TOP releasy tenisiek v januári. Pozri si neónové New Balance, novinku od Travisa Scotta alebo futuristické Nike Air Max Muse

Prvý mesiac v roku 2025 je plný skvelých releasov tenisiek od renomovaných značiek.

V novom roku budeme pokračovať v zaužívanom trende a každý mesiac sa pozrieme na najlepšie modely tenisiek, ktorých predaj je naplánovaný v danom období. V januári môžeš svoju zbierku rozšíriť o niekoľko skvelých štýlov – v ponuke obchodov postupne nájdeš novinky s podpisom značiek New Balance, Nike či Air Jordan.

Niektoré z informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa môžu zmeniť.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

New Balance 1906A „Great Plains/Slate Grey“

Hneď v úvode nového roka predstavilo vedenie New Balance novú schému obľúbeného modelu 1906A s podtitulom „Great Plains/Slate Grey“, ktorá kombinuje kontrastné farby aj rôzne textúry a materiály.

Priedušný zvršok zo sieťoviny sa spája s prekrytím zo syntetickej kože pre väčšiu odolnosť, zatiaľ čo tvarovaná pätová klietka zvyšuje podporu. Medzipodrážka ACTEVA LITE a technológia ABZORB SBS poskytujú ľahké odpruženie a tlmenie nárazov pri každom dotyku s povrchom. Tenisky disponujú tiež systémom Stability Web a odolnou gumovou podrážkou, vďaka čomu ponúkajú stabilitu aj trakciu a sú univerzálnou voľbou na každodenné nosenie.

Dostupné sú v online obchode Sneaker Politics za 170 dolárov.

Zdroj: Sneaker Politics

New Balance 2002R GORE-TEX® „Black“ x JJJJound

Do pozornosti dávame aj ďalšie tenisky s podpisovým kódom New Balance, tentoraz v úprave od kreatívneho štúdia JJJJound z Montrealu. Zakladateľ Justin Saunders predstavil vlastné vyhotovenie modelu 2002R s čiernym zvrškom zahaleným do membrány GORE-TEX®.

Silueta New Balance 2002R je od svojich začiatkov ako špičková bežecká obuv až po súčasnú podobu všestrannej lifestylovej obuvi na každodenné nosenie dokonalou voľbou pre mužov aj ženy. Saunders v novej verzii spája prvotriedne remeslo so sezónnou využiteľnosťou. Zvršok zo sieťoviny a kože je takmer celý čierny s jemnými farebnými zábleskami na päte a golieri v modrom odtieni. Minimalistický dizajn je podšitý membránou GORE-TEX®, ktorá poskytuje ochranu v zimnom počasí.

Tenisky New Balance 2002R x JJJJound nájdeš v online obchode New Balance za 190 dolárov.

Zdroj: JJJJound

New Balance 740 „Brut“ x CNCPTS

Tenisky New Balance majú v tohtomesačnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka neprehliadnuteľnému vyhotoveniu modelu 740 od známeho obchodu CNCPTS (Concepts, pozn. redakcie).

Model New Balance 740 „Brut“ je navrhnutý ako pocta náročnému procesu výroby suchého šampanského, ktoré je známe ako Brut. Kreatívny riaditeľ CNCPTS Deon Point odhalil, že pri tvorbe návrhu našli inšpiráciu v príbehu Madame Pommery, ktorá bola prvou ženskou vinárkou v odvetví, kde dominujú muži. Fresh verzia kombinuje známe prvky bežeckých línií z roku 2000 s otvoreným zvrškom z pletenej sieťoviny, segmentovanú medzipodrážku a uhladenú siluetu s vychytávkami ako dvojfarebná úprava a hranaté prekrytia. Vďaka tomu má obuv jedinečnú vizuálnu identitu.

Release tenisiek New Balance 740 x CNCPTS je 10. januára, pričom cena je 120 dolárov.

