,99 €

Viac ako 50 eur ušetríš aj pri nákupe tenisiek New Balance CT302, ktoré majú signifikantnú vysokú platformu a prinášajú čistý vzhľad s jemným nádychom retra.

Model je vyrobený z veľmi kvalitného prírodného semišu, ako aj z priedušnej textílie a pružnej kože. Komfort pri každom kroku poskytuje odolná medzipodrážka z tvrdej gumy s penovou vrstvou EVA. Verzia s podtitulom „Reflection“ kombinuje biely základ s jemnými detailmi a vintage úpravou, vďaka čomu majú tenisky jedinečný vibe, ktorý si zamiluješ na prvý pohľad.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Adistar Cushion – 143,50 € 86,49 €

Medzi populárne modely s podpisom spoločnosti Adidas Originals patrí Adistar Cushion, ktorý debutoval v roku 2005 na bežeckom okruhu a veľmi rýchlo získal tiež status kultovej mestskej obuvi.

V roku 2025 sú späť vo verzii s priedušným sieťovinovým zvrškom a reflexnými, respektíve metalickými prvkami, ktoré im dodávajú fresh vzhľad. Športovej obuvi s tromi prúžkami nechýba ani patentované tlmenie Adiprene, ktoré podporuje každý krok. Štýl Adidas Originals Adistar Cushion stojí na priľnavej gumovej podrážke, zatiaľ čo zvršok v sivých tónoch skombinuješ na desiatky spôsobov. Cena pod hranicou 90 eur je lákavá.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Sambae W – 112,70 € 90,49 €

Vedenie spoločnosti Adidas Originals reaguje na úspech svojho legendárneho modelu Samba v posledných sezónach viacerými novými úpravami, ktoré vzdávajú hold pôvodnej verzii, ale majú moderný vibe.

Perfektným príkladom je novinka Adidas Originals Sambae, ktorá má takmer všetky prvky OG verzie, ale nesie sa na hrubej gumovej podrážke s textúrou. Zvršok je vyrobený z prvotriednej kože a nubuku, zatiaľ čo na jazyku sa vyníma nápis „The Brand with the 3-Stripes“. Navyše, svetlý základ s krémovými prekrytiami a svetlozelenými detailmi vyzerá sviežo.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 123 € 92,49 €

Model New Balance s číselným označením 530 predstavuje vintage bežeckú obuv, ktorá je na trhu od 90. rokov minulého storočia. Dizajnérsky tím ich najnovšie dostal do obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP na odpruženie a odolnou gumovou podrážkou.

Silueta s metalickými striebornými prekrytiami a modrými prvkami kombinuje každodenný štýl s dôrazom na trend Y2K. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu. Pri nákupe ušetríš 30 eur.

Zdroj: Footshop

Saucony Progrid Omni 9 – 179,38 € 107,99 €

Značka Saucony si zaslúži oveľa viac pozornosti, ako dostáva, keďže vo svojom portfóliu ukrýva množstvo klenotov vrátane tenisiek Progrid Omni 9.

Štýl modelu Saucony Progrid Omni 9 má biely zvršok z priedušnej sieťoviny s koženými prekrytiami v zelenom odtieni a technológiu Progrid ukrytú v jednotke podrážky pre stabilizovaný krok pri pohybe mestskými ulicami. Tenisky sú dokonalým doplnkom do tvojej každodennej rotácie, pričom v predaji je tiež verzia s modrými prvkami.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 164 € 114,99 €

Jeden z našich obľúbených štýlov obuvi s podpisom New Balance, ktorý nosíme pomerne často. Model 2002R má rýdzo športový vzhľad, ale zaboduješ s ním skôr v uliciach ako na bežeckom okruhu.

Za súčasnú podobu tenisiek New Balance 2002R vďačíme kreatívnemu riaditeľovi japonskej divízie značky Tetsuyovi Shonovi, ktorý predefinoval americkú streetwearovú estetiku do trendu, ktorý vládne chodníkom. Sivo-bielo schému navyše ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka.

Zdroj: Footshop

Nike Air Pegasus Wave – 163,99 € 114,99 €

Vo výpredaji v online obchode Footshop nájdeš aj tenisky Nike Air Pegasus Wave, ktoré nie sú až tak rozšírené ako iné modely zo série Nike Air, ale ponúkajú dokonalé pohodlie, flexibilitu a podporu pri akomkoľvek pohybe.

Nike Air Pegasus Wave kombinujú prvky dvoch známych modelov značky – Air Pegasus a Zoom Air. Táto verzia je moderná a štýlová, s výraznými líniami a detailmi, ktoré kombinujú športovú estetiku s funkčnými prvkami bežeckej obuvi. Navyše, sivo-fialový zvršok vyzerá cool a v zbierke ich môžeš mať za 115 eur vrátane doručenia.