Zdroj: CNCPTS

Air Jordan 3 Retro „Black Cat“

Rok 2025 začína vo veľkom štýle tiež Jordan Brand, keď 11. januára uvoľní na pulty obchodov model Air Jordan 3 Retro v schéme „Black Cat“. Retail je presne 200 dolárov.

Boli sme nadšení, keď sme zistili, že vedenie Jordan Brand plánuje novú verziu čistého a dokonalého modelu Air Jordan 3 vo svojom klasickom štýle a pôvabe. Vyhotovenie „Black Cat“ je zahalené do kvalitnej kože v čiernej farbe s luxusnou textúrou, ktorá napodobňuje sloní vzor a samozrejme disponuje viditeľnou vzduchovou bublinou v podrážke, vďaka čomu je obuv vhodná na každodenné nosenie. Jediný detail, ktorý nás mierne vyrušuje, je lesklá povrchová úprava použitá okolo obvodu a špicu.

Zdroj: Sneaker Politics

New Balance 1906L „Silver Metallic/Dark Juniper“

Už 15. januára budeš môcť rozšíriť svoju zbierku tenisiek, respektíve obuvi o originálny model New Balance 1906L (Loafers, pozn. redakcie).

Spojenie tenisiek a formálnejšieho oblečenia nie je nová myšlienka, ale nikdy nebolo predstavené takýmto spôsobom. Model New Balance 1906L preberá charakteristické prvky pôvodnej siluety, keď má zvršok z priedušnej sieťoviny, syntetické prekrytia a odolnú gumovú podrážku s technológiou ABZORB SBS v päte – a pretvára ich do tvaru klasických penny loafers. Dizajn stiera hranice medzi dedičstvom vysokej športovej výkonnosti a najmodernejšou módou z prehliadkových mól.

Retail stále čerstvej novinky v ponuke New Balance je stanovený na 160 dolárov. Skontroluj online obchod.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Air Max Muse „Metallic Silver“

Dominantnú pozíciu vo svete tenisiek si plánuje v roku 2025 udržať aj značka Nike, pričom 10. januára uvedie do predaja model Nike Air Max Muse v odvážnej schéme „Metallic Silver“.

Fresh novinka v produktovom portfóliu Nike v sebe spája originálnu formu a funkčnosť, pohodlie a štýl či tradíciu a inovácie, ktoré sú poháňané vzduchom v medzipodrážke. Nike Air Max Muse sú určené pre ženy a návrhársky tím ich vyvinul pomocou počítačového dizajnu, pričom využil najmodernejšiu technológiu na vytvorenie obuvi, ktorá vyzerá dynamicky a pôsobí neuveriteľne. Úloha splnená na jednotku. Futuristický vzhľad podčiarkuje metalický strieborný zvršok s čiernymi detailmi a podrážkou.

Retail tenisiek je stanovený na 160 dolárov a dostupné budú v online obchode Nike.

Zdroj: Nike

Nike Zoom Field Jaxx „Light Chocolate“ x Travis Scott

Veľký záujem zo strany zberateľov tenisiek a fanúšikov Travisa Scotta očakávame pri release modelu Nike Zoom Field Jaxx „Light Chocolate“, ktorý je naplánovaný na 17. január.

Ako prvý umelec, ktorý má vlastný „signature“ model tenisiek s logom Jordan Brand aj Nike Sportswear, tentoraz predstavuje ďalšiu atraktívnu verziu modelu Nike Zoom Field Jaxx v neutrálnych prírodných odtieňoch. Novinka si zachováva luxusnú semišovú a koženú konštrukciu z predchádzajúcich štýlov, ale prináša prevažne bielu schému, ktorá vyžaruje minimalistickú estetiku. Svetlohnedé akcenty nájdeš na swooshi a rôznych prvkoch značky, ako je napríklad skryté logo Cactus Jack na bočnej strane jazyku.

Tenisky budú k dispozícii cez aplikáciu Nike SNKRS, pričom retail je stanovený na 170 dolárov.